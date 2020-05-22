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Религия и мировоззрение
2020-05-22T22:03
https://ria.ru/20200522/1571867671.html
Онлайн-марафон "Будем жить!" собрал более 10 млн рублей пожертвований
https://cdn23.img.ria.ru/images/147759/97/1477599752_0:0:2032:1142_1036x0_80_0_0_e39071896f498fbfce82f16620dfc5ee.jpg
РИА Новости

Онлайн-марафон "Будем жить!" собрал более 10 млн рублей пожертвований

22:03 22.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкРаввин Ицхак Коган и президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. Архивное фото
Раввин Ицхак Коган и президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Левитин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 10,7 миллиона рублей собрали на благотворительность в ходе онлайн-марафона Российского еврейского конгресса (РЕК) "Будем жить", сообщили в пятницу в пресс-службе РЕК.
"По итогам было собрано более 10,7 миллиона рублей благотворительных пожертвований, средства поступили от 181 человека из 34 городов и 11 стран. Вся собранная сумма будет направлена на сохранение программ помощи пожилым и детям из социально незащищенных семей в условиях пандемии, в частности, на покупку продуктов питания для пожилых и доставку этих продуктов до двери, на закупку защитных и дезинфицирующих средств для патронажных работников, на дополнительную поддержку малообеспеченных семей", - говорится в сообщении.
Проведенный марафон стал самым масштабным и продолжительным онлайн-мероприятием за 24-летнюю историю Российского еврейского конгресса, отмечается в пресс-релизе.
В онлайн-акции приняли участие ведущие российские общественные и культурные деятели, музыканты, врачи и волонтеры. Среди участников были музыканты Андрей Макаревич, Тамара Гвердцители, Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, телеведущие Леонид Якубович и Владислав Флярковский, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, режиссер Иосиф Райхельгауз, поэт Вера Полозкова и другие.
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Также, по информации РЕК, перед началом семичасового благотворительного онлайн-марафона, проходившего 20 мая, на него было совершена массированная DDoS-атака.
"В течение примерно двух часов на сервер, на котором в прямом эфире должна была начаться трансляция и вестись сбор благотворительных пожертвований, поступало огромное количество запросов с нескольких тысяч ip-адресов... В экстренном порядке для трансляции марафона и приема платежей был задействован резервный сервер, были приняты дополнительные меры для его защиты", - сообщили в РЕК.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоссийский еврейский конгресс
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