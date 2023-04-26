Директор Гвердцители отреагировал на слухи о лишении ее гражданства России
Директор Тамары Гвердцители назвал "глупостью" новость о лишении певицы гражданства России
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПевица Тамара Гвердцители выступает на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Сергей Пудовкин, директор Тамары Гвердцители прокомментировал в беседе с изданием "Абзац" новости о лишении певицы гражданства России.
«
"Мне кажется, на глупости не нужно обращать внимание. На идиотизм откровенный ни внимания, ни реакции, ни тем более комментариев давать не надо", – высказался Пудовкин.
По данным СМИ, ранее активисты обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой лишить Тамару Гвердцители гражданства России. Их возмутило, что исполнительница улетела за границу после начала спецоперации и собралась выступать с хитами на русском языке в США.
В прошлом году Тамара Гвердцители уехала в Грузию и перенесла свои концерты в России. После этого она долгое время не выходила на связь с поклонниками. В марте артистка рассказала, что работает над мюзиклом "Сансет Бульвар" в Армении.
Спустя месяц в США анонсировали концерты Гвердцители по стране. Сама Гвердцители не прокомментировала новость о своем американском туре.