https://ria.ru/20230423/armeniya-1867173158.html
В Армении проверят вопрос о втором гражданстве экс-президента Саркисяна
В Армении проверят вопрос о втором гражданстве экс-президента Саркисяна - РИА Новости, 23.04.2023
В Армении проверят вопрос о втором гражданстве экс-президента Саркисяна
Вопросом, связанным с наличием иностранного гражданства у бывшего армянского президента Армена Саркисяна перед избранием его на этот пост, займется Следственный РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T12:30
2023-04-23T12:30
2023-04-23T12:30
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армен саркисян
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ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. Вопросом, связанным с наличием иностранного гражданства у бывшего армянского президента Армена Саркисяна перед избранием его на этот пост, займется Следственный комитет Армении, сообщили в Службе национальной безопасности страны. Ранее онлайн-издание hetq.am, занимающееся журналистскими расследованиями, утверждает, что Саркисян являлся гражданином Сент-Китс и Невис, начал официальный процесс отказа от гражданства в марте 2018 года, незадолго до избрания президентом. В этом случае он, согласно конституции Армении, не мог быть избран президентом. Авторы материала на этом основании считают, что "все подписанные им указы, в том числе о назначении должностных лиц, выборов и даже премьер-министра, незаконны". "Дело об иностранном гражданстве экс-президента Армена Саркисяна направлено в Следственный комитет Армении", - сообщили в СНБ в ответ на запрос агентства Sputnik Армения. Саркисян был избран армянским парламентом президентом страны в 2018 году. В начале 2022 года он объявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. Ранее генпрокуратура Армении предложила Службе нацбезопасности проверить публикации СМИ об иностранном гражданстве бывшего президента.
https://ria.ru/20220313/armeniya-1777914242.html
https://ria.ru/20220201/sarkisyan-1770419524.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, армен саркисян
В мире, Армения, Армен Саркисян
В Армении проверят вопрос о втором гражданстве экс-президента Саркисяна
В Армении проверят вопрос об иностранном гражданстве экс-президента Саркисяна
ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. Вопросом, связанным с наличием иностранного гражданства у бывшего армянского президента Армена Саркисяна перед избранием его на этот пост, займется Следственный комитет Армении, сообщили в Службе национальной безопасности страны.
Ранее онлайн-издание hetq.am, занимающееся журналистскими расследованиями, утверждает, что Саркисян являлся гражданином Сент-Китс и Невис
, начал официальный процесс отказа от гражданства в марте 2018 года, незадолго до избрания президентом. В этом случае он, согласно конституции Армении, не мог быть избран президентом. Авторы материала на этом основании считают, что "все подписанные им указы, в том числе о назначении должностных лиц, выборов и даже премьер-министра, незаконны".
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"Дело об иностранном гражданстве экс-президента Армена Саркисяна направлено в Следственный комитет Армении", - сообщили в СНБ в ответ на запрос агентства Sputnik Армения.
Саркисян был избран армянским парламентом президентом страны в 2018 году. В начале 2022 года он объявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.
Ранее генпрокуратура Армении предложила Службе нацбезопасности проверить публикации СМИ об иностранном гражданстве бывшего президента.
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