Лето в России: лучшие музыкальные фестивали под открытым небом

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Летние концерты на открытом воздухе уже давно не экзотика. Площадками для выступлений становятся уличные пространства музеев, загородные усадьбы, цветочные оранжереи и дворцовые комплексы. Главные опен-эйры этого лета — в обзоре РИА Новости. "Дачное Царицыно" — путешествие в XX векМесто проведения: музей-заповедник "Царицыно"Даты: 15-24 июля Музей-заповедник "Царицыно" возрождает интеллектуальный дачный отдых и приглашает всех желающих на традиционный летний фестиваль "Дачное Царицыно". В этот раз организаторы решили посвятить его прошлому столетию.На несколько десятков лет назад помогут перенестись музыкальные хедлайнеры — Петр Налич, Сергей Манукян, Петр Востоков и Алла Рид, а также художники, чьи работы расскажут о людях и событиях XX века. В эти дни в парке покажут также десять детских спектаклей. Экзотическая часть фестивальной программы — гонг-медитация."Спасская башня" — очарование Красной площадиМесто проведения: Красная площадь, Москва26 августа — 4 сентября "Катюша" в исполнении военного оркестра экзотической страны или трогательный вальс на фоне стен Кремля — то, ради чего москвичи и гости столицы из года в год посещают "Спасскую башню". Для многих это стало доброй летней традицией. На фестивале можно послушать народную, классическую и военную музыку в исполнении российских и зарубежных военных оркестров, фольклорных коллективов, а также подразделений почетной охраны глав государств.Хедлайнер события меняется каждый год — гостями уже были Тамара Гвердцители, Мирей Матье, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. За 14 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран.Summer Fest — волна музыкального мейнстримаМесто проведения: МТС Live Холл, ЕкатеринбургДаты: 6, 7 августаВсе звезды современного попа соберутся в уральской столице, Екатеринбурге, на фестивале Summer Fest, который пройдет в России впервые.Гости услышат хиты Димы Билана, Иванушек International, Ольги Бузовой, а также топовые треки звезд новой волны: HammAli & Navai, Galibri & Mavik, Jan Khalib, Звонкого, Rasa, Filatov & Karas, Ramil, Джаро и других — всего 18 концертов.Организаторы приглашают гостей приезжать семьями: каждому будет чем заняться. Для самых маленьких гостей оборудуют мини-площадки с интерактивными развлечениями и конкурсами.ChillOutPlanet — гонг-медитации и духовная музыкаМесто проведения: Пушкинские Горы, Псковская областьДаты: 12-17 июляChillOutPlanet — фестиваль для тех, кто решил оставить суету и слиться с природой под звуки духовной музыки.Гости смогут не только послушать концерты и пообщаться друг с другом, но и заняться йогой, открыть скрытые ресурсы своего тела. В пространстве "Хилинг" специалисты сделают массаж, объяснят, как правильно медитировать (в том числе под звуки гонга), обучат духовным практикам — например, с применением огня.Для удобства гостей на территории Пушкинских Гор оборудуют фуд-корты, бани, территорию красоты и детский сад. "Архстояние" — концерт под одеяломМесто проведения: арт-парк "Никола-Ленивец", Калужская область Даты: 29-31 июляАрт-парк "Никола-Ленивец" — центр современного искусства в живописном месте. Сюда приезжают в любое время года и вне фестиваля. Гости могут посмотреть уникальные арт-объекты из натуральных материалов, покататься по окрестностям на велосипеде или снять номер в отеле — из Москвы, впрочем, путь неблизкий.На фестивалях "Архстояние" возводят новые конструкции ленд-арта на заданную тему. В прошлом году организаторы предложили порассуждать о последствиях пандемии. В этом — о счастье. И задали вопрос: "Счастье есть?"Музыкальная программа пройдет на трех сценах. Одну установят под навесом 100 на 100 метров из легчайшей изотермической пленки с металлическим напылением. Другую площадку для выступлений будет освещать искусственная луна. Для гостей организуют палаточный кемпинг."Опера — всем" — лучшее из классикиМесто проведения: Санкт-ПетербургДаты: 12-24 июля"Опера — всем" — пожалуй, самый масштабный опен-эйр классической музыки в России. Шедевры Чайковского и Верди в исполнении лучших музыкальных коллективов можно послушать бесплатно. Площадки для виртуозных выступлений — красивейшие архитектурные ансамбли Северной столицы и пригородов.Откроется фестиваль оперой Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" на Соборной площади Петропавловской крепости. А завершится показом оперы Джоаккино Россини "Золушка" на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе.Высокая музыкаМесто проведения: Fantomas Rooftop, МоскваДата: 10 июляКонцерт пианиста-виртуоза Арсения Трофима состоится на крыше столичной многоэтажки под звездами ночного летнего неба. Музыкант — один из ярких неоклассиков нашего времени. Кроме его традиционного репертуара из смеси элементов барокко, классицизма и ренессанса, можно будет послушать джазовые импровизации и музыку к фильмам Чарли Чаплина.VK Fest — теперь в Сочи и МосквеМеста проведения: парк 300-летия, Санкт-Петербург; парк Горького, Москва; Олимпийский парк и Медальная площадь, СочиДаты: 23, 24 июляВ Санкт-Петербурге VK Fest — пожалуй, самый популярный опен-эйр. В этом году к нему впервые присоединятся Москва и Сочи. В фестивале заявлены Егор Крид, Niletto, Jony, Мари Краймбрери, Ёлка, The Hatters, Джарахов, Gayazov$ Brother$ и Dead Blonde x GSPD. Баста и "Звери" дадут концерт только в Петербурге, а Клава Кока и Pharaon — только в Москве. Организаторы проведут телемосты, чтобы зрители из других городов также увидели выступления. На фестивале можно будет послушать блогеров, стендаперов и лекторов, которые расскажут о новых технологиях и не только. "YLETAЙ" — для любителей потяжелееМесто проведения: село Лагуново, УдмуртияДаты: 14-17 июля"YLETAЙ" — один из крупнейших и старейших российских рок-фестивалей. Его проводят с 2007-го. На трех сценах в этом году выступят группы "Сплин", Lumen, "Алиса", "КняZz", "Ария", "Северный флот", "Слот", "Кис-Кис" и многие другие. Ежегодно в разгар лета в Удмуртии собираются около трехсот музыкантов со всей страны. Фестиваль проходит в селе Лагуново, в 45 километрах от Ижевска. При желании можно заскочить на родину автомата Калашникова и мотоциклов "Иж", чтобы пройтись по музеям и отведать блюда национальной удмуртской кухни."Джазовые сезоны" — романтика в усадьбеМесто проведения: музей-заповедник "Горки Ленинские", Московская областьДаты: 20, 21 августаБывшая дворянская усадьба "Горки Ленинские" — идеальное место для романтичного вечера под звуки джазовой импровизации.В этом году — в исполнении традиционно Игоря Бутмана с Московским джазовым оркестром, а также кубинца Альфредо Родригеса, мастера педальной слайд-гитары Рузвельта Колье из США и других популярных музыкантов. Мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, гончарному и кузнечному делу, музей Ленина неподалеку от усадьбы и единственный в мире Rolls-Royce на полугусеничном ходу в хозяйственном дворе музея-заповедника — приятные бонусы для гостей фестиваля.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Летние концерты на открытом воздухе уже давно не экзотика. Площадками для выступлений становятся уличные пространства музеев, загородные усадьбы, цветочные оранжереи и дворцовые комплексы. Главные опен-эйры этого лета — в обзоре РИА Новости.
Музей-заповедник "Царицыно" возрождает интеллектуальный дачный отдых и приглашает всех желающих на традиционный летний фестиваль "Дачное Царицыно". В этот раз организаторы решили посвятить его прошлому столетию.
На несколько десятков лет назад помогут перенестись музыкальные хедлайнеры — Петр Налич, Сергей Манукян, Петр Востоков и Алла Рид, а также художники, чьи работы расскажут о людях и событиях XX века. В эти дни в парке покажут также десять детских спектаклей. Экзотическая часть фестивальной программы — гонг-медитация.
"Катюша" в исполнении военного оркестра экзотической страны или трогательный вальс на фоне стен Кремля — то, ради чего москвичи и гости столицы из года в год посещают "Спасскую башню". Для многих это стало доброй летней традицией.
На фестивале можно послушать народную, классическую и военную музыку в исполнении российских и зарубежных военных оркестров, фольклорных коллективов, а также подразделений почетной охраны глав государств.
Хедлайнер события меняется каждый год — гостями уже были Тамара Гвердцители, Мирей Матье, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. За 14 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран.
Вид на окрестности родового имения А. С. Пушкина в селе Михайловском
ChillOutPlanet — фестиваль для тех, кто решил оставить суету и слиться с природой под звуки духовной музыки.
Гости смогут не только послушать концерты и пообщаться друг с другом, но и заняться йогой, открыть скрытые ресурсы своего тела. В пространстве "Хилинг" специалисты сделают массаж, объяснят, как правильно медитировать (в том числе под звуки гонга), обучат духовным практикам — например, с применением огня.
Для удобства гостей на территории Пушкинских Гор оборудуют фуд-корты, бани, территорию красоты и детский сад.
"Архстояние" — концерт под одеялом
Место проведения: арт-парк "Никола-Ленивец", Калужская область Даты: 29-31 июля
Арт-парк "Никола-Ленивец" — центр современного искусства в живописном месте. Сюда приезжают в любое время года и вне фестиваля. Гости могут посмотреть уникальные арт-объекты из натуральных материалов, покататься по окрестностям на велосипеде или снять номер в отеле — из Москвы, впрочем, путь неблизкий.
На фестивалях "Архстояние" возводят новые конструкции ленд-арта на заданную тему. В прошлом году организаторы предложили порассуждать о последствиях пандемии. В этом — о счастье. И задали вопрос: "Счастье есть?"
Музыкальная программа пройдет на трех сценах. Одну установят под навесом 100 на 100 метров из легчайшей изотермической пленки с металлическим напылением. Другую площадку для выступлений будет освещать искусственная луна.
Пробная разводка Дворцового моста перед открытием летней навигации по реке Неве в Санкт-Петербурге
"Опера — всем" — пожалуй, самый масштабный опен-эйр классической музыки в России. Шедевры Чайковского и Верди в исполнении лучших музыкальных коллективов можно послушать бесплатно. Площадки для виртуозных выступлений — красивейшие архитектурные ансамбли Северной столицы и пригородов.
Откроется фестиваль оперой Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" на Соборной площади Петропавловской крепости. А завершится показом оперы Джоаккино Россини "Золушка" на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе.
Концерт пианиста-виртуоза Арсения Трофима состоится на крыше столичной многоэтажки под звездами ночного летнего неба. Музыкант — один из ярких неоклассиков нашего времени. Кроме его традиционного репертуара из смеси элементов барокко, классицизма и ренессанса, можно будет послушать джазовые импровизации и музыку к фильмам Чарли Чаплина.
VK Fest — теперь в Сочи и Москве
Места проведения: парк 300-летия, Санкт-Петербург; парк Горького, Москва; Олимпийский парк и Медальная площадь, Сочи
В Санкт-Петербурге VK Fest — пожалуй, самый популярный опен-эйр. В этом году к нему впервые присоединятся Москва и Сочи. В фестивале заявлены Егор Крид, Niletto, Jony, Мари Краймбрери, Ёлка, The Hatters, Джарахов, Gayazov$ Brother$ и Dead Blonde x GSPD.
Баста и "Звери" дадут концерт только в Петербурге, а Клава Кока и Pharaon — только в Москве. Организаторы проведут телемосты, чтобы зрители из других городов также увидели выступления.
На фестивале можно будет послушать блогеров, стендаперов и лекторов, которые расскажут о новых технологиях и не только.
"YLETAЙ" — один из крупнейших и старейших российских рок-фестивалей. Его проводят с 2007-го. На трех сценах в этом году выступят группы "Сплин", Lumen, "Алиса", "КняZz", "Ария", "Северный флот", "Слот", "Кис-Кис" и многие другие.
Ежегодно в разгар лета в Удмуртии собираются около трехсот музыкантов со всей страны.
Фестиваль проходит в селе Лагуново, в 45 километрах от Ижевска. При желании можно заскочить на родину автомата Калашникова и мотоциклов "Иж", чтобы пройтись по музеям и отведать блюда национальной удмуртской кухни.
"Джазовые сезоны" — романтика в усадьбе
Место проведения: музей-заповедник "Горки Ленинские", Московская область
Посетитель на территории открытого после реставрации ансамбля усадьбы "Горки Ленинские"
Бывшая дворянская усадьба "Горки Ленинские" — идеальное место для романтичного вечера под звуки джазовой импровизации.
В этом году — в исполнении традиционно Игоря Бутмана с Московским джазовым оркестром, а также кубинца Альфредо Родригеса, мастера педальной слайд-гитары Рузвельта Колье из США и других популярных музыкантов.
Мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, гончарному и кузнечному делу, музей Ленина неподалеку от усадьбы и единственный в мире Rolls-Royce на полугусеничном ходу в хозяйственном дворе музея-заповедника — приятные бонусы для гостей фестиваля.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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