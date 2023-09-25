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В госпитале имени Бурденко в Балашихе прошел концерт для участников СВО - РИА Новости, 25.09.2023
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18:48 25.09.2023
https://ria.ru/20230925/kontsert-1898575092.html
В госпитале имени Бурденко в Балашихе прошел концерт для участников СВО
В госпитале имени Бурденко в Балашихе прошел концерт для участников СВО - РИА Новости, 25.09.2023
В госпитале имени Бурденко в Балашихе прошел концерт для участников СВО
Концерт с участием российских артистов прошел для военных - участников специальной военной операции (СВО), проходящих лечение и реабилитацию в филиале номер 3... РИА Новости, 25.09.2023
2023-09-25T18:48
2023-09-25T18:48
балашиха
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Концерт с участием российских артистов прошел для военных - участников специальной военной операции (СВО), проходящих лечение и реабилитацию в филиале номер 3 госпиталя им. Н. Н. Бурденко в Балашихе, сообщили в Минобороны России. "Как говорил наш великий полководец Александр Суворов, "музыка удваивает, утраивает армию". Нам, музыкантам, очень хочется поддержать наших ребят, защищающих нашу Родину на СВО, поднять им настроение, выразить благодарность за великий ратный подвиг и мужество на благо Отчизне. Артисты всегда находятся вместе со своей страной и народом, болеют и переживают за ее защитников, готовы помогать и воодушевлять своим творчеством везде и всегда", - считает народный артист России Даниил Крамер. Перед военными помимо всемирно известной звезды джаза, народного артиста России, пианиста, лауреата Европейской премии им. Густава Малера Крамера выступили артисты из его трио в составе первой российской исполнительницы, завоевавшей награды Международного джазового конкурса в Монтрё (Швейцария), Юлианы Рогачевой, лауреата премии "Триумф", контрабасиста Михаила Дмитриева. Они исполнили импровизации на отечественные и зарубежные хиты. Вместе с джазовыми исполнителями выступил также композитор, аранжировщик, певец, автор хитов Григория Лепса и Тамары Гвердцители Евгений Кобылянский. Помощь в организации этого концерта в филиале Бурденко была оказана Русской Общиной города Балашихи.
https://ria.ru/20230924/krestik-1898358851.html
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балашиха, даниил крамер, михаил дмитриев (президент хозяйственного партнерства "новый экономический рост"), григорий лепс, россия, монтре
Балашиха, Даниил Крамер, Михаил Дмитриев (Президент хозяйственного партнерства "Новый экономический рост"), Григорий Лепс, Россия, Монтре
В госпитале имени Бурденко в Балашихе прошел концерт для участников СВО

В филиале госпиталя имени Бурденко в Балашихе прошел концерт для участников СВО

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкГоспиталь им. Бурденко
Госпиталь им. Бурденко - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Госпиталь им. Бурденко . Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Концерт с участием российских артистов прошел для военных - участников специальной военной операции (СВО), проходящих лечение и реабилитацию в филиале номер 3 госпиталя им. Н. Н. Бурденко в Балашихе, сообщили в Минобороны России.
«
"Как говорил наш великий полководец Александр Суворов, "музыка удваивает, утраивает армию". Нам, музыкантам, очень хочется поддержать наших ребят, защищающих нашу Родину на СВО, поднять им настроение, выразить благодарность за великий ратный подвиг и мужество на благо Отчизне. Артисты всегда находятся вместе со своей страной и народом, болеют и переживают за ее защитников, готовы помогать и воодушевлять своим творчеством везде и всегда", - считает народный артист России Даниил Крамер.
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Перед военными помимо всемирно известной звезды джаза, народного артиста России, пианиста, лауреата Европейской премии им. Густава Малера Крамера выступили артисты из его трио в составе первой российской исполнительницы, завоевавшей награды Международного джазового конкурса в Монтрё (Швейцария), Юлианы Рогачевой, лауреата премии "Триумф", контрабасиста Михаила Дмитриева. Они исполнили импровизации на отечественные и зарубежные хиты. Вместе с джазовыми исполнителями выступил также композитор, аранжировщик, певец, автор хитов Григория Лепса и Тамары Гвердцители Евгений Кобылянский.
Помощь в организации этого концерта в филиале Бурденко была оказана Русской Общиной города Балашихи.
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