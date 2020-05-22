Онлайн-марафон "Будем жить!" собрал более 10 млн рублей пожертвований

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 10,7 миллиона рублей собрали на благотворительность в ходе онлайн-марафона Российского еврейского конгресса (РЕК) "Будем жить", сообщили в пятницу в пресс-службе РЕК.

"По итогам было собрано более 10,7 миллиона рублей благотворительных пожертвований, средства поступили от 181 человека из 34 городов и 11 стран. Вся собранная сумма будет направлена на сохранение программ помощи пожилым и детям из социально незащищенных семей в условиях пандемии, в частности, на покупку продуктов питания для пожилых и доставку этих продуктов до двери, на закупку защитных и дезинфицирующих средств для патронажных работников, на дополнительную поддержку малообеспеченных семей", - говорится в сообщении.

Проведенный марафон стал самым масштабным и продолжительным онлайн-мероприятием за 24-летнюю историю Российского еврейского конгресса, отмечается в пресс-релизе.

В онлайн-акции приняли участие ведущие российские общественные и культурные деятели, музыканты, врачи и волонтеры. Среди участников были музыканты Андрей Макаревич, Тамара Гвердцители, Алексей Кортнев, Валерий Сюткин, телеведущие Леонид Якубович и Владислав Флярковский, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, режиссер Иосиф Райхельгауз, поэт Вера Полозкова и другие.

Также, по информации РЕК, перед началом семичасового благотворительного онлайн-марафона, проходившего 20 мая, на него было совершена массированная DDoS-атака.