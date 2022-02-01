https://ria.ru/20220201/sarkisyan-1770419524.html
Полномочия президента Армении официально прекратили
Полномочия президента Армении официально прекратили - РИА Новости, 01.02.2022
Полномочия президента Армении официально прекратили
Полномочия президента Армении Армена Саркисяна официально прекращены после обнародования спикером парламента соответствующего протокола, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:21
2022-02-01T09:21
2022-02-01T10:02
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ЕРЕВАН, 1 фев – РИА Новости. Полномочия президента Армении Армена Саркисяна официально прекращены после обнародования спикером парламента соответствующего протокола, сообщается на сайте законодательного органа.Саркисян 23 января заявил о своей отставке. Основной причиной он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. Глава парламента Ален Симонян сообщил 24 января, что в соответствии с регламентом законодательного органа, если в течение недели должностное лицо свою отставку не отзывает, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает спикер. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола."Считать прекращенными полномочия президента Республики Армения Армена Саркисяна", - говорится в протоколе, текст которого размещен на сайте парламента.Внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии. До этого исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента.В пресс-службе национального собрания сообщили, что до вступления в должность нового президента исполнять обязанности председателя парламента будет вице-спикер Акоп Аршакян.Президент республики избирается парламентом на семь лет. Одно и то же лицо может быть избрано президентом только один раз. Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов. Согласно конституции, президент подает прошение о своей отставке в национальное собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом.
https://ria.ru/20220130/kandidat-1770222465.html
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в мире, армения, армен саркисян
09:21 01.02.2022 (обновлено: 10:02 01.02.2022)
Полномочия президента Армении официально прекратили
Полномочия президента Армении Саркисяна официально прекратили
ЕРЕВАН, 1 фев – РИА Новости.
Полномочия президента Армении Армена Саркисяна официально прекращены после обнародования спикером парламента соответствующего протокола, сообщается на сайте
законодательного органа.
Саркисян 23 января заявил о своей отставке. Основной причиной он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. Глава парламента Ален Симонян сообщил 24 января, что в соответствии с регламентом законодательного органа, если в течение недели должностное лицо свою отставку не отзывает, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает спикер. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола.
"Считать прекращенными полномочия президента Республики Армения Армена Саркисяна
", - говорится в протоколе, текст которого размещен на сайте парламента.
Внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии. До этого исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента.
В пресс-службе национального собрания сообщили, что до вступления в должность нового президента исполнять обязанности председателя парламента будет вице-спикер Акоп Аршакян.
Президент республики избирается парламентом на семь лет. Одно и то же лицо может быть избрано президентом только один раз. Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов. Согласно конституции, президент подает прошение о своей отставке в национальное собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом.