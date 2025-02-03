https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997120873.html

Соседи рассказали о погибшем при взрыве в ЖК "Алые паруса" Саркисяне

Соседи рассказали о погибшем при взрыве в ЖК "Алые паруса" Саркисяне - РИА Новости, 03.02.2025

Соседи рассказали о погибшем при взрыве в ЖК "Алые паруса" Саркисяне

Погибший основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян при взрыве в ЖК "Алые паруса" ходил с охраной, соседи отзываются о нем как о воспитанном и... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:57:00+03:00

2025-02-03T15:57:00+03:00

2025-02-03T16:13:00+03:00

происшествия

донецкая народная республика

россия

армен саркисян

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взрыв в жк "алые паруса" в москве

армен саркисян (днр)

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Погибший основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян при взрыве в ЖК "Алые паруса" ходил с охраной, соседи отзываются о нем как о воспитанном и приветливом человеке. "Да, я Армена знал, но как сосед. Мы соседи, мы все здороваемся, все общаемся. Да, он был с охраной. Он прекрасный как человек был, замечательный, общительный, толерантный, приветливый, воспитанный молодой человек", - сказал РИА Новости один из соседей погибшего Владимир. Он добавил, что Саркисян был неконфликтным человеком, у него замечательная семья. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице - это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

https://ria.ru/20250203/sarkisyan-1997020652.html

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Житель ЖК "Алые паруса" о погибшем при взрыве Армене Саркисяне Погибший при взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян ходил с охраной, рассказал РИА Новости его сосед Владимир. По его словам, Армен был приветливый, толерантный и неконфликтный человек с замечательной семьей. 2025-02-03T15:57 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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