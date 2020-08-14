https://ria.ru/20200814/1575783166.html
Гарик Сукачев назвал участие в шоу "Голос 60+" большой ответственностью
Музыкант Гарик Сукачев, который станет одним из наставников нового сезона вокального проекта "Голос 60+", рассказал, что чувствует ответственность перед... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:37
2020-08-14T13:51
культура
музыка
новости культуры
лев лещенко
первый канал (телеканал)
гарик сукачев
елена ваенга (хрулева)
тамара гвердцители
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, лев лещенко, первый канал (телеканал), гарик сукачев, елена ваенга (хрулева), тамара гвердцители, москва, красногорск, владикавказ
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Музыкант Гарик Сукачев, который станет одним из наставников нового сезона вокального проекта "Голос 60+", рассказал, что чувствует ответственность перед участниками шоу. По его словам, людей старшего возраста нельзя переучивать, важно подобрать для них такие произведения, которые смогут их раскрыть.
"Довольно трудно объяснить, что со мной происходит во время съемок. Слушаю и думаю: "А я-то могу этому человеку помочь? Могу ли я соответствовать ему как учитель?" Это очень большая ответственность. Детей учить легче. Когда человек прожил долгую жизнь и понимает свой стиль, его категорически нельзя ломать и учить, надо искать в нем зерно и развивать. Важно подобрать произведение, которое человека раскроет. Так что основная работа начнётся, только когда соберется команда", — заявил Сукачев РИА Новости.
Помимо Сукачева наставниками третьего сезона вокального проекта "Голос 60+" станут Лев Лещенко, Елена Ваенга и Тамара Гвердцители. К участию на слепых прослушиваниях допущены вокалисты старшего поколения, успешно прошедшие отборочные кастинги. Вести проект будет Дмитрий Нагиев.
Известно, что в третьем сезоне проекта примут участие исполнители из Ангарска, Ашхабада (Туркменистан), Владикавказа, Волгодонска, Воронежа, Дятьково, Екатеринбурга, Жуковского, Калининграда, Кирова, Красногорска, Краснодара, Красноярска, Москвы и других городов.
Во время слепых прослушиваний наставники наберут себе команды, в которые войдет по четыре исполнителя. На этапе поединков определятся финалисты проекта. Заключительный выпуск пройдет в прямом эфире, где имя победителя сезона станет известно благодаря зрительскому голосованию.