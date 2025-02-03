взрыв в жк "алые паруса" в москве

Саркисян числится в базе скандально известного сайта "Миротворец", где его обвиняют в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "коллаборационной деятельности", а также участии в российской спецоперации. Кроме того, с 2015 года он находится в базе разыскиваемых лиц МВД Украины.