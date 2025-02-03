Дугин назвал взрыв в ЖК "Алые паруса" терактом
Дугин назвал взрыв в ЖК "Алые паруса" примером теракта со стороны украинских ДРГ
Философ, политолог, социолог Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Взрыв в ЖК "Алые паруса" был точечно направлен на основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна, это яркий пример теракта со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
"Очевидно, речь идет о работе украинских ДРГ в центре Москвы. Покушение было осуществлено на человека, который возглавлял и создал армянский батальон (Саркисяна - ред.), то есть организацию добровольцев, военных этнических армян, которые принимали активное участие в специальной военной операции", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
По его словам, это была целенаправленная "точечная акция запугивания", причем, имеющая этнический подтекст. Дугин также заявил, что Украина - это "не государство, а террористическая организация", которая на системной основе перешла к откровенному бесчеловечному террору.
"Лидера и символическую фигуру этого движения было принято решение, видимо, Зеленским и его покровителями западными уничтожить... Очередной яркий дерзкий пример теракта, которым, честно говоря, нас уже удивить невозможно", - добавил он.