https://ria.ru/20211229/otnosheniya-1765958010.html

Путин выразил уверенность в развитии конструктивных отношений с Арменией

Путин выразил уверенность в развитии конструктивных отношений с Арменией - РИА Новости, 29.12.2021

Путин выразил уверенность в развитии конструктивных отношений с Арменией

Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании армянскому коллеге Армену Саркисяну по случаю новогодних праздников и Рождества выразил уверенность в... РИА Новости, 29.12.2021

2021-12-29T11:21

2021-12-29T11:21

2021-12-29T11:21

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ЕРЕВАН, 29 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании армянскому коллеге Армену Саркисяну по случаю новогодних праздников и Рождества выразил уверенность в дальнейшем развитии конструктивного сотрудничества между двумя странами, сообщили в среду в пресс-службе армянского лидера."Российско-армянские отношения основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Уверен, что в наступающем году двустороннее союзническое взаимодействие, конструктивное сотрудничество в различных сферах получат дальнейшее развитие – на благо наших братских народов, в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности", - говорится в послании, размещенном на сайте президента Армении.Российский лидер пожелал президенту Армении, его родным и близким крепкого здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Армении – мира и благополучия.

https://ria.ru/20211105/armeniya-1757794841.html

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в мире, армения, владимир путин, армен саркисян, россия