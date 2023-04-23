https://ria.ru/20230423/armeniya-1867173158.html

В Армении проверят вопрос о втором гражданстве экс-президента Саркисяна

В Армении проверят вопрос о втором гражданстве экс-президента Саркисяна - РИА Новости, 23.04.2023

В Армении проверят вопрос о втором гражданстве экс-президента Саркисяна

Вопросом, связанным с наличием иностранного гражданства у бывшего армянского президента Армена Саркисяна перед избранием его на этот пост, займется Следственный РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T12:30

2023-04-23T12:30

2023-04-23T12:30

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армен саркисян

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ЕРЕВАН, 23 апр – РИА Новости. Вопросом, связанным с наличием иностранного гражданства у бывшего армянского президента Армена Саркисяна перед избранием его на этот пост, займется Следственный комитет Армении, сообщили в Службе национальной безопасности страны. Ранее онлайн-издание hetq.am, занимающееся журналистскими расследованиями, утверждает, что Саркисян являлся гражданином Сент-Китс и Невис, начал официальный процесс отказа от гражданства в марте 2018 года, незадолго до избрания президентом. В этом случае он, согласно конституции Армении, не мог быть избран президентом. Авторы материала на этом основании считают, что "все подписанные им указы, в том числе о назначении должностных лиц, выборов и даже премьер-министра, незаконны". "Дело об иностранном гражданстве экс-президента Армена Саркисяна направлено в Следственный комитет Армении", - сообщили в СНБ в ответ на запрос агентства Sputnik Армения. Саркисян был избран армянским парламентом президентом страны в 2018 году. В начале 2022 года он объявил о своей отставке. В качестве основной причины он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики. Ранее генпрокуратура Армении предложила Службе нацбезопасности проверить публикации СМИ об иностранном гражданстве бывшего президента.

https://ria.ru/20220313/armeniya-1777914242.html

https://ria.ru/20220201/sarkisyan-1770419524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, армен саркисян