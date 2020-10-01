Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201001/golos-1578042158.html
Финал шоу "Голос 60+" пройдет в прямом эфире
Финал шоу "Голос 60+" выйдет 2 октября в прямом эфире, а доход, полученный в рамках зрительского голосования, будет направлен на благотворительные цели,... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T12:16
2020-10-01T12:16
культура
новости культуры
живи сейчас
шоу "голос"
лев лещенко
гарик сукачев
елена ваенга (хрулева)
тамара гвердцители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148387/80/1483878089_0:0:4000:2250_1400x0_80_0_0_f19d393ebd5fc75cddc2f64ed71cf22e.jpg
<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Финал шоу "Голос 60+" выйдет 2 октября в прямом эфире, а доход, полученный в рамках зрительского голосования, будет направлен на благотворительные цели, сообщили в пресс-службе Первого канала."В пятницу в прямом эфире Первого канала - финал вокального проекта "Голос 60+" для исполнителей старшего поколения, по итогам которого в ходе зрительского голосования определится имя победителя третьего сезона. Наставники команд - Лев Лещенко, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев. Ведущий – Дмитрий Нагиев", - говорится в сообщении. Начало трансляции - в 21.30 мск.Средства, собранные в ходе зрительского голосования в финале шоу, как отметили в пресс-службе Первого канала, будут перечислены благотворительному фонду помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) "Живи сейчас".
https://ria.ru/20200927/golos-1577827141.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148387/80/1483878089_300:0:3849:2662_1400x0_80_0_0_8edb2b51597be6c8a301cb042e853aa5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, живи сейчас, шоу "голос", лев лещенко, гарик сукачев, елена ваенга (хрулева), тамара гвердцители

Финал шоу "Голос 60+" пройдет в прямом эфире

12:16 01.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСцена шоу "Голос"
Сцена шоу Голос - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Финал шоу "Голос 60+" выйдет 2 октября в прямом эфире, а доход, полученный в рамках зрительского голосования, будет направлен на благотворительные цели, сообщили в пресс-службе Первого канала.
"В пятницу в прямом эфире Первого канала - финал вокального проекта "Голос 60+" для исполнителей старшего поколения, по итогам которого в ходе зрительского голосования определится имя победителя третьего сезона. Наставники команд - Лев Лещенко, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев. Ведущий – Дмитрий Нагиев", - говорится в сообщении. Начало трансляции - в 21.30 мск.
Средства, собранные в ходе зрительского голосования в финале шоу, как отметили в пресс-службе Первого канала, будут перечислены благотворительному фонду помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) "Живи сейчас".
Шоу Голос 60+ - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября, 02:19Культура
"Особый случай". Самая зажигательная участница покинула "Голос 60+"
 
КультураНовости культурыЖиви сейчасШоу "Голос"Лев ЛещенкоГарик СукачевЕлена Ваенга (Хрулева)Тамара Гвердцители
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08СМИ: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
22:11Глава украинской партии "Слуга народа" заболел COVID-19
Лента новостейМолния