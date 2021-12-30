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Путин поздравил президента и премьера Армении с Новым годом

Путин поздравил президента и премьера Армении с Новым годом - РИА Новости, 30.12.2021

Путин поздравил президента и премьера Армении с Новым годом

России и Армении удастся совместно обеспечить дальнейшее развитие сотрудничества в разных сферах, это отвечает интересам братских народов, отметил президент... РИА Новости, 30.12.2021

2021-12-30T12:35

2021-12-30T12:35

2021-12-30T12:35

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. России и Армении удастся совместно обеспечить дальнейшее развитие сотрудничества в разных сферах, это отвечает интересам братских народов, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении с наступающими праздниками президенту Армении Армену Саркисяну и премьеру страны Николу Пашиняну."Отмечено, что регулярное общение лидеров двух государств в уходящем году в полной мере подтвердило союзнический характер российско-армянских отношений, основывающихся на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Путин выразил надежду, что совместными усилиями удастся обеспечить динамичное развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в рамках ЕвразЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур."Это отвечает коренным интересам братских народов России и Армении, идет в русле укрепления безопасности и стабильности в Закавказском регионе", – отметил президент.

https://ria.ru/20211229/sotrudnichestvo-1765997452.html

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в мире, армения, владимир путин, одкб, снг, евразийский экономический союз, армен саркисян, никол пашинян, россия