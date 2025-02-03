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Соседи рассказали о погибшем при взрыве в ЖК "Алые паруса" Саркисяне - РИА Новости, 03.02.2025
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15:57 03.02.2025 (обновлено: 16:13 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997120873.html
Соседи рассказали о погибшем при взрыве в ЖК "Алые паруса" Саркисяне
Соседи рассказали о погибшем при взрыве в ЖК "Алые паруса" Саркисяне - РИА Новости, 03.02.2025
Соседи рассказали о погибшем при взрыве в ЖК "Алые паруса" Саркисяне
Погибший основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян при взрыве в ЖК "Алые паруса" ходил с охраной, соседи отзываются о нем как о воспитанном и... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T15:57:00+03:00
2025-02-03T16:13:00+03:00
происшествия
донецкая народная республика
россия
армен саркисян
жк "алые паруса"
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в жк "алые паруса" в москве
армен саркисян (днр)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Погибший основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян при взрыве в ЖК "Алые паруса" ходил с охраной, соседи отзываются о нем как о воспитанном и приветливом человеке. "Да, я Армена знал, но как сосед. Мы соседи, мы все здороваемся, все общаемся. Да, он был с охраной. Он прекрасный как человек был, замечательный, общительный, толерантный, приветливый, воспитанный молодой человек", - сказал РИА Новости один из соседей погибшего Владимир. Он добавил, что Саркисян был неконфликтным человеком, у него замечательная семья. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице - это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997020652.html
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Житель ЖК "Алые паруса" о погибшем при взрыве Армене Саркисяне
Погибший при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян ходил с охраной, рассказал РИА Новости его сосед Владимир. По его словам, Армен был приветливый, толерантный и неконфликтный человек с замечательной семьей.
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происшествия, донецкая народная республика, россия, армен саркисян, жк "алые паруса", следственный комитет россии (ск рф), взрыв в жк "алые паруса" в москве, армен саркисян (днр)
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Армен Саркисян, ЖК "Алые паруса", Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, Армен Саркисян (ДНР)
Соседи рассказали о погибшем при взрыве в ЖК "Алые паруса" Саркисяне

Соседи назвали погибшего при взрыве в Москве Саркисяна общительным и приветливым

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Погибший основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян при взрыве в ЖК "Алые паруса" ходил с охраной, соседи отзываются о нем как о воспитанном и приветливом человеке.
"Да, я Армена знал, но как сосед. Мы соседи, мы все здороваемся, все общаемся. Да, он был с охраной. Он прекрасный как человек был, замечательный, общительный, толерантный, приветливый, воспитанный молодой человек", - сказал РИА Новости один из соседей погибшего Владимир.
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Саркисян был объявлен в розыск на Украине
12:26
Он добавил, что Саркисян был неконфликтным человеком, у него замечательная семья.
Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице - это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.
Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Взрыв в ЖК "Алые Паруса" в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Неустановленное взрывное устройство заложили в лифтовом холле высотки.

Вертолет спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы

Неустановленное взрывное устройство заложили в лифтовом холле высотки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы

По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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2 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы

Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Позднее в больнице от полученных ранений умер основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.

Вертолет спасательной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы

Позднее в больнице от полученных ранений умер основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", где его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "коллаборационной деятельности", а также участии в российской спецоперации. Кроме того, с 2015 года он находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины.

На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы

Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", где его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "коллаборационной деятельности", а также участии в российской спецоперации. Кроме того, с 2015 года он находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Мэр Горловки, почетным гражданином которой является Саркисян, назвал инцидент терактом.

Жилой комплекс Алые паруса

Мэр Горловки, почетным гражданином которой является Саркисян, назвал инцидент терактом.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 9
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанк

После взрыва на месте преступления работали сотрудники СК и других ведомств, двор и парковку рядом со зданием осматривали кинологи с собаками. Сейчас территория все еще оцеплена, на месте происшествия остаются несколько автомобилей экстренных служб: скорой помощи, полиции и пожарных.

На месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса на северо-западе Москвы

После взрыва на месте преступления работали сотрудники СК и других ведомств, двор и парковку рядом со зданием осматривали кинологи с собаками. Сейчас территория все еще оцеплена, на месте происшествия остаются несколько автомобилей экстренных служб: скорой помощи, полиции и пожарных.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Столичный главк СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц.

Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса

Столичный главк СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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8 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В здании из-за взрыва получили повреждения четыре лифта, все остекление в холле подъезда и стены, а также входные двери. Несущие конструкции дома не пострадали.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса

В здании из-за взрыва получили повреждения четыре лифта, все остекление в холле подъезда и стены, а также входные двери. Несущие конструкции дома не пострадали.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 9

Неустановленное взрывное устройство заложили в лифтовом холле высотки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 9

По словам представителя экстренных служб, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 9

Изначально сообщалось об одном погибшем, еще четверых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 9

Позднее в больнице от полученных ранений умер основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 9

Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", где его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "коллаборационной деятельности", а также участии в российской спецоперации. Кроме того, с 2015 года он находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мэр Горловки, почетным гражданином которой является Саркисян, назвал инцидент терактом.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 9

После взрыва на месте преступления работали сотрудники СК и других ведомств, двор и парковку рядом со зданием осматривали кинологи с собаками. Сейчас территория все еще оцеплена, на месте происшествия остаются несколько автомобилей экстренных служб: скорой помощи, полиции и пожарных.

© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
7 из 9

Столичный главк СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство двух и более лиц.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 9

В здании из-за взрыва получили повреждения четыре лифта, все остекление в холле подъезда и стены, а также входные двери. Несущие конструкции дома не пострадали.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияАрмен СаркисянЖК "Алые паруса"Следственный комитет России (СК РФ)Взрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеАрмен Саркисян (ДНР)
 
 
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