Рейтинг@Mail.ru
Лето в России: лучшие музыкальные фестивали под открытым небом - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220710/afisha-1801225555.html
Лето в России: лучшие музыкальные фестивали под открытым небом
Лето в России: лучшие музыкальные фестивали под открытым небом - РИА Новости, 10.07.2022
Лето в России: лучшие музыкальные фестивали под открытым небом
Летние концерты на открытом воздухе уже давно не экзотика. Площадками для выступлений становятся уличные пространства музеев, загородные усадьбы, цветочные... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T08:00
2022-07-10T08:11
культура
дима билан (виктор белан)
ольга бузова
екатеринбург
россия
иванушки international
петр налич
тамара гвердцители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149986/95/1499869592_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_b0fae611eff33d821a6596273c3fa004.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Летние концерты на открытом воздухе уже давно не экзотика. Площадками для выступлений становятся уличные пространства музеев, загородные усадьбы, цветочные оранжереи и дворцовые комплексы. Главные опен-эйры этого лета — в обзоре РИА Новости. "Дачное Царицыно" — путешествие в XX векМесто проведения: музей-заповедник "Царицыно"Даты: 15-24 июля Музей-заповедник "Царицыно" возрождает интеллектуальный дачный отдых и приглашает всех желающих на традиционный летний фестиваль "Дачное Царицыно". В этот раз организаторы решили посвятить его прошлому столетию.На несколько десятков лет назад помогут перенестись музыкальные хедлайнеры — Петр Налич, Сергей Манукян, Петр Востоков и Алла Рид, а также художники, чьи работы расскажут о людях и событиях XX века. В эти дни в парке покажут также десять детских спектаклей. Экзотическая часть фестивальной программы — гонг-медитация."Спасская башня" — очарование Красной площадиМесто проведения: Красная площадь, Москва26 августа — 4 сентября "Катюша" в исполнении военного оркестра экзотической страны или трогательный вальс на фоне стен Кремля — то, ради чего москвичи и гости столицы из года в год посещают "Спасскую башню". Для многих это стало доброй летней традицией. На фестивале можно послушать народную, классическую и военную музыку в исполнении российских и зарубежных военных оркестров, фольклорных коллективов, а также подразделений почетной охраны глав государств.Хедлайнер события меняется каждый год — гостями уже были Тамара Гвердцители, Мирей Матье, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. За 14 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран.Summer Fest — волна музыкального мейнстримаМесто проведения: МТС Live Холл, ЕкатеринбургДаты: 6, 7 августаВсе звезды современного попа соберутся в уральской столице, Екатеринбурге, на фестивале Summer Fest, который пройдет в России впервые.Гости услышат хиты Димы Билана, Иванушек International, Ольги Бузовой, а также топовые треки звезд новой волны: HammAli &amp; Navai, Galibri &amp; Mavik, Jan Khalib, Звонкого, Rasa, Filatov &amp; Karas, Ramil, Джаро и других — всего 18 концертов.Организаторы приглашают гостей приезжать семьями: каждому будет чем заняться. Для самых маленьких гостей оборудуют мини-площадки с интерактивными развлечениями и конкурсами.ChillOutPlanet — гонг-медитации и духовная музыкаМесто проведения: Пушкинские Горы, Псковская областьДаты: 12-17 июляChillOutPlanet — фестиваль для тех, кто решил оставить суету и слиться с природой под звуки духовной музыки.Гости смогут не только послушать концерты и пообщаться друг с другом, но и заняться йогой, открыть скрытые ресурсы своего тела. В пространстве "Хилинг" специалисты сделают массаж, объяснят, как правильно медитировать (в том числе под звуки гонга), обучат духовным практикам — например, с применением огня.Для удобства гостей на территории Пушкинских Гор оборудуют фуд-корты, бани, территорию красоты и детский сад. "Архстояние" — концерт под одеяломМесто проведения: арт-парк "Никола-Ленивец", Калужская область Даты: 29-31 июляАрт-парк "Никола-Ленивец" — центр современного искусства в живописном месте. Сюда приезжают в любое время года и вне фестиваля. Гости могут посмотреть уникальные арт-объекты из натуральных материалов, покататься по окрестностям на велосипеде или снять номер в отеле — из Москвы, впрочем, путь неблизкий.На фестивалях "Архстояние" возводят новые конструкции ленд-арта на заданную тему. В прошлом году организаторы предложили порассуждать о последствиях пандемии. В этом — о счастье. И задали вопрос: "Счастье есть?"Музыкальная программа пройдет на трех сценах. Одну установят под навесом 100 на 100 метров из легчайшей изотермической пленки с металлическим напылением. Другую площадку для выступлений будет освещать искусственная луна. Для гостей организуют палаточный кемпинг."Опера — всем" — лучшее из классикиМесто проведения: Санкт-ПетербургДаты: 12-24 июля"Опера — всем" — пожалуй, самый масштабный опен-эйр классической музыки в России. Шедевры Чайковского и Верди в исполнении лучших музыкальных коллективов можно послушать бесплатно. Площадки для виртуозных выступлений — красивейшие архитектурные ансамбли Северной столицы и пригородов.Откроется фестиваль оперой Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" на Соборной площади Петропавловской крепости. А завершится показом оперы Джоаккино Россини "Золушка" на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе.Высокая музыкаМесто проведения: Fantomas Rooftop, МоскваДата: 10 июляКонцерт пианиста-виртуоза Арсения Трофима состоится на крыше столичной многоэтажки под звездами ночного летнего неба. Музыкант — один из ярких неоклассиков нашего времени. Кроме его традиционного репертуара из смеси элементов барокко, классицизма и ренессанса, можно будет послушать джазовые импровизации и музыку к фильмам Чарли Чаплина.VK Fest — теперь в Сочи и МосквеМеста проведения: парк 300-летия, Санкт-Петербург; парк Горького, Москва; Олимпийский парк и Медальная площадь, СочиДаты: 23, 24 июляВ Санкт-Петербурге VK Fest — пожалуй, самый популярный опен-эйр. В этом году к нему впервые присоединятся Москва и Сочи. В фестивале заявлены Егор Крид, Niletto, Jony, Мари Краймбрери, Ёлка, The Hatters, Джарахов, Gayazov$ Brother$ и Dead Blonde x GSPD. Баста и "Звери" дадут концерт только в Петербурге, а Клава Кока и Pharaon — только в Москве. Организаторы проведут телемосты, чтобы зрители из других городов также увидели выступления. На фестивале можно будет послушать блогеров, стендаперов и лекторов, которые расскажут о новых технологиях и не только. "YLETAЙ" — для любителей потяжелееМесто проведения: село Лагуново, УдмуртияДаты: 14-17 июля"YLETAЙ" — один из крупнейших и старейших российских рок-фестивалей. Его проводят с 2007-го. На трех сценах в этом году выступят группы "Сплин", Lumen, "Алиса", "КняZz", "Ария", "Северный флот", "Слот", "Кис-Кис" и многие другие. Ежегодно в разгар лета в Удмуртии собираются около трехсот музыкантов со всей страны. Фестиваль проходит в селе Лагуново, в 45 километрах от Ижевска. При желании можно заскочить на родину автомата Калашникова и мотоциклов "Иж", чтобы пройтись по музеям и отведать блюда национальной удмуртской кухни."Джазовые сезоны" — романтика в усадьбеМесто проведения: музей-заповедник "Горки Ленинские", Московская областьДаты: 20, 21 августаБывшая дворянская усадьба "Горки Ленинские" — идеальное место для романтичного вечера под звуки джазовой импровизации.В этом году — в исполнении традиционно Игоря Бутмана с Московским джазовым оркестром, а также кубинца Альфредо Родригеса, мастера педальной слайд-гитары Рузвельта Колье из США и других популярных музыкантов. Мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, гончарному и кузнечному делу, музей Ленина неподалеку от усадьбы и единственный в мире Rolls-Royce на полугусеничном ходу в хозяйственном дворе музея-заповедника — приятные бонусы для гостей фестиваля.
https://ria.ru/20220708/svadby-1800935399.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алина Кравцова
Алина Кравцова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149986/95/1499869592_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_895d140d0711b158ec63953878dfb0a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дима билан (виктор белан), ольга бузова, екатеринбург, россия, иванушки international, петр налич, тамара гвердцители, мирей матье, rammstein
08:00 10.07.2022 (обновлено: 08:11 10.07.2022)
 

Лето в России: лучшие музыкальные фестивали под открытым небом

© РИА Новости / Владимир ВяткинЗрители на концерте в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве. Архивное фото
Зрители на концерте в Ботаническом саду МГУ Аптекарский огород в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Летние концерты на открытом воздухе уже давно не экзотика. Площадками для выступлений становятся уличные пространства музеев, загородные усадьбы, цветочные оранжереи и дворцовые комплексы. Главные опен-эйры этого лета — в обзоре РИА Новости.

"Дачное Царицыно" — путешествие в XX век

Место проведения: музей-заповедник "Царицыно"
Даты: 15-24 июля
© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно

Фестиваль в музее-заповеднике "Царицыно"

Фестиваль в Царицыно
1 из 5

Фестиваль в музее-заповеднике "Царицыно"

© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно
© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно

Гости фестиваля

Фестиваль в Царицыно
2 из 5

Гости фестиваля

© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно
© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно

Сцена в музее-заповеднике "Царицыно"

Фестиваль в Царицыно
3 из 5

Сцена в музее-заповеднике "Царицыно"

© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно
© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно

Дворцовый комплекс в "Царицыно"

Фестиваль в Царицыно
4 из 5

Дворцовый комплекс в "Царицыно"

© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно
© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно

Музей-заповедник "Царицыно"

Фестиваль в Царицыно
5 из 5

Музей-заповедник "Царицыно"

© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно
1 из 5

Фестиваль в музее-заповеднике "Царицыно"

© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно
2 из 5

Гости фестиваля

© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно
3 из 5

Сцена в музее-заповеднике "Царицыно"

© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно
4 из 5

Дворцовый комплекс в "Царицыно"

© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно
5 из 5

Музей-заповедник "Царицыно"

© Фото предоставлено пресс-службой Царицыно
Музей-заповедник "Царицыно" возрождает интеллектуальный дачный отдых и приглашает всех желающих на традиционный летний фестиваль "Дачное Царицыно". В этот раз организаторы решили посвятить его прошлому столетию.
На несколько десятков лет назад помогут перенестись музыкальные хедлайнеры — Петр Налич, Сергей Манукян, Петр Востоков и Алла Рид, а также художники, чьи работы расскажут о людях и событиях XX века. В эти дни в парке покажут также десять детских спектаклей. Экзотическая часть фестивальной программы — гонг-медитация.

"Спасская башня" — очарование Красной площади

Место проведения: Красная площадь, Москва
26 августа — 4 сентября
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Салют на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади в Москве

Салют на военно-музыкальном фестивале Спасская башня
1 из 3

Салют на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Военный симфонический оркестр Египта выступает на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве

Военный симфонический оркестр Египта выступает на церемонии закрытия фестиваля Спасская башня на Красной Площади в Москве
2 из 3

Военный симфонический оркестр Египта выступает на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
3 из 3

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 3

Салют на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
2 из 3

Военный симфонический оркестр Египта выступает на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
3 из 3

Центральный пограничный ансамбль Федеральной службы безопасности Российской Федерации выступает на XIII Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
"Катюша" в исполнении военного оркестра экзотической страны или трогательный вальс на фоне стен Кремля — то, ради чего москвичи и гости столицы из года в год посещают "Спасскую башню". Для многих это стало доброй летней традицией.
На фестивале можно послушать народную, классическую и военную музыку в исполнении российских и зарубежных военных оркестров, фольклорных коллективов, а также подразделений почетной охраны глав государств.
Хедлайнер события меняется каждый год — гостями уже были Тамара Гвердцители, Мирей Матье, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. За 14 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран.

Summer Fest — волна музыкального мейнстрима

Место проведения: МТС Live Холл, Екатеринбург
Даты: 6, 7 августа
© Фото предоставлено пресс-службой Summer Fest

Фестиваль Summer Fest

Фестивали
1 из 3

Фестиваль Summer Fest

© Фото предоставлено пресс-службой Summer Fest
© Фото предоставлено пресс-службой Summer Fest

Filatov &Karas на фестивале Summer Fest

Фестивали
2 из 3

Filatov &Karas на фестивале Summer Fest

© Фото предоставлено пресс-службой Summer Fest
© Фото предоставлено пресс-службой Summer Fest

Гости фестиваля Summer Fest

Фестивали
3 из 3

Гости фестиваля Summer Fest

© Фото предоставлено пресс-службой Summer Fest
1 из 3

Фестиваль Summer Fest

© Фото предоставлено пресс-службой Summer Fest
2 из 3

Filatov &Karas на фестивале Summer Fest

© Фото предоставлено пресс-службой Summer Fest
3 из 3

Гости фестиваля Summer Fest

© Фото предоставлено пресс-службой Summer Fest
Все звезды современного попа соберутся в уральской столице, Екатеринбурге, на фестивале Summer Fest, который пройдет в России впервые.
Гости услышат хиты Димы Билана, Иванушек International, Ольги Бузовой, а также топовые треки звезд новой волны: HammAli & Navai, Galibri & Mavik, Jan Khalib, Звонкого, Rasa, Filatov & Karas, Ramil, Джаро и других — всего 18 концертов.
Организаторы приглашают гостей приезжать семьями: каждому будет чем заняться. Для самых маленьких гостей оборудуют мини-площадки с интерактивными развлечениями и конкурсами.

ChillOutPlanet — гонг-медитации и духовная музыка

Место проведения: Пушкинские Горы, Псковская область
Даты: 12-17 июля
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на окрестности родового имения А. С. Пушкина в селе Михайловском
Вид на окрестности родового имения А.С. Пушкина в селе Михайловское - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Вид на окрестности родового имения А. С. Пушкина в селе Михайловском
ChillOutPlanet — фестиваль для тех, кто решил оставить суету и слиться с природой под звуки духовной музыки.
Гости смогут не только послушать концерты и пообщаться друг с другом, но и заняться йогой, открыть скрытые ресурсы своего тела. В пространстве "Хилинг" специалисты сделают массаж, объяснят, как правильно медитировать (в том числе под звуки гонга), обучат духовным практикам — например, с применением огня.
Для удобства гостей на территории Пушкинских Гор оборудуют фуд-корты, бани, территорию красоты и детский сад.

"Архстояние" — концерт под одеялом

Место проведения: арт-парк "Никола-Ленивец", Калужская область
Даты: 29-31 июля
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Волонтеры работают над элементами объекта "Угруан" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области

Волонтеры работают над элементами объекта Угруан на фестивале ландшафтных объектов Архстояние
1 из 2

Волонтеры работают над элементами объекта "Угруан" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Участники перформанса на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области

Участники перформанса Угрокод на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец
2 из 2

Участники перформанса на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 2

Волонтеры работают над элементами объекта "Угруан" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 2

Участники перформанса на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Арт-парк "Никола-Ленивец" — центр современного искусства в живописном месте. Сюда приезжают в любое время года и вне фестиваля. Гости могут посмотреть уникальные арт-объекты из натуральных материалов, покататься по окрестностям на велосипеде или снять номер в отеле — из Москвы, впрочем, путь неблизкий.
На фестивалях "Архстояние" возводят новые конструкции ленд-арта на заданную тему. В прошлом году организаторы предложили порассуждать о последствиях пандемии. В этом — о счастье. И задали вопрос: "Счастье есть?"
Музыкальная программа пройдет на трех сценах. Одну установят под навесом 100 на 100 метров из легчайшей изотермической пленки с металлическим напылением. Другую площадку для выступлений будет освещать искусственная луна.
Для гостей организуют палаточный кемпинг.

"Опера — всем" — лучшее из классики

Место проведения: Санкт-Петербург
Даты: 12-24 июля
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПробная разводка Дворцового моста перед открытием летней навигации по реке Неве в Санкт-Петербурге
Пробная разводка Дворцового моста перед открытием летней навигации по реке Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Пробная разводка Дворцового моста перед открытием летней навигации по реке Неве в Санкт-Петербурге
"Опера — всем" — пожалуй, самый масштабный опен-эйр классической музыки в России. Шедевры Чайковского и Верди в исполнении лучших музыкальных коллективов можно послушать бесплатно. Площадки для виртуозных выступлений — красивейшие архитектурные ансамбли Северной столицы и пригородов.
Откроется фестиваль оперой Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане" на Соборной площади Петропавловской крепости. А завершится показом оперы Джоаккино Россини "Золушка" на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе.

Высокая музыка

Место проведения: Fantomas Rooftop, Москва
Дата: 10 июля
© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкМолодые люди во время заката в Москве
Молодые люди во время заката в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Евгений Филиппов
Перейти в фотобанк
Молодые люди во время заката в Москве
Концерт пианиста-виртуоза Арсения Трофима состоится на крыше столичной многоэтажки под звездами ночного летнего неба. Музыкант — один из ярких неоклассиков нашего времени. Кроме его традиционного репертуара из смеси элементов барокко, классицизма и ренессанса, можно будет послушать джазовые импровизации и музыку к фильмам Чарли Чаплина.

VK Fest — теперь в Сочи и Москве

Места проведения: парк 300-летия, Санкт-Петербург; парк Горького, Москва; Олимпийский парк и Медальная площадь, Сочи
Даты: 23, 24 июля
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Посетители у музыкальной сцены на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге

VK Fest 2019
1 из 3

Посетители у музыкальной сцены на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Девушка танцует Pole dance на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге

Девушка танцует Pole dance на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге
2 из 3

Девушка танцует Pole dance на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Посетители фестиваля VK Fest в парке 300-летия Санкт-Петербурга

Посетители фестиваля VK Fest в парке 300-летия Санкт-Петербурга
3 из 3

Посетители фестиваля VK Fest в парке 300-летия Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетители у музыкальной сцены на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
2 из 3

Девушка танцует Pole dance на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетители фестиваля VK Fest в парке 300-летия Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В Санкт-Петербурге VK Fest — пожалуй, самый популярный опен-эйр. В этом году к нему впервые присоединятся Москва и Сочи. В фестивале заявлены Егор Крид, Niletto, Jony, Мари Краймбрери, Ёлка, The Hatters, Джарахов, Gayazov$ Brother$ и Dead Blonde x GSPD.
Баста и "Звери" дадут концерт только в Петербурге, а Клава Кока и Pharaon — только в Москве. Организаторы проведут телемосты, чтобы зрители из других городов также увидели выступления.
На фестивале можно будет послушать блогеров, стендаперов и лекторов, которые расскажут о новых технологиях и не только.

"YLETAЙ" — для любителей потяжелее

Место проведения: село Лагуново, Удмуртия
Даты: 14-17 июля
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Фестиваль Улетай-2018 / Cropped imageФестиваль "YLETAЙ" в Удмуртии
Фестиваль Улетай в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Фестиваль Улетай-2018 / Cropped image
Фестиваль "YLETAЙ" в Удмуртии
"YLETAЙ" — один из крупнейших и старейших российских рок-фестивалей. Его проводят с 2007-го. На трех сценах в этом году выступят группы "Сплин", Lumen, "Алиса", "КняZz", "Ария", "Северный флот", "Слот", "Кис-Кис" и многие другие.
Ежегодно в разгар лета в Удмуртии собираются около трехсот музыкантов со всей страны.
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Вид на набережную Зодчего Дудина в ИжевскеОктябрьский район Ижевска
Октябрьский район Ижевска - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Vyacheslav Bukharov / Вид на набережную Зодчего Дудина в Ижевске
Октябрьский район Ижевска

Фестиваль проходит в селе Лагуново, в 45 километрах от Ижевска. При желании можно заскочить на родину автомата Калашникова и мотоциклов "Иж", чтобы пройтись по музеям и отведать блюда национальной удмуртской кухни.

"Джазовые сезоны" — романтика в усадьбе

Место проведения: музей-заповедник "Горки Ленинские", Московская область
Даты: 20, 21 августа
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель на территории открытого после реставрации ансамбля усадьбы "Горки Ленинские"
Посетитель на территории открытого после реставрации ансамбля усадьбы Горки Ленинские - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Посетитель на территории открытого после реставрации ансамбля усадьбы "Горки Ленинские"
Бывшая дворянская усадьба "Горки Ленинские" — идеальное место для романтичного вечера под звуки джазовой импровизации.
В этом году — в исполнении традиционно Игоря Бутмана с Московским джазовым оркестром, а также кубинца Альфредо Родригеса, мастера педальной слайд-гитары Рузвельта Колье из США и других популярных музыкантов.
Мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, гончарному и кузнечному делу, музей Ленина неподалеку от усадьбы и единственный в мире Rolls-Royce на полугусеничном ходу в хозяйственном дворе музея-заповедника — приятные бонусы для гостей фестиваля.
Молодожены - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 08:00Культура
Невеста в мини, жених в кедах: стилисты рассказали о свадебной моде
 
КультураДима Билан (Виктор Белан)Ольга БузоваЕкатеринбургРоссияИванушки InternationalПетр НаличТамара ГвердцителиМирей МатьеRammstein
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала