Куда пропала Тамара Гвердцители
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Тамара Гвердцители выступает на концерте "Вечная весна" с симфоническим оркестром под руководством Сергея Жилина в Государственном Кремлевском Дворце (ГКД)
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уже три года московские квартиры, принадлежащие Тамаре Гвердцители, остаются пустыми. С начала СВО певица исчезла из публичного пространства и прекратила выступления в России. По слухам, она живет в одиночестве в Тбилиси. Что случилось с певицей? Где теперь она встречает старость?
Колесит по Европе
Она почти незаметно наведывается в Москву. Так, в прошлом году Тамару Михайловну заметили на дне рождения друга. Она ненадолго появилась, поздравила именинника и быстро покинула мероприятие, избегая внимания прессы. И не зря — журналисты могли бы задать неудобные вопросы.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевица Тамара Гвердцители выступает на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот" в Москве
Певица Тамара Гвердцители выступает на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот" в Москве
При этом судя по видео в соцсетях, Гвердцители продолжает выступать за границей — в США, Казахстане, Армении. Однако в России, где провела большую часть своей карьеры, она не дает ни публичных, ни частных концертов.
"Сейчас она очень мало дает концертов. В принципе, не дает. Насколько я знаю, она периодически проживает в Грузии", — рассказал продюсер Сергей Дворцов.
Также со слов продюсера певица частенько катается по Европе. Не исключено, что она выступает на мероприятиях.
Тамара Гвердцители
"Если такие корпоративы есть, то они могут стоить организаторам порядка 5−6 миллионов рублей за одно выступление. Соответственно, не в России", — откровенничал Дворцов.
Мир рухнул
Тамара Гвердцители в свою очередь заявляет, что не появляется в России по иной причине. Певица покинула Москву в январе 2022 года и срочно вылетела в Тбилиси из-за госпитализации своей матери, Инны Вольфовны. В это время у артистки были запланированы два концерта на весну, но она отменила их, чтобы быть рядом с мамой.
В Тбилиси Тамара ежедневно навещала мать, диагноз был серьезным. Позже она перевезла Инну Вольфовну в клинику в Тель-Авиве для более качественного лечения и все это время находилась рядом. Однако вскоре мать попросила вернуться в Тбилиси, чтобы уйти из жизни в родном доме. Ее желание было исполнено — Инна Вольфовна скончалась 20 октября.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Тамара Гвердцители на концерте "Песня года" в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве
Певица Тамара Гвердцители на концерте "Песня года" в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве
После похорон у Гвердцители случился сердечный приступ, и она сама оказалась в больнице. Потери были слишком тяжелыми. Менее чем за год до этого умер ее отец. Певице потребовалось время, чтобы восстановиться. К работе в музыкальном театре она вернулась только в 2023 году, тогда же дала первое за долгое время большое интервью.
"Мамы не стало, и я поняла, что мир закончился для меня. Понимаю, есть закономерность в жизни — дети провожают своих родителей, но у нас с мамой была абсолютная, нереальная связь. Она была не только мамой, после нее для меня жизнь стала неинтересной...", — поделилась она с журналистами.
До болезни матери Тамара Гвердцители активно занималась творчеством и репетировала, в том числе дистанционно. Она готовилась к премьере бродвейского мюзикла "Сансет Бульвар" композитора Эндрю Ллойда Уэббера, которая должна была состояться в Ереване. Артистку утвердили на главную роль, Норму Дезмонд, по личному решению самого автора. Несмотря на тяжелую утрату, после смерти матери Гвердцители продолжила участие в проекте, ведь мама особенно ждала эту премьеру. В итоге певица исполнила свою партию на русском языке.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Тамара Гвердцители на церемонии вручения премии имени Владимира Высоцкого "Своя колея" в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Певица Тамара Гвердцители на церемонии вручения премии имени Владимира Высоцкого "Своя колея" в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Жизнь затворницы
Сейчас Тамара живет в Тбилиси, ведет уединенный образ жизни и часто навещает могилы родителей. Рядом живет ее брат с семьей, с которым она поддерживает теплые отношения. У певицы в столице Грузии — просторный дом недалеко от Черепашьего озера.
В интервью местному изданию она подчеркнула, что не хочет говорить о политике, но выразила надежду на мир и процветание между Грузией и Россией. При этом с 2022 года Гвердцители не выступала в России, что возмущает многих.
П/к певицы Тамары Гвердцители
Кроме того, певица редко видится с сыном Александром, он же Сандро, который учится в Великобритании.
"Я женщина, для меня главное — быть хорошей мамой, тем более, что у меня есть пример своей мамы, ее образ. Сын учился в Лондоне, живет в Европе, поэтому его жизнь проходит далеко за пределами Грузии и России.
В сложный период мы друг друга утешали, спасали в определенном смысле. Для меня он всегда ребенок. Первое, что я у него спрашиваю, что он ел, потому что это важный вопрос для любой мамы – что ты ел, куда идешь", — откровенно призналась Тамара.
Отец единственного сына Тамары Гвердцители, ее первый супруг Георгий Кахабришвили, ушел из жизни в 2021 году, в тот же год, что и ее отец. Это стало еще одним тяжелым ударом для певицы.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВручение награды фестиваля певице Тамаре Гвердцители на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Вручение награды фестиваля певице Тамаре Гвердцители на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
С начала 2022 года Гвердцители прекратила выступления в России, однако официальных объяснений по этому поводу она не давала. Возможно, на ее решение повлияли личные обстоятельства — в частности, то, что ее сын Сандро живет в Европе и занимается развитием собственного бизнеса. Певица всячески оказывает ему поддержку.
Тем временем, Тамара Гвердцители утверждает, что не отменила, а лишь временно "отложила" свои концерты в России после начала СВО. Однако остается неясным, для кого она собирается выступать в будущем, ведь часть ее поклонников восприняла молчание артистки как предательство. Особенно учитывая ее слова, сказанные незадолго до событий 2022 года: "Я уважаю и люблю Россию, в которой прожила 30 лет. Она — часть моей жизни. Но чувство Родины — это самое высокое".
Связь с Россией не потеряна
Несмотря на отсутствие на российской сцене, следы Гвердцители в Москве полностью не исчезли. Она по-прежнему зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Ее ИП, по данным СМИ, связано с копировальными услугами и торговлей аудиопродукцией. Также на нее оформлена компания "Студия Тамары Гвердцители". Однако фирма давно не ведет активной деятельности. Последние отчеты подавались несколько лет назад.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПраздничный концерт, посвященный 50-летию Государственного Кремлевского дворца
Праздничный концерт, посвященный 50-летию Государственного Кремлевского дворца
Что касается недвижимости, у певицы, по имеющимся данным, остаются три объекта в России: две квартиры в Москве и загородный дом в Подмосковье.
Самое ценное жилье — это пятикомнатные апартаменты в элитном жилом комплексе "Ласточкино гнездо" в Тверском районе столицы, рядом с Оружейным сквером. Это престижный адрес с охраняемой территорией, подземным паркингом и панорамными окнами. Рыночная стоимость такой недвижимости — около 120 миллионов рублей.
Вторая квартира — более скромная, но уютная "сталинка" с видом на Кожуховский затон. Дом отличается классической архитектурой советской эпохи, а рядом расположен парк "Остров мечты". Оценочная стоимость — около 30 миллионов рублей.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАктер Василий Лановой во время презентации в ГМИИ А.С. Пушкина именного фотоальбома
Актер Василий Лановой во время презентации в ГМИИ А.С. Пушкина именного фотоальбома
Также у Гвердцители есть дача в районе Зеленограда. По слухам, она была отремонтирована за счет одного из федеральных телеканалов для съемок телепроекта. Дом оформлен в классическом стиле, участок ухожен. Такая недвижимость может стоить порядка 20 миллионов рублей.
Сегодня Тамара Гвердцители словно растворилась — ни новых песен, ни интервью, ни публичных заявлений. Ее московские квартиры стоят пустыми, бизнес-активность заморожена, а сама артистка, по слухам, живет в Тбилиси, вдали от прежней славы и внимания. Лишь редкие зарубежные выступления напоминают о её некогда громком имени.
Тамара Гвердцители. Архив
Поклонники гадают: вернется ли она когда-нибудь на российскую сцену или окончательно выбрала путь тишины и уединения? Пока же складывается ощущение, что одна из самых ярких звезд постсоветской эстрады предпочла одиночество в тени былой славы.