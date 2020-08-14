Гарик Сукачев назвал участие в шоу "Голос 60+" большой ответственностью

"Довольно трудно объяснить, что со мной происходит во время съемок. Слушаю и думаю: "А я-то могу этому человеку помочь? Могу ли я соответствовать ему как учитель?" Это очень большая ответственность. Детей учить легче. Когда человек прожил долгую жизнь и понимает свой стиль, его категорически нельзя ломать и учить, надо искать в нем зерно и развивать. Важно подобрать произведение, которое человека раскроет. Так что основная работа начнётся, только когда соберется команда", — заявил Сукачев РИА Новости.