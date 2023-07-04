https://ria.ru/20230704/gverdtsiteli-1882079433.html

Гвердцители объяснила, почему не отказалась от песен на русском языке

Гвердцители объяснила, почему не отказалась от песен на русском языке - РИА Новости, 04.07.2023

Гвердцители объяснила, почему не отказалась от песен на русском языке

Грузинская певица Тамара Гвердцители в интервью телеканалу TVC21 объяснила, почему продолжила выступать с репертуаром на русском языке после отмены концертов в... РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T12:10

2023-07-04T12:10

2023-07-04T12:10

шоубиз

тамара гвердцители

россия

грузия

армения

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

знаменитости

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Грузинская певица Тамара Гвердцители в интервью телеканалу TVC21 объяснила, почему продолжила выступать с репертуаром на русском языке после отмены концертов в России."Невозможно себе мой концерт представить без русских песен. Это, знаете, как собрать букет, где рядом друг с другом находятся разные цветы. Они составляют единую композицию. Вот это очарование! Рядом с грузинскими песнями звучат русские, на белорусском языке, на украинском, на иврите, на идише, на французском. Это такой букет! Я счастлива, что я этому служу", – поделилась исполнительница. В прошлом году Тамара Гвердцители перенесла свои выступления в России на неопределенный срок и переехала в Грузию. Она долгое время не выходила на связь с поклонниками. В марте певица сообщила, что работает над мюзиклом "Сансет Бульвар" в Армении.Спустя месяц стало известно, что Гвердцители запланировала несколько концертов в США. Затем активисты обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой лишить ее российского гражданства. После этого в Сети появились слухи о том, что общественникам удалось добиться своего. Однако директор исполнительницы Сергей Пудовкин назвал сообщения о лишении певицы гражданства глупостью.

https://ria.ru/20230615/pesnya-1878345472.html

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грузия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тамара гвердцители, россия, грузия, армения, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), знаменитости, музыка