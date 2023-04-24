https://ria.ru/20230424/gverdtsiteli-1867406735.html

В США анонсировали концерты Тамары Гвердцители

В США анонсировали концерты Тамары Гвердцители - РИА Новости, 24.04.2023

В США анонсировали концерты Тамары Гвердцители

В США анонсировали концерты певицы Тамары Гвердцители по стране. Оператор RA Concert выставил на продажу билеты на своем сайте. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:52

2023-04-24T17:52

2023-04-24T17:52

шоубиз

тамара гвердцители

сша

россия

грузия

знаменитости

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В США анонсировали концерты певицы Тамары Гвердцители по стране. Оператор RA Concert выставил на продажу билеты на своем сайте.По информации ресурса, выступления артистки состоятся в мае в восьми городах. Билеты на концерты стоят от 55 долларов.После начала спецоперации Тамара Гвердцители перестала выходить на связь с поклонниками в соцсетях. Она покинула Россию и отменила свой тур по стране. По данным СМИ, исполнительница улетела в Грузию вместе с матерью. Но прошлой осенью ее родительница умерла в возрасте 83 лет. В марте артистка впервые за долгое время вышла на связь и рассказала, что работает над мюзиклом "Сансет Бульвар" в Армении. При этом она не раскрыла детали своего будущего тура в США.

https://ria.ru/20230419/evdokimov-1866285097.html

сша

россия

грузия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тамара гвердцители, сша, россия, грузия, знаменитости