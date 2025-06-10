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Куда пропала Тамара Гвердцители

Куда пропала Тамара Гвердцители - РИА Новости, 10.06.2025

Куда пропала Тамара Гвердцители

Уже три года московские квартиры, принадлежащие Тамаре Гвердцители, остаются пустыми. С начала СВО певица исчезла из публичного пространства и прекратила... РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T19:18:00+03:00

2025-06-10T19:18:00+03:00

2025-06-10T19:18:00+03:00

шоубиз

россия

тбилиси

европа

тамара гвердцители

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уже три года московские квартиры, принадлежащие Тамаре Гвердцители, остаются пустыми. С начала СВО певица исчезла из публичного пространства и прекратила выступления в России. По слухам, она живет в одиночестве в Тбилиси. Что случилось с певицей? Где теперь она встречает старость?Колесит по ЕвропеОна почти незаметно наведывается в Москву. Так, в прошлом году Тамару Михайловну заметили на дне рождения друга. Она ненадолго появилась, поздравила именинника и быстро покинула мероприятие, избегая внимания прессы. И не зря — журналисты могли бы задать неудобные вопросы.При этом судя по видео в соцсетях, Гвердцители продолжает выступать за границей — в США, Казахстане, Армении. Однако в России, где провела большую часть своей карьеры, она не дает ни публичных, ни частных концертов."Сейчас она очень мало дает концертов. В принципе, не дает. Насколько я знаю, она периодически проживает в Грузии", — рассказал продюсер Сергей Дворцов.Также со слов продюсера певица частенько катается по Европе. Не исключено, что она выступает на мероприятиях."Если такие корпоративы есть, то они могут стоить организаторам порядка 5−6 миллионов рублей за одно выступление. Соответственно, не в России", — откровенничал Дворцов.Мир рухнулТамара Гвердцители в свою очередь заявляет, что не появляется в России по иной причине. Певица покинула Москву в январе 2022 года и срочно вылетела в Тбилиси из-за госпитализации своей матери, Инны Вольфовны. В это время у артистки были запланированы два концерта на весну, но она отменила их, чтобы быть рядом с мамой.В Тбилиси Тамара ежедневно навещала мать, диагноз был серьезным. Позже она перевезла Инну Вольфовну в клинику в Тель-Авиве для более качественного лечения и все это время находилась рядом. Однако вскоре мать попросила вернуться в Тбилиси, чтобы уйти из жизни в родном доме. Ее желание было исполнено — Инна Вольфовна скончалась 20 октября.После похорон у Гвердцители случился сердечный приступ, и она сама оказалась в больнице. Потери были слишком тяжелыми. Менее чем за год до этого умер ее отец. Певице потребовалось время, чтобы восстановиться. К работе в музыкальном театре она вернулась только в 2023 году, тогда же дала первое за долгое время большое интервью."Мамы не стало, и я поняла, что мир закончился для меня. Понимаю, есть закономерность в жизни — дети провожают своих родителей, но у нас с мамой была абсолютная, нереальная связь. Она была не только мамой, после нее для меня жизнь стала неинтересной...", — поделилась она с журналистами.До болезни матери Тамара Гвердцители активно занималась творчеством и репетировала, в том числе дистанционно. Она готовилась к премьере бродвейского мюзикла "Сансет Бульвар" композитора Эндрю Ллойда Уэббера, которая должна была состояться в Ереване. Артистку утвердили на главную роль, Норму Дезмонд, по личному решению самого автора. Несмотря на тяжелую утрату, после смерти матери Гвердцители продолжила участие в проекте, ведь мама особенно ждала эту премьеру. В итоге певица исполнила свою партию на русском языке.Жизнь затворницыСейчас Тамара живет в Тбилиси, ведет уединенный образ жизни и часто навещает могилы родителей. Рядом живет ее брат с семьей, с которым она поддерживает теплые отношения. У певицы в столице Грузии — просторный дом недалеко от Черепашьего озера.В интервью местному изданию она подчеркнула, что не хочет говорить о политике, но выразила надежду на мир и процветание между Грузией и Россией. При этом с 2022 года Гвердцители не выступала в России, что возмущает многих.Кроме того, певица редко видится с сыном Александром, он же Сандро, который учится в Великобритании."Я женщина, для меня главное — быть хорошей мамой, тем более, что у меня есть пример своей мамы, ее образ. Сын учился в Лондоне, живет в Европе, поэтому его жизнь проходит далеко за пределами Грузии и России.В сложный период мы друг друга утешали, спасали в определенном смысле. Для меня он всегда ребенок. Первое, что я у него спрашиваю, что он ел, потому что это важный вопрос для любой мамы – что ты ел, куда идешь", — откровенно призналась Тамара.Отец единственного сына Тамары Гвердцители, ее первый супруг Георгий Кахабришвили, ушел из жизни в 2021 году, в тот же год, что и ее отец. Это стало еще одним тяжелым ударом для певицы.С начала 2022 года Гвердцители прекратила выступления в России, однако официальных объяснений по этому поводу она не давала. Возможно, на ее решение повлияли личные обстоятельства — в частности, то, что ее сын Сандро живет в Европе и занимается развитием собственного бизнеса. Певица всячески оказывает ему поддержку.Тем временем, Тамара Гвердцители утверждает, что не отменила, а лишь временно "отложила" свои концерты в России после начала СВО. Однако остается неясным, для кого она собирается выступать в будущем, ведь часть ее поклонников восприняла молчание артистки как предательство. Особенно учитывая ее слова, сказанные незадолго до событий 2022 года: "Я уважаю и люблю Россию, в которой прожила 30 лет. Она — часть моей жизни. Но чувство Родины — это самое высокое".Связь с Россией не потерянаНесмотря на отсутствие на российской сцене, следы Гвердцители в Москве полностью не исчезли. Она по-прежнему зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Ее ИП, по данным СМИ, связано с копировальными услугами и торговлей аудиопродукцией. Также на нее оформлена компания "Студия Тамары Гвердцители". Однако фирма давно не ведет активной деятельности. Последние отчеты подавались несколько лет назад.Что касается недвижимости, у певицы, по имеющимся данным, остаются три объекта в России: две квартиры в Москве и загородный дом в Подмосковье.Самое ценное жилье — это пятикомнатные апартаменты в элитном жилом комплексе "Ласточкино гнездо" в Тверском районе столицы, рядом с Оружейным сквером. Это престижный адрес с охраняемой территорией, подземным паркингом и панорамными окнами. Рыночная стоимость такой недвижимости — около 120 миллионов рублей.Вторая квартира — более скромная, но уютная "сталинка" с видом на Кожуховский затон. Дом отличается классической архитектурой советской эпохи, а рядом расположен парк "Остров мечты". Оценочная стоимость — около 30 миллионов рублей.Также у Гвердцители есть дача в районе Зеленограда. По слухам, она была отремонтирована за счет одного из федеральных телеканалов для съемок телепроекта. Дом оформлен в классическом стиле, участок ухожен. Такая недвижимость может стоить порядка 20 миллионов рублей.Сегодня Тамара Гвердцители словно растворилась — ни новых песен, ни интервью, ни публичных заявлений. Ее московские квартиры стоят пустыми, бизнес-активность заморожена, а сама артистка, по слухам, живет в Тбилиси, вдали от прежней славы и внимания. Лишь редкие зарубежные выступления напоминают о её некогда громком имени.Поклонники гадают: вернется ли она когда-нибудь на российскую сцену или окончательно выбрала путь тишины и уединения? Пока же складывается ощущение, что одна из самых ярких звезд постсоветской эстрады предпочла одиночество в тени былой славы.

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россия, тбилиси, европа, тамара гвердцители