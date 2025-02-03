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Дугин назвал взрыв в ЖК "Алые паруса" терактом - РИА Новости, 03.02.2025
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14:48 03.02.2025 (обновлено: 15:59 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/dugin-1997103710.html
Дугин назвал взрыв в ЖК "Алые паруса" терактом
Дугин назвал взрыв в ЖК "Алые паруса" терактом - РИА Новости, 03.02.2025
Дугин назвал взрыв в ЖК "Алые паруса" терактом
Взрыв в ЖК "Алые паруса" был точечно направлен на основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна, это яркий пример теракта со стороны... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:48:00+03:00
2025-02-03T15:59:00+03:00
россия
москва
взрыв в жк "алые паруса" в москве
жк "алые паруса"
александр дугин
украина
армен саркисян (днр)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Взрыв в ЖК "Алые паруса" был точечно направлен на основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна, это яркий пример теракта со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия. "Очевидно, речь идет о работе украинских ДРГ в центре Москвы. Покушение было осуществлено на человека, который возглавлял и создал армянский батальон (Саркисяна - ред.), то есть организацию добровольцев, военных этнических армян, которые принимали активное участие в специальной военной операции", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. По его словам, это была целенаправленная "точечная акция запугивания", причем, имеющая этнический подтекст. Дугин также заявил, что Украина - это "не государство, а террористическая организация", которая на системной основе перешла к откровенному бесчеловечному террору. "Лидера и символическую фигуру этого движения было принято решение, видимо, Зеленским и его покровителями западными уничтожить... Очередной яркий дерзкий пример теракта, которым, честно говоря, нас уже удивить невозможно", - добавил он.
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Последствия взрыва в ЖК "Алые паруса"
Последствия взрыва в ЖК "Алые паруса".
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россия, москва, взрыв в жк "алые паруса" в москве, жк "алые паруса", александр дугин, украина, армен саркисян (днр)
Россия, Москва, Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве, ЖК "Алые паруса", Александр Дугин, Украина, Армен Саркисян (ДНР)
Дугин назвал взрыв в ЖК "Алые паруса" терактом

Дугин назвал взрыв в ЖК "Алые паруса" примером теракта со стороны украинских ДРГ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФилософ, политолог, социолог Александр Дугин
Философ, политолог, социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Философ, политолог, социолог Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Взрыв в ЖК "Алые паруса" был точечно направлен на основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна, это яркий пример теракта со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
"Очевидно, речь идет о работе украинских ДРГ в центре Москвы. Покушение было осуществлено на человека, который возглавлял и создал армянский батальон (Саркисяна - ред.), то есть организацию добровольцев, военных этнических армян, которые принимали активное участие в специальной военной операции", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik.
По его словам, это была целенаправленная "точечная акция запугивания", причем, имеющая этнический подтекст. Дугин также заявил, что Украина - это "не государство, а террористическая организация", которая на системной основе перешла к откровенному бесчеловечному террору.
"Лидера и символическую фигуру этого движения было принято решение, видимо, Зеленским и его покровителями западными уничтожить... Очередной яркий дерзкий пример теракта, которым, честно говоря, нас уже удивить невозможно", - добавил он.
Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в жилом комплексе Алые паруса - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В СК рассказали подробности об уголовном деле по взрыву в "Алых парусах"
12:55
 
РоссияМоскваВзрыв в ЖК "Алые паруса" в МосквеЖК "Алые паруса"Александр ДугинУкраинаАрмен Саркисян (ДНР)
 
 
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