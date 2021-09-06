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Именитые гости и грандиозный салют: закрытие фестиваля "Спасская башня"
Именитые гости и грандиозный салют: закрытие фестиваля "Спасская башня" - РИА Новости, 06.09.2021
Именитые гости и грандиозный салют: закрытие фестиваля "Спасская башня"
В Москве завершился XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Впечатляющее заключительное представление на Красной площади — в фотоленте... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:54
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москва
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спасская башня
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В Москве завершился XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Впечатляющее заключительное представление на Красной площади — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, тамара гвердцители, спасская башня, тилль линдеманн
12:54 06.09.2021
 

Именитые гости и грандиозный салют: закрытие фестиваля "Спасская башня"

Читать ria.ru в
В Москве завершился XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Впечатляющее заключительное представление на Красной площади — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В фестивале "Спасская башня" в этом году приняли участие военные оркестры России, Беларуси, Греции, Мексики и Катара.

Рота специального караула Президентского полка выступает на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
1 из 13

В фестивале "Спасская башня" в этом году приняли участие военные оркестры России, Беларуси, Греции, Мексики и Катара.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

За 11 дней вечерние представления посетили более 25 тысяч зрителей.

Церемония закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня — 2021
2 из 13

За 11 дней вечерние представления посетили более 25 тысяч зрителей.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На Красной площади выступили 29 военно-оркестровых, творческих и конных коллективов.

Автономная некоммерческая организация Конно-спортивный клуб Кремлевская школа верховой езды на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
3 из 13

На Красной площади выступили 29 военно-оркестровых, творческих и конных коллективов.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

"Спасская башня" — необычный фестиваль, здесь даже почетный караул раскрывается по-новому.

Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
4 из 13

"Спасская башня" — необычный фестиваль, здесь даже почетный караул раскрывается по-новому.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Здесь национальные военные оркестры соседствуют с приглашенными звездами.

Артисты на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
5 из 13

Здесь национальные военные оркестры соседствуют с приглашенными звездами.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Тилль Линдеманн из группы Rammstein на фестивале впервые, и никогда прежде он не выступал под аккомпанемент военных оркестров. Музыкант исполнил на русском языке песню "Любимый город".

Участник группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
6 из 13

Тилль Линдеманн из группы Rammstein на фестивале впервые, и никогда прежде он не выступал под аккомпанемент военных оркестров. Музыкант исполнил на русском языке песню "Любимый город".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Самым представительным оказался Сводный оркестр и ансамбль песни и пляски ВДВ — 150 человек.

Участники сводного оркестра Воздушно-десантных войск РФ на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
7 из 13

Самым представительным оказался Сводный оркестр и ансамбль песни и пляски ВДВ — 150 человек.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля задействовали более тысячи музыкальных инструментов.

Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
8 из 13

Участники фестиваля задействовали более тысячи музыкальных инструментов.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Певица Тамара Гвердцители подарила зрителям проникновенную "Мольбу".

Певица Тамара Гвердцители во время выступления на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
9 из 13

Певица Тамара Гвердцители подарила зрителям проникновенную "Мольбу".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Главной темой "Спасской башни" стали время, музыка и мир.

Оркестр полиции Катара на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
10 из 13

Главной темой "Спасской башни" стали время, музыка и мир.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Именно музыка способна дать людям надежду в трудные времена, убеждены организаторы.

Военнослужащий роты почетного караула Вооруженных сил Белоруссии на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
11 из 13

Именно музыка способна дать людям надежду в трудные времена, убеждены организаторы.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Получился неповторимый по эмоциональному воздействию многонациональный музыкальный праздник.

Исторический парадный взвод Академии генерального штаба Греции на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
12 из 13

Получился неповторимый по эмоциональному воздействию многонациональный музыкальный праздник.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Фестиваль завершился грандиозным салютом над Красной площадью.

Салют на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
13 из 13

Фестиваль завершился грандиозным салютом над Красной площадью.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ФотоМоскваТамара ГвердцителиСпасская башняТилль Линдеманн
 
 
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