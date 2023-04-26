https://ria.ru/20230426/gverdtsiteli-1867908300.html

Директор Гвердцители отреагировал на слухи о лишении ее гражданства России

Директор Гвердцители отреагировал на слухи о лишении ее гражданства России - РИА Новости, 26.04.2023

Директор Гвердцители отреагировал на слухи о лишении ее гражданства России

Сергей Пудовкин, директор Тамары Гвердцители прокомментировал в беседе с изданием "Абзац" новости о лишении певицы гражданства России. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T17:05

2023-04-26T17:05

2023-04-26T17:05

шоубиз

тамара гвердцители

россия

сша

грузия

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Сергей Пудовкин, директор Тамары Гвердцители прокомментировал в беседе с изданием "Абзац" новости о лишении певицы гражданства России.По данным СМИ, ранее активисты обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой лишить Тамару Гвердцители гражданства России. Их возмутило, что исполнительница улетела за границу после начала спецоперации и собралась выступать с хитами на русском языке в США. В прошлом году Тамара Гвердцители уехала в Грузию и перенесла свои концерты в России. После этого она долгое время не выходила на связь с поклонниками. В марте артистка рассказала, что работает над мюзиклом "Сансет Бульвар" в Армении.Спустя месяц в США анонсировали концерты Гвердцители по стране. Сама Гвердцители не прокомментировала новость о своем американском туре.

https://ria.ru/20230102/meladze-1842873354.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тамара гвердцители, россия, сша, грузия, генеральная прокуратура рф, знаменитости, музыка