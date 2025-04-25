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Гвердцители назвала Церетели мировой легендой - РИА Новости, 25.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:07 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tsereteli-2013498173.html
Гвердцители назвала Церетели мировой легендой
Гвердцители назвала Церетели мировой легендой - РИА Новости, 25.04.2025
Гвердцители назвала Церетели мировой легендой
Скульптор Зураб Церетели был гениальной личностью, мировой легендой, он умел очаровывать людей, заявила РИА Новости певица, народная артистка Грузии и РФ Тамара РИА Новости, 25.04.2025
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ТБИЛИСИ, 25 апр - РИА Новости. Скульптор Зураб Церетели был гениальной личностью, мировой легендой, он умел очаровывать людей, заявила РИА Новости певица, народная артистка Грузии и РФ Тамара Гвердцители. "Сердце и разум не могут принять и понять, что Зураба Церетели больше нет с нами. Это гениальная личность, талант, мировая легенда. Раз в сто лет бог дарит нам таких людей, одним из них был Зураб Церетели. Он мог очаровывать людей, всех вокруг. Это большая утрата для всех, для всего мира", - заявила она. Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же прошла церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в музее современного искусства его имени. В пятницу в Тбилиси проходит гражданская панихида по скульптору. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне, Церетели будет захоронен рядом с супругой Инессой Андроникашвили
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грузия, россия, зураб церетели, тамара гвердцители, умер зураб церетели, в мире
Культура, Грузия, Россия, Зураб Церетели, Тамара Гвердцители, Умер Зураб Церетели, В мире
Гвердцители назвала Церетели мировой легендой

Певица Гвердцители назвала Церетели гениальной личностью и мировой легендой

© РИА Новости / Сергей ПятаковНародная артистка Грузии и России певица Тамара Гвердцители
Народная артистка Грузии и России певица Тамара Гвердцители - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Народная артистка Грузии и России певица Тамара Гвердцители. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 25 апр - РИА Новости. Скульптор Зураб Церетели был гениальной личностью, мировой легендой, он умел очаровывать людей, заявила РИА Новости певица, народная артистка Грузии и РФ Тамара Гвердцители.
"Сердце и разум не могут принять и понять, что Зураба Церетели больше нет с нами. Это гениальная личность, талант, мировая легенда. Раз в сто лет бог дарит нам таких людей, одним из них был Зураб Церетели. Он мог очаровывать людей, всех вокруг. Это большая утрата для всех, для всего мира", - заявила она.
Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же прошла церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в музее современного искусства его имени. В пятницу в Тбилиси проходит гражданская панихида по скульптору. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне, Церетели будет захоронен рядом с супругой Инессой Андроникашвили
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Биография Зураба Церетели
22 апреля, 12:17
 
КультураГрузияРоссияЗураб ЦеретелиТамара ГвердцителиУмер Зураб ЦеретелиВ мире
 
 
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