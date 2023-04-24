Рейтинг@Mail.ru
В США анонсировали концерты Тамары Гвердцители - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
17:52 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/gverdtsiteli-1867406735.html
В США анонсировали концерты Тамары Гвердцители
В США анонсировали концерты Тамары Гвердцители - РИА Новости, 24.04.2023
В США анонсировали концерты Тамары Гвердцители
В США анонсировали концерты певицы Тамары Гвердцители по стране. Оператор RA Concert выставил на продажу билеты на своем сайте. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:52
2023-04-24T17:52
шоубиз
тамара гвердцители
сша
россия
грузия
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767814265_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_419931bc8d4bfebf7c55a0a9a609d5a8.jpg
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В США анонсировали концерты певицы Тамары Гвердцители по стране. Оператор RA Concert выставил на продажу билеты на своем сайте.По информации ресурса, выступления артистки состоятся в мае в восьми городах. Билеты на концерты стоят от 55 долларов.После начала спецоперации Тамара Гвердцители перестала выходить на связь с поклонниками в соцсетях. Она покинула Россию и отменила свой тур по стране. По данным СМИ, исполнительница улетела в Грузию вместе с матерью. Но прошлой осенью ее родительница умерла в возрасте 83 лет. В марте артистка впервые за долгое время вышла на связь и рассказала, что работает над мюзиклом "Сансет Бульвар" в Армении. При этом она не раскрыла детали своего будущего тура в США.
https://ria.ru/20230419/evdokimov-1866285097.html
сша
россия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767814265_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c4011e5cf9bbf01935b4f5cd79d97596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамара гвердцители, сша, россия, грузия, знаменитости
Шоубиз, Тамара Гвердцители, США, Россия, Грузия, Знаменитости
В США анонсировали концерты Тамары Гвердцители

В США анонсировали концерты певицы Тамары Гвердцители после ее отъезда из России

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПевица Тамара Гвердцители выступает на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Певица Тамара Гвердцители выступает на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В США анонсировали концерты певицы Тамары Гвердцители по стране. Оператор RA Concert выставил на продажу билеты на своем сайте.
© RA ConcertАнонс концертов Тамары Гвердцители в США
Анонс концертов Тамары Гвердцители в США
Анонс концертов Тамары Гвердцители в США
© RA Concert
1 из 2
© RA ConcertАнонс концертов Тамары Гвердцители в США
Анонс концертов Тамары Гвердцители в США
Анонс концертов Тамары Гвердцители в США
© RA Concert
2 из 2
Анонс концертов Тамары Гвердцители в США
© RA Concert
1 из 2
Анонс концертов Тамары Гвердцители в США
© RA Concert
2 из 2
По информации ресурса, выступления артистки состоятся в мае в восьми городах. Билеты на концерты стоят от 55 долларов.
После начала спецоперации Тамара Гвердцители перестала выходить на связь с поклонниками в соцсетях. Она покинула Россию и отменила свой тур по стране.
По данным СМИ, исполнительница улетела в Грузию вместе с матерью. Но прошлой осенью ее родительница умерла в возрасте 83 лет.
В марте артистка впервые за долгое время вышла на связь и рассказала, что работает над мюзиклом "Сансет Бульвар" в Армении. При этом она не раскрыла детали своего будущего тура в США.
Заслуженный артист Белорусской ССР Ярослав Евдокимов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В Петрозаводске отменили концерт исполнителя песни "Фантазер" Евдокимова
19 апреля, 16:51
 
ШоубизТамара ГвердцителиСШАРоссияГрузияЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала