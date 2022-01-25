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https://ria.ru/20220125/sarkisyan-1769502394.html
В Ереване отреагировали на сообщения о втором гражданстве Саркисяна
В Ереване отреагировали на сообщения о втором гражданстве Саркисяна - РИА Новости, 25.01.2022
В Ереване отреагировали на сообщения о втором гражданстве Саркисяна
Администрация заявившего о своей отставке президента Армении Армена Саркисяна отреагировала на публикацию в онлайн-издании hetq.am о наличии у него гражданства... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:13
2022-01-25T19:13
в мире
армения
сент-китс и невис
генеральная прокуратура рф
армен саркисян
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ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Администрация заявившего о своей отставке президента Армении Армена Саркисяна отреагировала на публикацию в онлайн-издании hetq.am о наличии у него гражданства островного государства Сент-Китс и Невис, назвав это попыткой отвлечь внимание общества ложной повесткой.В воскресенье Саркисян заявил об отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.В сообщении администрации, размещенном на сайте армянского лидера, отмечается, что Саркисян своим заявлением об отставке "привлек внимание общества к реальным проблемам и вызовам, стоящим перед государством, охарактеризовав сложившуюся в стране ситуацию как общенациональный кризис"."К сожалению, статьей в Hetq и аналогичными публикациями делается попытка вновь отвлечь внимание общества ложной повесткой. Следовательно, в очередной раз подтверждаем, что оценка текущего момента и истинные причины отставки президента полностью представлены в тексте его заявления", - говорится в сообщении.Ранее онлайн-издание hetq.am, занимающееся журналистскими расследованиями, заявило, что Саркисян являлся гражданином Сент-Китс и Невис, начал официальный процесс отказа от гражданства в марте 2018 года, незадолго до избрания президентом. В этом случае он, согласно конституции Армении, не мог быть избран президентом. Авторы материала считают, что "все подписанные им указы, в том числе о назначении должностных лиц, выборов и даже премьер-министра, незаконны".Генпрокуратура Армении предложила Службе нацбезопасности проверить публикации СМИ об этом.
https://ria.ru/20220123/armeniya-1769168688.html
армения
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в мире, армения, сент-китс и невис, генеральная прокуратура рф, армен саркисян
19:13 25.01.2022
 
В Ереване отреагировали на сообщения о втором гражданстве Саркисяна

В администрации Саркисяна отреагировали на публикацию в СМИ о его втором гражданстве

CC BY-SA 3.0 / Аппарат Президента Республики Армения / Президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
CC BY-SA 3.0 / Аппарат Президента Республики Армения /
Президент Армении Армен Саркисян
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Администрация заявившего о своей отставке президента Армении Армена Саркисяна отреагировала на публикацию в онлайн-издании hetq.am о наличии у него гражданства островного государства Сент-Китс и Невис, назвав это попыткой отвлечь внимание общества ложной повесткой.
В воскресенье Саркисян заявил об отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.
В сообщении администрации, размещенном на сайте армянского лидера, отмечается, что Саркисян своим заявлением об отставке "привлек внимание общества к реальным проблемам и вызовам, стоящим перед государством, охарактеризовав сложившуюся в стране ситуацию как общенациональный кризис".
"К сожалению, статьей в Hetq и аналогичными публикациями делается попытка вновь отвлечь внимание общества ложной повесткой. Следовательно, в очередной раз подтверждаем, что оценка текущего момента и истинные причины отставки президента полностью представлены в тексте его заявления", - говорится в сообщении.
Ранее онлайн-издание hetq.am, занимающееся журналистскими расследованиями, заявило, что Саркисян являлся гражданином Сент-Китс и Невис, начал официальный процесс отказа от гражданства в марте 2018 года, незадолго до избрания президентом. В этом случае он, согласно конституции Армении, не мог быть избран президентом. Авторы материала считают, что "все подписанные им указы, в том числе о назначении должностных лиц, выборов и даже премьер-министра, незаконны".
Генпрокуратура Армении предложила Службе нацбезопасности проверить публикации СМИ об этом.
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В миреАрменияСент-Китс и НевисГенеральная прокуратура РФАрмен Саркисян
 
 
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