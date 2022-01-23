https://ria.ru/20220123/armeniya-1769166298.html

Обязанности президента Армении будет выполнять спикер парламента

Обязанности президента Армении будет выполнять спикер парламента - РИА Новости, 23.01.2022

Обязанности президента Армении будет выполнять спикер парламента

Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян будет исполнять обязанности президента страны до новых внеочередных выборов армянского... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T21:15

2022-01-23T21:15

2022-01-23T21:15

в мире

армения

армен саркисян

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ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян будет исполнять обязанности президента страны до новых внеочередных выборов армянского лидера, следует из соответствующего положения конституции.В воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил об отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.Согласно конституции, в случаях отрешения от должности, невозможности исполнения полномочий, отставки или смерти президента республики до вступления в должность новоизбранного президента его полномочия исполняет председатель Национального собрания.Внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии.Президент республики избирается парламентом на семь лет. Одно и то же лицо может быть избрано президентом только один раз. Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов. Согласно конституции, президент подает прошение о своей отставке в Национальное собрание (парламент). Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом.Саркисян был избран парламентом президентом Армении 2 марта 2018 года, 9 апреля 2018 года вступил в должность.

https://ria.ru/20220123/armeniya-1769165019.html

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в мире, армения, армен саркисян