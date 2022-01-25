https://ria.ru/20220125/sarkisyan-1769502394.html

В Ереване отреагировали на сообщения о втором гражданстве Саркисяна

В Ереване отреагировали на сообщения о втором гражданстве Саркисяна - РИА Новости, 25.01.2022

В Ереване отреагировали на сообщения о втором гражданстве Саркисяна

Администрация заявившего о своей отставке президента Армении Армена Саркисяна отреагировала на публикацию в онлайн-издании hetq.am о наличии у него гражданства... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:13

2022-01-25T19:13

2022-01-25T19:13

в мире

армения

сент-китс и невис

генеральная прокуратура рф

армен саркисян

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ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Администрация заявившего о своей отставке президента Армении Армена Саркисяна отреагировала на публикацию в онлайн-издании hetq.am о наличии у него гражданства островного государства Сент-Китс и Невис, назвав это попыткой отвлечь внимание общества ложной повесткой.В воскресенье Саркисян заявил об отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.В сообщении администрации, размещенном на сайте армянского лидера, отмечается, что Саркисян своим заявлением об отставке "привлек внимание общества к реальным проблемам и вызовам, стоящим перед государством, охарактеризовав сложившуюся в стране ситуацию как общенациональный кризис"."К сожалению, статьей в Hetq и аналогичными публикациями делается попытка вновь отвлечь внимание общества ложной повесткой. Следовательно, в очередной раз подтверждаем, что оценка текущего момента и истинные причины отставки президента полностью представлены в тексте его заявления", - говорится в сообщении.Ранее онлайн-издание hetq.am, занимающееся журналистскими расследованиями, заявило, что Саркисян являлся гражданином Сент-Китс и Невис, начал официальный процесс отказа от гражданства в марте 2018 года, незадолго до избрания президентом. В этом случае он, согласно конституции Армении, не мог быть избран президентом. Авторы материала считают, что "все подписанные им указы, в том числе о назначении должностных лиц, выборов и даже премьер-министра, незаконны".Генпрокуратура Армении предложила Службе нацбезопасности проверить публикации СМИ об этом.

https://ria.ru/20220123/armeniya-1769168688.html

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в мире, армения, сент-китс и невис, генеральная прокуратура рф, армен саркисян