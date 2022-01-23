https://ria.ru/20220123/armeniya-1769168688.html
Парламент Армении получил обращение президента об отставке
Парламент Армении получил обращение президента об отставке - РИА Новости, 23.01.2022
Парламент Армении получил обращение президента об отставке
Национальное собрание получило прошение президента Армении Армена Саркисяна об отставке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь спикера парламента Цовинар... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T21:47
2022-01-23T21:47
2022-01-23T22:51
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ЕРЕВАН, 23 янв — РИА Новости. Национальное собрание получило прошение президента Армении Армена Саркисяна об отставке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь спикера парламента Цовинар Хачатрян."Мы получили обращение президента", — сказала она.Ранее Саркисян заявил об уходе с должности президента. Свое решение он связал с отсутствием инструментов влияния на внутреннюю и внешнюю политику.До избрания нового главы государства его обязанности будет исполнять председатель парламента Ален Симонян.Согласно Конституции республики, президент подает прошение об отставке в Национальное собрание, она считается принятой с момента ее обнародования в установленном законом порядке. Внеочередные выборы могут пройти "не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии".В Армении парламент избирает президента сроком на семь лет. Одно и то же лицо может занять этот пост только один раз. Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.Саркисяна избрали главой республики республики 2 марта 2018 года, а 9 апреля он вступил в должность.
https://ria.ru/20220123/armeniya-1769165019.html
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в мире, армения, армен саркисян
21:47 23.01.2022 (обновлено: 22:51 23.01.2022)
Парламент Армении получил обращение президента об отставке
Парламент Армении получил обращение президента Саркисяна об отставке
ЕРЕВАН, 23 янв — РИА Новости. Национальное собрание получило прошение президента Армении Армена Саркисяна об отставке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь спикера парламента Цовинар Хачатрян.
"Мы получили обращение президента", — сказала она.
Ранее Саркисян
заявил об уходе с должности президента. Свое решение он связал с отсутствием инструментов влияния на внутреннюю и внешнюю политику.
До избрания нового главы государства его обязанности будет исполнять председатель парламента Ален Симонян.
Согласно Конституции республики, президент подает прошение об отставке в Национальное собрание, она считается принятой с момента ее обнародования в установленном законом порядке. Внеочередные выборы могут пройти "не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии".
В Армении парламент избирает президента сроком на семь лет. Одно и то же лицо может занять этот пост только один раз. Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.
Саркисяна избрали главой республики республики 2 марта 2018 года, а 9 апреля он вступил в должность.