Гвердцители объяснила, почему не отказалась от песен на русском языке
Гвердцители рассказала, что не представляет свой репертуар без песен на русском языке
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Тамара Гвердцители выступает на концерте "Вечная весна" с симфоническим оркестром под руководством Сергея Жилина в Государственном Кремлевском Дворце (ГКД)
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Грузинская певица Тамара Гвердцители в интервью телеканалу TVC21 объяснила, почему продолжила выступать с репертуаром на русском языке после отмены концертов в России.
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"Невозможно себе мой концерт представить без русских песен. Это, знаете, как собрать букет, где рядом друг с другом находятся разные цветы. Они составляют единую композицию. Вот это очарование! Рядом с грузинскими песнями звучат русские, на белорусском языке, на украинском, на иврите, на идише, на французском. Это такой букет! Я счастлива, что я этому служу", – поделилась исполнительница.
В прошлом году Тамара Гвердцители перенесла свои выступления в России на неопределенный срок и переехала в Грузию. Она долгое время не выходила на связь с поклонниками. В марте певица сообщила, что работает над мюзиклом "Сансет Бульвар" в Армении.
Спустя месяц стало известно, что Гвердцители запланировала несколько концертов в США. Затем активисты обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой лишить ее российского гражданства.
После этого в Сети появились слухи о том, что общественникам удалось добиться своего. Однако директор исполнительницы Сергей Пудовкин назвал сообщения о лишении певицы гражданства глупостью.