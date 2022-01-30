https://ria.ru/20220130/kandidat-1770222465.html

СМИ: в Армении правящая партия выдвинула кандидата в президенты

СМИ: в Армении правящая партия выдвинула кандидата в президенты - РИА Новости, 30.01.2022

СМИ: в Армении правящая партия выдвинула кандидата в президенты

Кандидатом на пост президента Армении от правящей партии "Гражданский договор" будет выдвинут министр высокотехнологичной промышленности страны Ваагн Хачатрян,... РИА Новости, 30.01.2022

2022-01-30T20:19

2022-01-30T20:19

2022-01-30T20:19

в мире

армения

ереван

армен саркисян

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Кандидатом на пост президента Армении от правящей партии "Гражданский договор" будет выдвинут министр высокотехнологичной промышленности страны Ваагн Хачатрян, сообщила в воскресенье газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которую долгие годы возглавлял нынешний премьер республики Никол Пашинян.Действующий президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики."После заявления Саркисяна в прессе и соцсетях назывались разные фамилии в качестве кандидатов на пост президента. По информации "Айкакан жаманак" выбор правящей партии "Гражданский договор" пал на министра высокотехнологичной промышленности, беспартийного Ваагна Хачатряна", - сообщается на сайте газеты.В начале 90-х Хачатрян был мэром Еревана, являлся депутатом парламента. Был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года.

https://ria.ru/20220125/sarkisyan-1769502394.html

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в мире, армения, ереван, армен саркисян, никол пашинян