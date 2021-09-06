Именитые гости и грандиозный салют: закрытие фестиваля "Спасская башня"
В фестивале "Спасская башня" в этом году приняли участие военные оркестры России, Беларуси, Греции, Мексики и Катара.
В фестивале "Спасская башня" в этом году приняли участие военные оркестры России, Беларуси, Греции, Мексики и Катара.
За 11 дней вечерние представления посетили более 25 тысяч зрителей.
За 11 дней вечерние представления посетили более 25 тысяч зрителей.
На Красной площади выступили 29 военно-оркестровых, творческих и конных коллективов.
На Красной площади выступили 29 военно-оркестровых, творческих и конных коллективов.
"Спасская башня" — необычный фестиваль, здесь даже почетный караул раскрывается по-новому.
"Спасская башня" — необычный фестиваль, здесь даже почетный караул раскрывается по-новому.
Здесь национальные военные оркестры соседствуют с приглашенными звездами.
Здесь национальные военные оркестры соседствуют с приглашенными звездами.
Тилль Линдеманн из группы Rammstein на фестивале впервые, и никогда прежде он не выступал под аккомпанемент военных оркестров. Музыкант исполнил на русском языке песню "Любимый город".
Тилль Линдеманн из группы Rammstein на фестивале впервые, и никогда прежде он не выступал под аккомпанемент военных оркестров. Музыкант исполнил на русском языке песню "Любимый город".
Самым представительным оказался Сводный оркестр и ансамбль песни и пляски ВДВ — 150 человек.
Самым представительным оказался Сводный оркестр и ансамбль песни и пляски ВДВ — 150 человек.
Участники фестиваля задействовали более тысячи музыкальных инструментов.
Участники фестиваля задействовали более тысячи музыкальных инструментов.
Певица Тамара Гвердцители подарила зрителям проникновенную "Мольбу".
Певица Тамара Гвердцители подарила зрителям проникновенную "Мольбу".
Главной темой "Спасской башни" стали время, музыка и мир.
Главной темой "Спасской башни" стали время, музыка и мир.
Именно музыка способна дать людям надежду в трудные времена, убеждены организаторы.
Именно музыка способна дать людям надежду в трудные времена, убеждены организаторы.
Получился неповторимый по эмоциональному воздействию многонациональный музыкальный праздник.
Получился неповторимый по эмоциональному воздействию многонациональный музыкальный праздник.
Фестиваль завершился грандиозным салютом над Красной площадью.
Фестиваль завершился грандиозным салютом над Красной площадью.