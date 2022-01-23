https://ria.ru/20220123/armeniya-1769156825.html

Президент Армении подал в отставку

Президент Армении подал в отставку - РИА Новости, 24.01.2022

Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит в отставку. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-23T19:14

2022-01-23T19:14

2022-01-24T00:13

армения

в мире

армен саркисян

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ЕРЕВАН, 23 янв - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит в отставку."Я долго думал, решил уйти с поста президента республики после активной четырехлетней работы", - говорится в заявлении Саркисяна, размещенном на его сайте.Заявивший об отставке Саркисян пожаловался на отсутствие должных полномочий, мешающих ему влиять на внешнюю и внутреннюю политику."У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария. Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине", - заявил Саркисян."Мы живем в уникальной реальности, реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. Не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа. Когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп, когда президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач", - отметил Саркисян.Также Армен Саркисян заявил, что не считает республику парламентской по содержанию."Мы парламентская республика по форме, но не с содержанием", - говорится в заявлении Саркисяна.Он напомнил, что предлагал не переход от одной формы правления к другой (от парламентской к полупрезидентской или президентской), а создание госсистемы сдержек и противовесов. "Без этого трудно говорить о значительных достижениях, потому что прогресс и успех может быть достигнут только в условиях предсказуемой, слаженной системы", - заявил Саркисян.Он выразил надежду на конституционные изменения, которые позволят президенту работать в более сбалансированной, согласованной атмосфере.Саркисян также добавил, что он и его семья становятся мишенью для различных политических групп, которых "интересуют не столько достижения президентского института на благо страны, сколько мое прошлое, различные конспирологические теории и мифы".Он добавил, что решение уйти в отставку - не эмоциональное, оно следует определенной логике. "У президента нет необходимых инструментов для воздействия на коренные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время", - отметил Саркисян.Саркисян занимал пост президента с 2018 года.

https://ria.ru/20211105/armeniya-1757794841.html

https://ria.ru/20220123/sarkisyan-1769160741.html

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армения, в мире, армен саркисян