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СМИ: в Армении правящая партия выдвинула кандидата в президенты
СМИ: в Армении правящая партия выдвинула кандидата в президенты - РИА Новости, 30.01.2022
СМИ: в Армении правящая партия выдвинула кандидата в президенты
Кандидатом на пост президента Армении от правящей партии "Гражданский договор" будет выдвинут министр высокотехнологичной промышленности страны Ваагн Хачатрян,... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T20:19
2022-01-30T20:19
в мире
армения
ереван
армен саркисян
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Кандидатом на пост президента Армении от правящей партии "Гражданский договор" будет выдвинут министр высокотехнологичной промышленности страны Ваагн Хачатрян, сообщила в воскресенье газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которую долгие годы возглавлял нынешний премьер республики Никол Пашинян.Действующий президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики."После заявления Саркисяна в прессе и соцсетях назывались разные фамилии в качестве кандидатов на пост президента. По информации "Айкакан жаманак" выбор правящей партии "Гражданский договор" пал на министра высокотехнологичной промышленности, беспартийного Ваагна Хачатряна", - сообщается на сайте газеты.В начале 90-х Хачатрян был мэром Еревана, являлся депутатом парламента. Был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года.
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в мире, армения, ереван, армен саркисян, никол пашинян
20:19 30.01.2022
 
СМИ: в Армении правящая партия выдвинула кандидата в президенты

Армянское время: партия "Гражданский выбор" выдвинула Хачатряна кандидатом в президенты

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 30.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Кандидатом на пост президента Армении от правящей партии "Гражданский договор" будет выдвинут министр высокотехнологичной промышленности страны Ваагн Хачатрян, сообщила в воскресенье газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которую долгие годы возглавлял нынешний премьер республики Никол Пашинян.
Действующий президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.
"После заявления Саркисяна в прессе и соцсетях назывались разные фамилии в качестве кандидатов на пост президента. По информации "Айкакан жаманак" выбор правящей партии "Гражданский договор" пал на министра высокотехнологичной промышленности, беспартийного Ваагна Хачатряна", - сообщается на сайте газеты.
В начале 90-х Хачатрян был мэром Еревана, являлся депутатом парламента. Был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года.
Президент Армении Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 19:13
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В миреАрменияЕреванАрмен СаркисянНикол Пашинян
 
 
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