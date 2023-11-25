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Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения - РИА Новости, 25.11.2023
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14:48 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/dipotnosheniya-1911814638.html
Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения
Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения - РИА Новости, 25.11.2023
Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения
Между Арменией и Саудовской Аравией установлены дипломатические отношения, сообщили в пресс-службе армянского МИД. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:48
2023-11-25T14:48
в мире
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саудовская аравия
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ЕРЕВАН, 25 ноя - РИА Новости. Между Арменией и Саудовской Аравией установлены дипломатические отношения, сообщили в пресс-службе армянского МИД. "Двадцать четвертого ноября между Республикой Армения и Королевством Саудовская Аравия был подписан протокол об установлении дипломатических отношений", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что протокол был подписан в Абу-Даби послами Армении и Саудовской Аравии в Объединенных Арабских Эмиратах Кареном Григоряном и Султаном ибн Абдаллой Аль-Ангаром. В конце октября 2021 года тогдашний президент Армении Армен Саркисян впервые в истории страны совершил визит в Саудовскую Аравию, с которой у Еревана не было дипломатических отношений из-за поддержки Эр-Риядом позиции Баку в карабахском конфликте. Ранее ни один официальный представитель Армении не посещал эту страну с момента обретения республикой независимости.
https://ria.ru/20231124/armeniya-1911562234.html
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в мире, армения, саудовская аравия, армен саркисян
В мире, Армения, Саудовская Аравия, Армен Саркисян
Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения

Армения и Саудовская Аравия подписали протокол об установлении дипотношений

© Sputnik / Aram NersesyanМИД Армении
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Sputnik / Aram Nersesyan
МИД Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 ноя - РИА Новости. Между Арменией и Саудовской Аравией установлены дипломатические отношения, сообщили в пресс-службе армянского МИД.
"Двадцать четвертого ноября между Республикой Армения и Королевством Саудовская Аравия был подписан протокол об установлении дипломатических отношений", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что протокол был подписан в Абу-Даби послами Армении и Саудовской Аравии в Объединенных Арабских Эмиратах Кареном Григоряном и Султаном ибн Абдаллой Аль-Ангаром.
В конце октября 2021 года тогдашний президент Армении Армен Саркисян впервые в истории страны совершил визит в Саудовскую Аравию, с которой у Еревана не было дипломатических отношений из-за поддержки Эр-Риядом позиции Баку в карабахском конфликте. Ранее ни один официальный представитель Армении не посещал эту страну с момента обретения республикой независимости.
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В миреАрменияСаудовская АравияАрмен Саркисян
 
 
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