В Ереване отреагировали на сообщения о втором гражданстве Саркисяна
В администрации Саркисяна отреагировали на публикацию в СМИ о его втором гражданстве
Президент Армении Армен Саркисян
ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Администрация заявившего о своей отставке президента Армении Армена Саркисяна отреагировала на публикацию в онлайн-издании hetq.am о наличии у него гражданства островного государства Сент-Китс и Невис, назвав это попыткой отвлечь внимание общества ложной повесткой.
В воскресенье Саркисян заявил об отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.
В сообщении администрации, размещенном на сайте армянского лидера, отмечается, что Саркисян своим заявлением об отставке "привлек внимание общества к реальным проблемам и вызовам, стоящим перед государством, охарактеризовав сложившуюся в стране ситуацию как общенациональный кризис".
"К сожалению, статьей в Hetq и аналогичными публикациями делается попытка вновь отвлечь внимание общества ложной повесткой. Следовательно, в очередной раз подтверждаем, что оценка текущего момента и истинные причины отставки президента полностью представлены в тексте его заявления", - говорится в сообщении.
Ранее онлайн-издание hetq.am, занимающееся журналистскими расследованиями, заявило, что Саркисян являлся гражданином Сент-Китс и Невис, начал официальный процесс отказа от гражданства в марте 2018 года, незадолго до избрания президентом. В этом случае он, согласно конституции Армении, не мог быть избран президентом. Авторы материала считают, что "все подписанные им указы, в том числе о назначении должностных лиц, выборов и даже премьер-министра, незаконны".
Генпрокуратура Армении предложила Службе нацбезопасности проверить публикации СМИ об этом.
23 января, 21:47Парламент Армении получил обращение президента об отставке