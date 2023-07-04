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Гвердцители объяснила, почему не отказалась от песен на русском языке - РИА Новости, 04.07.2023
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Шоубиз
 
12:10 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/gverdtsiteli-1882079433.html
Гвердцители объяснила, почему не отказалась от песен на русском языке
Гвердцители объяснила, почему не отказалась от песен на русском языке - РИА Новости, 04.07.2023
Гвердцители объяснила, почему не отказалась от песен на русском языке
Грузинская певица Тамара Гвердцители в интервью телеканалу TVC21 объяснила, почему продолжила выступать с репертуаром на русском языке после отмены концертов в... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T12:10
2023-07-04T12:10
шоубиз
тамара гвердцители
россия
грузия
армения
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
знаменитости
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Грузинская певица Тамара Гвердцители в интервью телеканалу TVC21 объяснила, почему продолжила выступать с репертуаром на русском языке после отмены концертов в России."Невозможно себе мой концерт представить без русских песен. Это, знаете, как собрать букет, где рядом друг с другом находятся разные цветы. Они составляют единую композицию. Вот это очарование! Рядом с грузинскими песнями звучат русские, на белорусском языке, на украинском, на иврите, на идише, на французском. Это такой букет! Я счастлива, что я этому служу", – поделилась исполнительница. В прошлом году Тамара Гвердцители перенесла свои выступления в России на неопределенный срок и переехала в Грузию. Она долгое время не выходила на связь с поклонниками. В марте певица сообщила, что работает над мюзиклом "Сансет Бульвар" в Армении.Спустя месяц стало известно, что Гвердцители запланировала несколько концертов в США. Затем активисты обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой лишить ее российского гражданства. После этого в Сети появились слухи о том, что общественникам удалось добиться своего. Однако директор исполнительницы Сергей Пудовкин назвал сообщения о лишении певицы гражданства глупостью.
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тамара гвердцители, россия, грузия, армения, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), знаменитости, музыка
Шоубиз, Тамара Гвердцители, Россия, Грузия, Армения, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Знаменитости, Музыка
Гвердцители объяснила, почему не отказалась от песен на русском языке

Гвердцители рассказала, что не представляет свой репертуар без песен на русском языке

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевица Тамара Гвердцители выступает на концерте "Вечная весна" с симфоническим оркестром под руководством Сергея Жилина в Государственном Кремлевском Дворце (ГКД)
Певица Тамара Гвердцители выступает на концерте Вечная весна с симфоническим оркестром под руководством Сергея Жилина в Государственном Кремлевском Дворце (ГКД) - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Грузинская певица Тамара Гвердцители в интервью телеканалу TVC21 объяснила, почему продолжила выступать с репертуаром на русском языке после отмены концертов в России.
«
"Невозможно себе мой концерт представить без русских песен. Это, знаете, как собрать букет, где рядом друг с другом находятся разные цветы. Они составляют единую композицию. Вот это очарование! Рядом с грузинскими песнями звучат русские, на белорусском языке, на украинском, на иврите, на идише, на французском. Это такой букет! Я счастлива, что я этому служу", – поделилась исполнительница.
В прошлом году Тамара Гвердцители перенесла свои выступления в России на неопределенный срок и переехала в Грузию. Она долгое время не выходила на связь с поклонниками. В марте певица сообщила, что работает над мюзиклом "Сансет Бульвар" в Армении.
Спустя месяц стало известно, что Гвердцители запланировала несколько концертов в США. Затем активисты обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой лишить ее российского гражданства.
После этого в Сети появились слухи о том, что общественникам удалось добиться своего. Однако директор исполнительницы Сергей Пудовкин назвал сообщения о лишении певицы гражданства глупостью.
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ШоубизТамара ГвердцителиРоссияГрузияАрменияГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)ЗнаменитостиМузыка
 
 
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