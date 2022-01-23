https://ria.ru/20220123/armeniya-1769168688.html

Парламент Армении получил обращение президента об отставке

Парламент Армении получил обращение президента об отставке - РИА Новости, 23.01.2022

Парламент Армении получил обращение президента об отставке

Национальное собрание получило прошение президента Армении Армена Саркисяна об отставке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь спикера парламента Цовинар... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T21:47

2022-01-23T21:47

2022-01-23T22:51

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армения

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ЕРЕВАН, 23 янв — РИА Новости. Национальное собрание получило прошение президента Армении Армена Саркисяна об отставке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь спикера парламента Цовинар Хачатрян."Мы получили обращение президента", — сказала она.Ранее Саркисян заявил об уходе с должности президента. Свое решение он связал с отсутствием инструментов влияния на внутреннюю и внешнюю политику.До избрания нового главы государства его обязанности будет исполнять председатель парламента Ален Симонян.Согласно Конституции республики, президент подает прошение об отставке в Национальное собрание, она считается принятой с момента ее обнародования в установленном законом порядке. Внеочередные выборы могут пройти "не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии".В Армении парламент избирает президента сроком на семь лет. Одно и то же лицо может занять этот пост только один раз. Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.Саркисяна избрали главой республики республики 2 марта 2018 года, а 9 апреля он вступил в должность.

https://ria.ru/20220123/armeniya-1769165019.html

https://ria.ru/20220123/sarkisyan-1769160741.html

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в мире, армения, армен саркисян