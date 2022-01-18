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Биография Тамары Гвердцители
Биография Тамары Гвердцители - РИА Новости, 18.01.2022
Биография Тамары Гвердцители
Российская и грузинская певица Тамара Михайловна Гвердцители родилась 18 января 1962 года в Тбилиси (Грузия). РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T00:16
2022-01-18T00:16
справки
тбилиси
тамара гвердцители
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Российская и грузинская певица Тамара Михайловна Гвердцители родилась 18 января 1962 года в Тбилиси (Грузия). Ее мама родом из Одессы (Украина), дед по линии матери был раввином, с началом Великой Отечественной войны (1941-1945) он вывез семью под Воркуту в эвакуацию, затем добился переезда семьи в Грузию. Мать работала учительницей русского языка и литературы. Отец – кибернетик. В начале 1970-х годов Тамара Гвердцители выступала в детском эстрадном ансамбле "Мзиури", в составе которого много гастролировала по бывшему Советскому Союзу. Она не только пела, но, как и другие участницы ансамбля играла на пианино, на гитаре. В 1973 году она исполнила роль грустного Пьеро в музыкальном спектакле "Наш друг Буратино". В 12 лет написала свою первую песню, которую посвятила погибшей однокласснице. После окончания специальной музыкальной школы поступила в Тбилисскую консерваторию и окончила ее по классу композиции и фортепиано, позже окончила специальный колледж по классу вокала В 1980 году Тамара Гвердцители стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии. В 19 лет Гвердцители стала лауреатом первой премии международного конкурса "Красная гвоздика" в Сочи, участвовала в конкурсе популярной музыки в Дрездене (Германия, 1982). В 1988 году певица завоевала первую премию на международном конкурсе "Золотой Орфей" в Софии (Болгария). В качестве специального гостя выступала на фестивалях эстрадной песни в Сопоте (Польша, 1989) и Сан-Ремо (Италия, 1990). В 1991 году Тамара Гвердцители была приглашена в Париж (Франция), где познакомилась с французским композитором Мишелем Леграном. В том же году состоялся их совместный концерт. В 1994 году певица выступила с сольным концертом в парижском зале "Олимпия". В 1995 году состоялись концерты Тамары Гвердцители в нью-йоркском "Карнеги-холле", в которых приняли участие Легран и ансамбль "Арсенал" Алексея Козлова. В апреле 1996 года Тамара Гвердцители и Мишель Легран выступили в нью-йоркском "Ассембли-холл". В конце 1995 года певица решила вернуться на концертные площадки России и стран СНГ. На счету Гвердцители несколько студийных альбомов с песнями не только на грузинском и русском языках, но и на французском, итальянском, испанском, английском, иврите, украинском, армянском, немецком и других. В 2005 году состоялся театральный дебют певицы. Она вышла на сцену в роли Дульсинеи в спектакле Театра Российской армии "Человек из Ламанчи". Она играла в дуэте с Владимиром Зельдиным. Тамара Гвердцители исполняла главную роль в опере Жоржа Бизе "Кармен" на сцене Днепропетровского государственного академического театра оперы и балета с миланским баритоном Джованни Рибикьезу. В Московском театре "Геликон-опера" с 2018 года певица поет в моноспектакле "Человеческий голос" Франсиса Пуленка. Певица в 2006 году снялась в картине Миры Тодоровской "Жена Сталина", где сыграла роль Марии Сванидзе.В 2010 году вышла семейная сага "Дом образцового содержания" с участием Тамары Гвердцители. В 2013 году она сыграла эпизодическую роль в фильме "Бульварное кольцо". Помимо сольных концертных и театральных работ певица принимает участие в музыкальных телепроектах. В рамках шоу "Две звезды" (2007 и 2008) она работала с актером Дмитрием Дюжевым. В 2010 году совместно с ним была подготовлена концертная программа "Зимний вальс", премьера которой состоялась в Московском международном доме музыки. В 2011 году Тамара Гвердцители приняла участие в телешоу "Призрак Оперы", а в 2020 году была членом жюри телешоу "Голос. 60+". Она также была членом жюри украинского шоу "Голос страны" в 2014 году. Тамара Гвердцители вместе со Стасом Михайловым в 2019 году выпустила клип на песню "Давай разлуке запретим". Певица с 2015 года является постоянной участницей Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". В 2016 году она выступила в дуэте с постоянной гостьей фестиваля – французской певицей Мирей Матье. Певица удостоена многих званий и наград. В 2004 году ей было присвоено звание народной артистки РФ. В 1991 году она была удостоена звания народной артистки Грузии, в 2006 году – народной артистки Ингушетии. Певица является лауреатом премии Ленинского комсомола (1984), а также премий "Человек года" (2002) и "Кремлевский Гранд" (2007). Она удостоена ордена Почета "(2010) за большой вклад в развитие многонациональной культуры, искусства, образования и укрепление дружбы", награждена серебряной медалью имени А.С. Пушкина (2008). В 2000 году певица получила российское гражданство. Тамара Гвердцители была несколько раз замужем. У нее есть сын Александр Кахабришвили. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
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справки, тбилиси, тамара гвердцители
00:16 18.01.2022
 

Биография Тамары Гвердцители

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Тамара Гвердцители на концерте "Песня года" в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве
Певица Тамара Гвердцители на концерте Песня года в спортивном комплексе Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Певица Тамара Гвердцители на концерте "Песня года" в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве
Читать ria.ru в
Российская и грузинская певица Тамара Михайловна Гвердцители родилась 18 января 1962 года в Тбилиси (Грузия).
Ее мама родом из Одессы (Украина), дед по линии матери был раввином, с началом Великой Отечественной войны (1941-1945) он вывез семью под Воркуту в эвакуацию, затем добился переезда семьи в Грузию. Мать работала учительницей русского языка и литературы. Отец – кибернетик.
В начале 1970-х годов Тамара Гвердцители выступала в детском эстрадном ансамбле "Мзиури", в составе которого много гастролировала по бывшему Советскому Союзу. Она не только пела, но, как и другие участницы ансамбля играла на пианино, на гитаре.
В 1973 году она исполнила роль грустного Пьеро в музыкальном спектакле "Наш друг Буратино". В 12 лет написала свою первую песню, которую посвятила погибшей однокласснице.
После окончания специальной музыкальной школы поступила в Тбилисскую консерваторию и окончила ее по классу композиции и фортепиано, позже окончила специальный колледж по классу вокала
В 1980 году Тамара Гвердцители стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии.
В 19 лет Гвердцители стала лауреатом первой премии международного конкурса "Красная гвоздика" в Сочи, участвовала в конкурсе популярной музыки в Дрездене (Германия, 1982). В 1988 году певица завоевала первую премию на международном конкурсе "Золотой Орфей" в Софии (Болгария). В качестве специального гостя выступала на фестивалях эстрадной песни в Сопоте (Польша, 1989) и Сан-Ремо (Италия, 1990).
В 1991 году Тамара Гвердцители была приглашена в Париж (Франция), где познакомилась с французским композитором Мишелем Леграном. В том же году состоялся их совместный концерт. В 1994 году певица выступила с сольным концертом в парижском зале "Олимпия". В 1995 году состоялись концерты Тамары Гвердцители в нью-йоркском "Карнеги-холле", в которых приняли участие Легран и ансамбль "Арсенал" Алексея Козлова. В апреле 1996 года Тамара Гвердцители и Мишель Легран выступили в нью-йоркском "Ассембли-холл".
В конце 1995 года певица решила вернуться на концертные площадки России и стран СНГ.
На счету Гвердцители несколько студийных альбомов с песнями не только на грузинском и русском языках, но и на французском, итальянском, испанском, английском, иврите, украинском, армянском, немецком и других.
В 2005 году состоялся театральный дебют певицы. Она вышла на сцену в роли Дульсинеи в спектакле Театра Российской армии "Человек из Ламанчи". Она играла в дуэте с Владимиром Зельдиным.
Тамара Гвердцители исполняла главную роль в опере Жоржа Бизе "Кармен" на сцене Днепропетровского государственного академического театра оперы и балета с миланским баритоном Джованни Рибикьезу.
В Московском театре "Геликон-опера" с 2018 года певица поет в моноспектакле "Человеческий голос" Франсиса Пуленка.
Певица в 2006 году снялась в картине Миры Тодоровской "Жена Сталина", где сыграла роль Марии Сванидзе.
В 2010 году вышла семейная сага "Дом образцового содержания" с участием Тамары Гвердцители. В 2013 году она сыграла эпизодическую роль в фильме "Бульварное кольцо".
Помимо сольных концертных и театральных работ певица принимает участие в музыкальных телепроектах. В рамках шоу "Две звезды" (2007 и 2008) она работала с актером Дмитрием Дюжевым. В 2010 году совместно с ним была подготовлена концертная программа "Зимний вальс", премьера которой состоялась в Московском международном доме музыки. В 2011 году Тамара Гвердцители приняла участие в телешоу "Призрак Оперы", а в 2020 году была членом жюри телешоу "Голос. 60+".
Она также была членом жюри украинского шоу "Голос страны" в 2014 году.
Тамара Гвердцители вместе со Стасом Михайловым в 2019 году выпустила клип на песню "Давай разлуке запретим".
Певица с 2015 года является постоянной участницей Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". В 2016 году она выступила в дуэте с постоянной гостьей фестиваля – французской певицей Мирей Матье.
Певица удостоена многих званий и наград. В 2004 году ей было присвоено звание народной артистки РФ. В 1991 году она была удостоена звания народной артистки Грузии, в 2006 году – народной артистки Ингушетии.
Певица является лауреатом премии Ленинского комсомола (1984), а также премий "Человек года" (2002) и "Кремлевский Гранд" (2007). Она удостоена ордена Почета "(2010) за большой вклад в развитие многонациональной культуры, искусства, образования и укрепление дружбы", награждена серебряной медалью имени А.С. Пушкина (2008).
В 2000 году певица получила российское гражданство.
Тамара Гвердцители была несколько раз замужем. У нее есть сын Александр Кахабришвили.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиТбилисиТамара Гвердцители
 
 
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