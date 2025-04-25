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Гвердцители назвала Церетели мировой легендой
Гвердцители назвала Церетели мировой легендой - РИА Новости, 25.04.2025
Гвердцители назвала Церетели мировой легендой
Скульптор Зураб Церетели был гениальной личностью, мировой легендой, он умел очаровывать людей, заявила РИА Новости певица, народная артистка Грузии и РФ Тамара РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T19:07:00+03:00
2025-04-25T19:07:00+03:00
2025-04-25T19:07:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 25 апр - РИА Новости. Скульптор Зураб Церетели был гениальной личностью, мировой легендой, он умел очаровывать людей, заявила РИА Новости певица, народная артистка Грузии и РФ Тамара Гвердцители. "Сердце и разум не могут принять и понять, что Зураба Церетели больше нет с нами. Это гениальная личность, талант, мировая легенда. Раз в сто лет бог дарит нам таких людей, одним из них был Зураб Церетели. Он мог очаровывать людей, всех вокруг. Это большая утрата для всех, для всего мира", - заявила она. Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошло отпевание скульптора, там же прошла церемония прощания. На следующее утро гроб с телом Церетели доставили в Тбилиси и поместили в "Зале аргонавтов", расположенном в музее современного искусства его имени. В пятницу в Тбилиси проходит гражданская панихида по скульптору. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне, Церетели будет захоронен рядом с супругой Инессой Андроникашвили
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грузия, россия, зураб церетели, тамара гвердцители, умер зураб церетели, в мире
Культура, Грузия, Россия, Зураб Церетели, Тамара Гвердцители, Умер Зураб Церетели, В мире
Гвердцители назвала Церетели мировой легендой
Певица Гвердцители назвала Церетели гениальной личностью и мировой легендой