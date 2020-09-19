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Культура
https://ria.ru/20200919/golos-1577472407.html
"Это страшно!" Ваенга необычно отреагировала на ошибку в "Голосе 60+"
Наставница нового сезона вокального проекта "Голос 60+", певица Елена Ваенга неожиданно высказалась про собственную ошибку во время выступления с участником шоу РИА Новости, 19.09.2020
2020-09-19T05:38
2020-09-19T05:50
болгария
музыка
культура
россия
шоу-бизнес
шоу "голос"
дмитрий нагиев
лев лещенко
гарик сукачев
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<strong>МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.</strong> Наставница нового сезона вокального проекта "<a href="https://ria.ru/organization_SHou_Golos/" target="_blank">Голос 60+</a>", певица <a href="http://ria.ru/person_Elena_Vaenga_Elena_KHruleva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Ваенга</a> неожиданно высказалась про собственную ошибку во время выступления с участником шоу в эфире <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=XTZ5co_rxjU&amp;feature=youtu.be&amp;t=366">Первого канала</a></u>.Артистка вышла на сцену, чтобы спеть дуэтом с исполнителем из Болгарии Стефано Войс песню "Tu vuo fa l’americano". В какой-то момент певица осознала, что начала петь свою вокальную партию раньше времени.При этом артистка быстро пришла в себе и продолжила исполнение композиции. Будучи в кресле наставника, Ваенга еще раз прокомментировала свою оплошность."Я все перепутала, все слова. Там так страшно стоять!" — отметила певица, глядя на свои дрожащие руки.Помимо Ваенги наставниками третьего сезона вокального проекта "Голос 60+" стали <a href="http://ria.ru/person_Garik_Sukachev_Igor_Sukachev/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Сукачев</a>, <a href="http://ria.ru/person_Lev_Leshhenko/" target="_blank" data-auto="true">Лев Лещенко</a>, и <a href="http://ria.ru/person_Tamara_Gverdciteli/" target="_blank" data-auto="true">Тамара Гвердцители</a>. К участию на слепых прослушиваниях допущены вокалисты старшего поколения, успешно прошедшие отборочные кастинги. Вести проект будет <a href="http://ria.ru/person_2e550d6eef319e411e0f7136a8a5d6d1/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Нагиев</a>.
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болгария, музыка, россия, шоу-бизнес, шоу "голос", дмитрий нагиев, лев лещенко, гарик сукачев, елена ваенга (хрулева), тамара гвердцители

"Это страшно!" Ваенга необычно отреагировала на ошибку в "Голосе 60+"

05:38 19.09.2020 (обновлено: 05:50 19.09.2020)
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Наставница нового сезона вокального проекта "Голос 60+", певица Елена Ваенга неожиданно высказалась про собственную ошибку во время выступления с участником шоу в эфире Первого канала.
Артистка вышла на сцену, чтобы спеть дуэтом с исполнителем из Болгарии Стефано Войс песню "Tu vuo fa l’americano". В какой-то момент певица осознала, что начала петь свою вокальную партию раньше времени.

"А, вперед. Ну, не важно. Зато вживую", — призналась Ваенга прямо во время выступления.

При этом артистка быстро пришла в себе и продолжила исполнение композиции.

"Как они там выступают", — задалась вопросом она после завершения выступления.

Будучи в кресле наставника, Ваенга еще раз прокомментировала свою оплошность.
"Я все перепутала, все слова. Там так страшно стоять!" — отметила певица, глядя на свои дрожащие руки.
Рок-музыкант Гарик Сукачёв на творческой встрече в президентском зале МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 13:37Культура
Гарик Сукачев назвал участие в шоу "Голос 60+" большой ответственностью
Помимо Ваенги наставниками третьего сезона вокального проекта "Голос 60+" стали Гарик Сукачев, Лев Лещенко, и Тамара Гвердцители. К участию на слепых прослушиваниях допущены вокалисты старшего поколения, успешно прошедшие отборочные кастинги. Вести проект будет Дмитрий Нагиев.
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КультураБолгарияМузыкаРоссияШоу-бизнесШоу "Голос"Дмитрий НагиевЛев ЛещенкоГарик СукачевЕлена Ваенга (Хрулева)Тамара Гвердцители
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