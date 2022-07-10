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Лето в России: лучшие музыкальные фестивали под открытым небом

Лето в России: лучшие музыкальные фестивали под открытым небом - РИА Новости, 10.07.2022

Лето в России: лучшие музыкальные фестивали под открытым небом

Летние концерты на открытом воздухе уже давно не экзотика. Площадками для выступлений становятся уличные пространства музеев, загородные усадьбы, цветочные... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T08:00

2022-07-10T08:00

2022-07-10T08:11

культура

дима билан (виктор белан)

ольга бузова

екатеринбург

россия

иванушки international

петр налич

тамара гвердцители

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Летние концерты на открытом воздухе уже давно не экзотика. Площадками для выступлений становятся уличные пространства музеев, загородные усадьбы, цветочные оранжереи и дворцовые комплексы. Главные опен-эйры этого лета — в обзоре РИА Новости. "Дачное Царицыно" — путешествие в XX векМесто проведения: музей-заповедник "Царицыно"Даты: 15-24 июля Музей-заповедник "Царицыно" возрождает интеллектуальный дачный отдых и приглашает всех желающих на традиционный летний фестиваль "Дачное Царицыно". В этот раз организаторы решили посвятить его прошлому столетию.На несколько десятков лет назад помогут перенестись музыкальные хедлайнеры — Петр Налич, Сергей Манукян, Петр Востоков и Алла Рид, а также художники, чьи работы расскажут о людях и событиях XX века. В эти дни в парке покажут также десять детских спектаклей. Экзотическая часть фестивальной программы — гонг-медитация."Спасская башня" — очарование Красной площадиМесто проведения: Красная площадь, Москва26 августа — 4 сентября "Катюша" в исполнении военного оркестра экзотической страны или трогательный вальс на фоне стен Кремля — то, ради чего москвичи и гости столицы из года в год посещают "Спасскую башню". Для многих это стало доброй летней традицией. На фестивале можно послушать народную, классическую и военную музыку в исполнении российских и зарубежных военных оркестров, фольклорных коллективов, а также подразделений почетной охраны глав государств.Хедлайнер события меняется каждый год — гостями уже были Тамара Гвердцители, Мирей Матье, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. За 14 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран.Summer Fest — волна музыкального мейнстримаМесто проведения: МТС Live Холл, ЕкатеринбургДаты: 6, 7 августаВсе звезды современного попа соберутся в уральской столице, Екатеринбурге, на фестивале Summer Fest, который пройдет в России впервые.Гости услышат хиты Димы Билана, Иванушек International, Ольги Бузовой, а также топовые треки звезд новой волны: HammAli & Navai, Galibri & Mavik, Jan Khalib, Звонкого, Rasa, Filatov & Karas, Ramil, Джаро и других — всего 18 концертов.Организаторы приглашают гостей приезжать семьями: каждому будет чем заняться. Для самых маленьких гостей оборудуют мини-площадки с интерактивными развлечениями и конкурсами.ChillOutPlanet — гонг-медитации и духовная музыкаМесто проведения: Пушкинские Горы, Псковская областьДаты: 12-17 июляChillOutPlanet — фестиваль для тех, кто решил оставить суету и слиться с природой под звуки духовной музыки.Гости смогут не только послушать концерты и пообщаться друг с другом, но и заняться йогой, открыть скрытые ресурсы своего тела. В пространстве "Хилинг" специалисты сделают массаж, объяснят, как правильно медитировать (в том числе под звуки гонга), обучат духовным практикам — например, с применением огня.Для удобства гостей на территории Пушкинских Гор оборудуют фуд-корты, бани, территорию красоты и детский сад. "Архстояние" — концерт под одеяломМесто проведения: арт-парк "Никола-Ленивец", Калужская область Даты: 29-31 июляАрт-парк "Никола-Ленивец" — центр современного искусства в живописном месте. Сюда приезжают в любое время года и вне фестиваля. Гости могут посмотреть уникальные арт-объекты из натуральных материалов, покататься по окрестностям на велосипеде или снять номер в отеле — из Москвы, впрочем, путь неблизкий.На фестивалях "Архстояние" возводят новые конструкции ленд-арта на заданную тему. В прошлом году организаторы предложили порассуждать о последствиях пандемии. В этом — о счастье. И задали вопрос: "Счастье есть?"Музыкальная программа пройдет на трех сценах. Одну установят под навесом 100 на 100 метров из легчайшей изотермической пленки с металлическим напылением. Другую площадку для выступлений будет освещать искусственная луна. Для гостей организуют палаточный кемпинг."Опера — всем" — лучшее из классикиМесто проведения: Санкт-ПетербургДаты: 12-24 июля"Опера — всем" — пожалуй, самый масштабный опен-эйр классической музыки в России. Шедевры Чайковского и Верди в исполнении лучших музыкальных коллективов можно послушать бесплатно. Площадки для виртуозных выступлений — красивейшие архитектурные ансамбли Северной столицы и пригородов.Откроется фестиваль оперой Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" на Соборной площади Петропавловской крепости. А завершится показом оперы Джоаккино Россини "Золушка" на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе.Высокая музыкаМесто проведения: Fantomas Rooftop, МоскваДата: 10 июляКонцерт пианиста-виртуоза Арсения Трофима состоится на крыше столичной многоэтажки под звездами ночного летнего неба. Музыкант — один из ярких неоклассиков нашего времени. Кроме его традиционного репертуара из смеси элементов барокко, классицизма и ренессанса, можно будет послушать джазовые импровизации и музыку к фильмам Чарли Чаплина.VK Fest — теперь в Сочи и МосквеМеста проведения: парк 300-летия, Санкт-Петербург; парк Горького, Москва; Олимпийский парк и Медальная площадь, СочиДаты: 23, 24 июляВ Санкт-Петербурге VK Fest — пожалуй, самый популярный опен-эйр. В этом году к нему впервые присоединятся Москва и Сочи. В фестивале заявлены Егор Крид, Niletto, Jony, Мари Краймбрери, Ёлка, The Hatters, Джарахов, Gayazov$ Brother$ и Dead Blonde x GSPD. Баста и "Звери" дадут концерт только в Петербурге, а Клава Кока и Pharaon — только в Москве. Организаторы проведут телемосты, чтобы зрители из других городов также увидели выступления. На фестивале можно будет послушать блогеров, стендаперов и лекторов, которые расскажут о новых технологиях и не только. "YLETAЙ" — для любителей потяжелееМесто проведения: село Лагуново, УдмуртияДаты: 14-17 июля"YLETAЙ" — один из крупнейших и старейших российских рок-фестивалей. Его проводят с 2007-го. На трех сценах в этом году выступят группы "Сплин", Lumen, "Алиса", "КняZz", "Ария", "Северный флот", "Слот", "Кис-Кис" и многие другие. Ежегодно в разгар лета в Удмуртии собираются около трехсот музыкантов со всей страны. Фестиваль проходит в селе Лагуново, в 45 километрах от Ижевска. При желании можно заскочить на родину автомата Калашникова и мотоциклов "Иж", чтобы пройтись по музеям и отведать блюда национальной удмуртской кухни."Джазовые сезоны" — романтика в усадьбеМесто проведения: музей-заповедник "Горки Ленинские", Московская областьДаты: 20, 21 августаБывшая дворянская усадьба "Горки Ленинские" — идеальное место для романтичного вечера под звуки джазовой импровизации.В этом году — в исполнении традиционно Игоря Бутмана с Московским джазовым оркестром, а также кубинца Альфредо Родригеса, мастера педальной слайд-гитары Рузвельта Колье из США и других популярных музыкантов. Мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, гончарному и кузнечному делу, музей Ленина неподалеку от усадьбы и единственный в мире Rolls-Royce на полугусеничном ходу в хозяйственном дворе музея-заповедника — приятные бонусы для гостей фестиваля.

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екатеринбург

россия

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

дима билан (виктор белан), ольга бузова, екатеринбург, россия, иванушки international, петр налич, тамара гвердцители, мирей матье, rammstein