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Президент Армении Саркисян не отозвал прошение об отставке

Президент Армении Саркисян не отозвал прошение об отставке - РИА Новости, 31.01.2022

Президент Армении Саркисян не отозвал прошение об отставке

Президент Армении Армен Саркисян не отозвал прошение об отставке в положенный недельный срок, его отставка будет считаться принятой после обнародования... РИА Новости, 31.01.2022

2022-01-31T23:32

2022-01-31T23:32

2022-01-31T23:43

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ЕРЕВАН, 31 янв – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян не отозвал прошение об отставке в положенный недельный срок, его отставка будет считаться принятой после обнародования соответствующего протокола, сообщила РИА Новости пресс-секретарь спикера парламента Армении Цовинар Хачатрян.Действующий президент Армении Армен Саркисян 23 января заявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики."Саркисян не отозвал прошение об отставке в течение отведенного для этого недельного срока. Его отставка будет считаться принятой после обнародования протокола", - сказала Хачатрян.Ранее она сообщила агентству, что протокол, констатирующий прекращение полномочий армянского лидера, за подписью председателя Национального собрания (парламента) будет обнародован во вторник утром.Председатель национального собрания Армении Ален Симонян сообщил 24 января, что в соответствии с регламентом законодательного органа, если в течение недели должностное лицо свою отставку не отзывает, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывает и опубликовывает спикер парламента. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола.Внеочередные выборы президента республики проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии. До этого исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента.Президент республики избирается парламентом на семь лет. Одно и то же лицо может быть избрано президентом только один раз. Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов. Согласно конституции, президент подает прошение о своей отставке в национальное собрание. Отставка считается принятой с момента ее обнародования в порядке, установленном законом.

https://ria.ru/20220130/kandidat-1770222465.html

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в мире, армения, армен саркисян, ереван