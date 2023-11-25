https://ria.ru/20231125/dipotnosheniya-1911814638.html

Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения

Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения - РИА Новости, 25.11.2023

Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения

Между Арменией и Саудовской Аравией установлены дипломатические отношения, сообщили в пресс-службе армянского МИД. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:48

2023-11-25T14:48

2023-11-25T14:48

в мире

армения

саудовская аравия

армен саркисян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910313171_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_ca9c13a07a0cfe2d7f79462f4482dc75.png

ЕРЕВАН, 25 ноя - РИА Новости. Между Арменией и Саудовской Аравией установлены дипломатические отношения, сообщили в пресс-службе армянского МИД. "Двадцать четвертого ноября между Республикой Армения и Королевством Саудовская Аравия был подписан протокол об установлении дипломатических отношений", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства. Отмечается, что протокол был подписан в Абу-Даби послами Армении и Саудовской Аравии в Объединенных Арабских Эмиратах Кареном Григоряном и Султаном ибн Абдаллой Аль-Ангаром. В конце октября 2021 года тогдашний президент Армении Армен Саркисян впервые в истории страны совершил визит в Саудовскую Аравию, с которой у Еревана не было дипломатических отношений из-за поддержки Эр-Риядом позиции Баку в карабахском конфликте. Ранее ни один официальный представитель Армении не посещал эту страну с момента обретения республикой независимости.

https://ria.ru/20231124/armeniya-1911562234.html

армения

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, саудовская аравия, армен саркисян