https://ria.ru/20230424/gverdtsiteli-1867406735.html
В США анонсировали концерты Тамары Гвердцители
В США анонсировали концерты Тамары Гвердцители - РИА Новости, 24.04.2023
В США анонсировали концерты Тамары Гвердцители
В США анонсировали концерты певицы Тамары Гвердцители по стране. Оператор RA Concert выставил на продажу билеты на своем сайте. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:52
2023-04-24T17:52
2023-04-24T17:52
шоубиз
тамара гвердцители
сша
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грузия
знаменитости
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В США анонсировали концерты певицы Тамары Гвердцители по стране. Оператор RA Concert выставил на продажу билеты на своем сайте.По информации ресурса, выступления артистки состоятся в мае в восьми городах. Билеты на концерты стоят от 55 долларов.После начала спецоперации Тамара Гвердцители перестала выходить на связь с поклонниками в соцсетях. Она покинула Россию и отменила свой тур по стране. По данным СМИ, исполнительница улетела в Грузию вместе с матерью. Но прошлой осенью ее родительница умерла в возрасте 83 лет. В марте артистка впервые за долгое время вышла на связь и рассказала, что работает над мюзиклом "Сансет Бульвар" в Армении. При этом она не раскрыла детали своего будущего тура в США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамара гвердцители, сша, россия, грузия, знаменитости
Шоубиз, Тамара Гвердцители, США, Россия, Грузия, Знаменитости
В США анонсировали концерты Тамары Гвердцители
В США анонсировали концерты певицы Тамары Гвердцители после ее отъезда из России
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости.
В США анонсировали концерты певицы Тамары Гвердцители по стране. Оператор RA Concert выставил
на продажу билеты на своем сайте.
Анонс концертов Тамары Гвердцители в США
1 из 2
Анонс концертов Тамары Гвердцители в США
2 из 2
Анонс концертов Тамары Гвердцители в США
1 из 2
Анонс концертов Тамары Гвердцители в США
2 из 2
По информации ресурса, выступления артистки состоятся в мае в восьми городах. Билеты на концерты стоят от 55 долларов.
После начала спецоперации Тамара Гвердцители перестала выходить на связь с поклонниками в соцсетях. Она покинула Россию и отменила свой тур по стране.
По данным СМИ, исполнительница улетела в Грузию вместе с матерью. Но прошлой осенью ее родительница умерла в возрасте 83 лет.
В марте артистка впервые за долгое время вышла на связь и рассказала, что работает над мюзиклом "Сансет Бульвар" в Армении. При этом она не раскрыла детали своего будущего тура в США.
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