https://ria.ru/20220118/gverdtsiteli-1768317884.html

Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Тамару Гвердцители

Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Тамару Гвердцители - РИА Новости, 18.01.2022

Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Тамару Гвердцители

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Тамару Гвердцители, сообщается на mos.ru. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:43

2022-01-18T10:43

2022-01-18T10:43

культура

сергей собянин

тамара гвердцители

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем народную артистку России Тамару Гвердцители, сообщается на mos.ru.Тамара Гвердцители родилась 18 января 1962 года в Тбилиси. После школы поступила в Тбилисскую консерваторию, которую окончила по классу фортепиано и композиции. Одновременно она обучалась вокалу и на третьем курсе стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии, приводится биография народной артистки на сайте мэра Москвы.Там также уточняется, что в 1991 году Тамару Гвердцители пригласили в Париж, где она заключила контракт с композитором Мишелем Леграном. Она пела в концертном зале "Олимпия", в Карнеги-холле в Нью-Йорке, снималась в кино, играла в Театре Российской армии."Тамара Гвердцители исполняет песни на грузинском, русском, французском, итальянском, английском, немецком и других языках. Она является народной артисткой России. Среди ее наград — орден "За возрождение России. XXI век", серебряная медаль имени Пушкина "За вклад в развитие культуры и искусства", - говорится в материале.

https://ria.ru/20220118/gverdtsiteli-1767861901.html

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сергей собянин, тамара гвердцители, новости культуры, музыка