https://ria.ru/20220217/prezident-1773319305.html

Кочарян назвал оптимального кандидата в президенты Армении

Кочарян назвал оптимального кандидата в президенты Армении - РИА Новости, 17.02.2022

Кочарян назвал оптимального кандидата в президенты Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что оптимальным кандидатом на пост главы государства мог бы стать один из представителей Армянской апостольской РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:45

2022-02-17T13:45

2022-02-17T17:04

религия

никол пашинян

армен саркисян

армянская апостольская церковь

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752965940_0:401:2926:2047_1920x0_80_0_0_357502e7f8565c92e869ccd3f1ad42a1.jpg

ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян считает, что оптимальным кандидатом на пост главы государства мог бы стать один из представителей Армянской апостольской церкви.Экс-президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. Правящая партия "Гражданский договор" выдвинула на пост президента кандидатуру министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна."У меня есть предложение, и я готов огласить его на пресс-конференции. Если мы хотим, чтобы у нас был беспристрастный, руководствующийся национальными интересами президент, лучшим вариантом был бы один из пользующихся уважением владык Армянской апостольской церкви. Такие люди есть. Считайте это предложением, и вокруг этого предложения можно было бы договориться", - сказал Кочарян в четверг журналистам.По его словам, представитель церкви может стать лучшим кандидатом "в условиях поляризации нации, когда нужен человек, который бы смог объединить нацию и наладить мосты, сохранить поставленную под угрозу самобытность".Кочарян пояснил, что кандидат от властей Хачатрян мог бы взять самоотвод. "Власти предложили на пост президента человека, который не соответствует приведенным конституцией характеристикам, так как президент должен быть беспристрастным, руководствоваться общенациональными интересами. Мы (оппозиция - ред.) могли бы предложить своего кандидата, но я уверен, что мы не должны были выполнять роль декорации в спектакле", - сказал Кочарян.Как заявил ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, выборы президента республики пройдут в парламенте в марте.

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/armeniya-1771052293.html

https://ria.ru/20210602/ostanki-1735302969.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

никол пашинян, армен саркисян, армянская апостольская церковь, в мире