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Директор Гвердцители отреагировал на слухи о лишении ее гражданства России - РИА Новости, 26.04.2023
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Шоубиз
 
17:05 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/gverdtsiteli-1867908300.html
Директор Гвердцители отреагировал на слухи о лишении ее гражданства России
Директор Гвердцители отреагировал на слухи о лишении ее гражданства России - РИА Новости, 26.04.2023
Директор Гвердцители отреагировал на слухи о лишении ее гражданства России
Сергей Пудовкин, директор Тамары Гвердцители прокомментировал в беседе с изданием "Абзац" новости о лишении певицы гражданства России. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T17:05
2023-04-26T17:05
шоубиз
тамара гвердцители
россия
сша
грузия
генеральная прокуратура рф
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Сергей Пудовкин, директор Тамары Гвердцители прокомментировал в беседе с изданием "Абзац" новости о лишении певицы гражданства России.По данным СМИ, ранее активисты обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой лишить Тамару Гвердцители гражданства России. Их возмутило, что исполнительница улетела за границу после начала спецоперации и собралась выступать с хитами на русском языке в США. В прошлом году Тамара Гвердцители уехала в Грузию и перенесла свои концерты в России. После этого она долгое время не выходила на связь с поклонниками. В марте артистка рассказала, что работает над мюзиклом "Сансет Бульвар" в Армении.Спустя месяц в США анонсировали концерты Гвердцители по стране. Сама Гвердцители не прокомментировала новость о своем американском туре.
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тамара гвердцители, россия, сша, грузия, генеральная прокуратура рф, знаменитости, музыка
Шоубиз, Тамара Гвердцители, Россия, США, Грузия, Генеральная прокуратура РФ, Знаменитости, Музыка
Директор Гвердцители отреагировал на слухи о лишении ее гражданства России

Директор Тамары Гвердцители назвал "глупостью" новость о лишении певицы гражданства России

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Певица Тамара Гвердцители выступает на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Сергей Пудовкин, директор Тамары Гвердцители прокомментировал в беседе с изданием "Абзац" новости о лишении певицы гражданства России.
«
"Мне кажется, на глупости не нужно обращать внимание. На идиотизм откровенный ни внимания, ни реакции, ни тем более комментариев давать не надо", – высказался Пудовкин.
По данным СМИ, ранее активисты обратились в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой лишить Тамару Гвердцители гражданства России. Их возмутило, что исполнительница улетела за границу после начала спецоперации и собралась выступать с хитами на русском языке в США.
В прошлом году Тамара Гвердцители уехала в Грузию и перенесла свои концерты в России. После этого она долгое время не выходила на связь с поклонниками. В марте артистка рассказала, что работает над мюзиклом "Сансет Бульвар" в Армении.
Спустя месяц в США анонсировали концерты Гвердцители по стране. Сама Гвердцители не прокомментировала новость о своем американском туре.
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ШоубизТамара ГвердцителиРоссияСШАГрузияГенеральная прокуратура РФЗнаменитостиМузыка
 
 
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