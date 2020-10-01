https://ria.ru/20201001/golos-1578042158.html
Финал шоу "Голос 60+" пройдет в прямом эфире
Финал шоу "Голос 60+" выйдет 2 октября в прямом эфире, а доход, полученный в рамках зрительского голосования, будет направлен на благотворительные цели,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:16
2020-10-01T12:16
2020-10-01T12:16
культура
новости культуры
живи сейчас
шоу "голос"
лев лещенко
гарик сукачев
елена ваенга (хрулева)
тамара гвердцители
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Финал шоу "Голос 60+" выйдет 2 октября в прямом эфире, а доход, полученный в рамках зрительского голосования, будет направлен на благотворительные цели, сообщили в пресс-службе Первого канала."В пятницу в прямом эфире Первого канала - финал вокального проекта "Голос 60+" для исполнителей старшего поколения, по итогам которого в ходе зрительского голосования определится имя победителя третьего сезона. Наставники команд - Лев Лещенко, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев. Ведущий – Дмитрий Нагиев", - говорится в сообщении. Начало трансляции - в 21.30 мск.Средства, собранные в ходе зрительского голосования в финале шоу, как отметили в пресс-службе Первого канала, будут перечислены благотворительному фонду помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) "Живи сейчас".
https://ria.ru/20200927/golos-1577827141.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, живи сейчас, шоу "голос", лев лещенко, гарик сукачев, елена ваенга (хрулева), тамара гвердцители
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Финал шоу "Голос 60+" выйдет 2 октября в прямом эфире, а доход, полученный в рамках зрительского голосования, будет направлен на благотворительные цели, сообщили в пресс-службе Первого канала.
"В пятницу в прямом эфире Первого канала - финал вокального проекта "Голос 60+" для исполнителей старшего поколения, по итогам которого в ходе зрительского голосования определится имя победителя третьего сезона. Наставники команд - Лев Лещенко, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев. Ведущий – Дмитрий Нагиев", - говорится в сообщении. Начало трансляции - в 21.30 мск.
Средства, собранные в ходе зрительского голосования в финале шоу, как отметили в пресс-службе Первого канала, будут перечислены благотворительному фонду помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) "Живи сейчас".