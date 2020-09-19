https://ria.ru/20200919/golos-1577472407.html

"Это страшно!" Ваенга необычно отреагировала на ошибку в "Голосе 60+"

Наставница нового сезона вокального проекта "Голос 60+", певица Елена Ваенга неожиданно высказалась про собственную ошибку во время выступления с участником шоу РИА Новости, 19.09.2020

2020-09-19T05:38

2020-09-19T05:38

2020-09-19T05:50

болгария

музыка

культура

россия

шоу-бизнес

шоу "голос"

дмитрий нагиев

лев лещенко

гарик сукачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577472387_0:51:971:597_1400x0_80_0_0_c6522efe3793bd17d66b8b09727e016b.jpg

<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Наставница нового сезона вокального проекта "<a href="https://ria.ru/organization_SHou_Golos/" target="_blank">Голос 60+</a>", певица <a href="http://ria.ru/person_Elena_Vaenga_Elena_KHruleva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Ваенга</a> неожиданно высказалась про собственную ошибку во время выступления с участником шоу в эфире <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XTZ5co_rxjU&feature=youtu.be&t=366">Первого канала</a></u>.Артистка вышла на сцену, чтобы спеть дуэтом с исполнителем из Болгарии Стефано Войс песню "Tu vuo fa l’americano". В какой-то момент певица осознала, что начала петь свою вокальную партию раньше времени.При этом артистка быстро пришла в себе и продолжила исполнение композиции. Будучи в кресле наставника, Ваенга еще раз прокомментировала свою оплошность."Я все перепутала, все слова. Там так страшно стоять!" — отметила певица, глядя на свои дрожащие руки.Помимо Ваенги наставниками третьего сезона вокального проекта "Голос 60+" стали <a href="http://ria.ru/person_Garik_Sukachev_Igor_Sukachev/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Сукачев</a>, <a href="http://ria.ru/person_Lev_Leshhenko/" target="_blank" data-auto="true">Лев Лещенко</a>, и <a href="http://ria.ru/person_Tamara_Gverdciteli/" target="_blank" data-auto="true">Тамара Гвердцители</a>. К участию на слепых прослушиваниях допущены вокалисты старшего поколения, успешно прошедшие отборочные кастинги. Вести проект будет <a href="http://ria.ru/person_2e550d6eef319e411e0f7136a8a5d6d1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Нагиев</a>.

https://ria.ru/20200814/1575783166.html

3

болгария

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, музыка, россия, шоу-бизнес, шоу "голос", дмитрий нагиев, лев лещенко, гарик сукачев, елена ваенга (хрулева), тамара гвердцители