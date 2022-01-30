https://ria.ru/20220130/kandidat-1770222465.html
СМИ: в Армении правящая партия выдвинула кандидата в президенты
СМИ: в Армении правящая партия выдвинула кандидата в президенты - РИА Новости, 30.01.2022
СМИ: в Армении правящая партия выдвинула кандидата в президенты
Кандидатом на пост президента Армении от правящей партии "Гражданский договор" будет выдвинут министр высокотехнологичной промышленности страны Ваагн Хачатрян,... РИА Новости, 30.01.2022
2022-01-30T20:19
2022-01-30T20:19
2022-01-30T20:19
в мире
армения
ереван
армен саркисян
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_0:294:3023:1994_1920x0_80_0_0_c385c5c2c4dc6ecbae1fe107d32a4bab.jpg
ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Кандидатом на пост президента Армении от правящей партии "Гражданский договор" будет выдвинут министр высокотехнологичной промышленности страны Ваагн Хачатрян, сообщила в воскресенье газета "Айкакан жаманак" ("Армянское время"), которую долгие годы возглавлял нынешний премьер республики Никол Пашинян.Действующий президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики."После заявления Саркисяна в прессе и соцсетях назывались разные фамилии в качестве кандидатов на пост президента. По информации "Айкакан жаманак" выбор правящей партии "Гражданский договор" пал на министра высокотехнологичной промышленности, беспартийного Ваагна Хачатряна", - сообщается на сайте газеты.В начале 90-х Хачатрян был мэром Еревана, являлся депутатом парламента. Был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года.
https://ria.ru/20220125/sarkisyan-1769502394.html
армения
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_291:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_750ec31e406c5b607452e1d837a532b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, армен саркисян, никол пашинян
СМИ: в Армении правящая партия выдвинула кандидата в президенты
Армянское время: партия "Гражданский выбор" выдвинула Хачатряна кандидатом в президенты