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Дугин назвал взрыв в ЖК "Алые паруса" терактом

Дугин назвал взрыв в ЖК "Алые паруса" терактом - РИА Новости, 03.02.2025

Дугин назвал взрыв в ЖК "Алые паруса" терактом

Взрыв в ЖК "Алые паруса" был точечно направлен на основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна, это яркий пример теракта со стороны... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:48:00+03:00

2025-02-03T14:48:00+03:00

2025-02-03T15:59:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Взрыв в ЖК "Алые паруса" был точечно направлен на основателя добровольческого батальона в Донбассе Армена Саркисяна, это яркий пример теракта со стороны украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), считает российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Взрыв произошел утром в понедельник в подъезде высотки в ЖК "Алые паруса" на Авиационной улице. Столичный главк СК РФ сообщал, что на месте погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести, один из которых впоследствии скончался в больнице – это, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян. Уголовное дело расследуется по статьям об убийстве общеопасным способом, покушении на убийство двух и более лиц и незаконном обороте оружия. "Очевидно, речь идет о работе украинских ДРГ в центре Москвы. Покушение было осуществлено на человека, который возглавлял и создал армянский батальон (Саркисяна - ред.), то есть организацию добровольцев, военных этнических армян, которые принимали активное участие в специальной военной операции", - сказал философ в эфире программы "Эскалация Александра Дугина" на радио Sputnik. По его словам, это была целенаправленная "точечная акция запугивания", причем, имеющая этнический подтекст. Дугин также заявил, что Украина - это "не государство, а террористическая организация", которая на системной основе перешла к откровенному бесчеловечному террору. "Лидера и символическую фигуру этого движения было принято решение, видимо, Зеленским и его покровителями западными уничтожить... Очередной яркий дерзкий пример теракта, которым, честно говоря, нас уже удивить невозможно", - добавил он.

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Последствия взрыва в ЖК "Алые паруса" Последствия взрыва в ЖК "Алые паруса". 2025-02-03T14:48 true PT0M12S

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