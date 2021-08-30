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Ярко, зрелищно, торжественно: в Москве открылся фестиваль "Спасская башня"
Ярко, зрелищно, торжественно: в Москве открылся фестиваль "Спасская башня" - РИА Новости, 30.08.2021
Ярко, зрелищно, торжественно: в Москве открылся фестиваль "Спасская башня"
В Москву после годичного перерыва из-за пандемии COVID-19 вернулся фестиваль "Спасская башня". Эффектная церемония открытия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.08.2021
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международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
москва
тамара гвердцители
спасская башня
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В Москву после годичного перерыва из-за пандемии COVID-19 вернулся фестиваль "Спасская башня". Эффектная церемония открытия — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", москва, тамара гвердцители, спасская башня
17:11 30.08.2021 (обновлено: 18:36 30.08.2021)
 

Ярко, зрелищно, торжественно: в Москве открылся фестиваль "Спасская башня"

Читать ria.ru в
В Москву после годичного перерыва из-за пандемии COVID-19 вернулся фестиваль "Спасская башня". Эффектная церемония открытия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проводят в Москве уже в 14-й раз. В этом году его организовали в формате COVID-free.

Артисты выступают на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
1 из 19

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проводят в Москве уже в 14-й раз. В этом году его организовали в формате COVID-free.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Тема фестиваля — "Время, Музыка и Мир". Пандемия COVID-19 изменила жизнь людей по всему миру и заставила иначе взглянуть на основные ценности: здоровье и безопасность, семью, дружбу и свободу передвижения.

Рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
2 из 19

Тема фестиваля — "Время, Музыка и Мир". Пандемия COVID-19 изменила жизнь людей по всему миру и заставила иначе взглянуть на основные ценности: здоровье и безопасность, семью, дружбу и свободу передвижения.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В этом году в "Спасской башне" участвуют военные оркестры из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара.

Сводный оркестр Воздушно-десантных войск РФ на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
3 из 19

В этом году в "Спасской башне" участвуют военные оркестры из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Образцовый ансамбль армии и Военно-воздушных сил Мексики на церемонии открытия "Спасской башни".

Участники Образцового ансамбля армии и Военно-воздушных сил Мексики на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
4 из 19

Образцовый ансамбль армии и Военно-воздушных сил Мексики на церемонии открытия "Спасской башни".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Фестиваль открылся торжественным концертом на Красной площади 27 августа.

Военный оркестр Министерства обороны Мексики выступает на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
5 из 19

Фестиваль открылся торжественным концертом на Красной площади 27 августа.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На брусчатку главной площади страны вышли 1200 военных музыкантов, которые исполнили старинные и современные произведения.

Участники Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
6 из 19

На брусчатку главной площади страны вышли 1200 военных музыкантов, которые исполнили старинные и современные произведения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Об открытии "Спасской башни" известили фанфары и барабанный бой.

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
7 из 19

Об открытии "Спасской башни" известили фанфары и барабанный бой.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Специальный гость фестиваля народная артистка России Тамара Гвердцители исполнила песню Булата Окуджавы "Молитва".

Певица Тамара Гвердцители выступает на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
8 из 19

Специальный гость фестиваля народная артистка России Тамара Гвердцители исполнила песню Булата Окуджавы "Молитва".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Военный оркестр Вооруженных сил Катара вместе с парадным расчетом Вооруженных сил Катара, которые приехали на фестиваль впервые, исполнил музыку к арии тореадора из оперы "Кармен" и катарские народные песни.

Военный оркестр Вооружённых сил Катара выступает на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
9 из 19

Военный оркестр Вооруженных сил Катара вместе с парадным расчетом Вооруженных сил Катара, которые приехали на фестиваль впервые, исполнил музыку к арии тореадора из оперы "Кармен" и катарские народные песни.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Оркестр Вооруженных сил Греции "Тесей" посвятил выступление 200-летию национально-освободительной революции. Участники показали небольшие сценки из военных событий того времени.

Исторический парадный взвод Академии генерального штаба Греции на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
10 из 19

Оркестр Вооруженных сил Греции "Тесей" посвятил выступление 200-летию национально-освободительной революции. Участники показали небольшие сценки из военных событий того времени.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В этот вечер зрители увидели эффектные строевые приемы с карабинами и шашками и танцы народов мира.

Рота почетного караула Вооруженных сил Белоруссии на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
11 из 19

В этот вечер зрители увидели эффектные строевые приемы с карабинами и шашками и танцы народов мира.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участник роты почетного караула Вооруженных сил Белоруссии на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Участник роты почетного караула Вооруженных сил Белоруссии на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
12 из 19

Участник роты почетного караула Вооруженных сил Белоруссии на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участников и организаторов смотра поприветствовал президент России Владимир Путин.

Церемония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня — 2021
13 из 19

Участников и организаторов смотра поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Ваш фестиваль — всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью", — отметил глава государства.

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
14 из 19

"Ваш фестиваль — всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Путин выразил убеждение в том, что фестиваль будет по-настоящему праздничным и надолго запомнится присутствующим.

Участники оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
15 из 19

Путин выразил убеждение в том, что фестиваль будет по-настоящему праздничным и надолго запомнится присутствующим.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Центральный пограничный ансамбль ФСБ России на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ выступает на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
16 из 19

Центральный пограничный ансамбль ФСБ России на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Финальным аккордом представления стало музыкальное попурри в исполнении сводного оркестра участников.

Торжественная церемония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
17 из 19

Финальным аккордом представления стало музыкальное попурри в исполнении сводного оркестра участников.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Рота специального караула Президентского полка.

Рота специального караула Президентского полка выступает на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
18 из 19

Рота специального караула Президентского полка.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Представление завершилось запоминающимся праздничным салютом.

Салют на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
19 из 19

Представление завершилось запоминающимся праздничным салютом.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ФотоМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"МоскваТамара ГвердцителиСпасская башня
 
 
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