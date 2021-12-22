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Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве

Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве - РИА Новости, 22.12.2021

Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве

Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывшего первого заместителя главы... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:17

2021-12-22T15:17

2021-12-22T15:39

справки

взятка

россия

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202122 декабря Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Краснодарского края Андрея Алексеенко, в настоящее время являющегося главой администрации муниципального образования город Краснодар. По версии следствия, занимая должность первого замглавы Краснодарского края, мужчина через посредника в 2018 году получил взятку в виде дорогостоящего ружья стоимостью порядка 1,6 миллиона рублей за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на недостатки. 18 ноября была задержана министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская. Суд отправил ее под арест. Новосельская будет находиться в СИЗО как минимум до 17 января 2022 года. 22 ноября 2021 года Новосельская была отправлена в отставку.Против чиновницы возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере"). По данным следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства. 16 ноября правоохранители задержали временно исполняющего обязанности вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело, он подозревается в получении взятки. По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года за общее покровительство Вишневский получил "вознаграждение" в размере не менее 600 тысяч рублей, пообещав коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов, а также при заключении и исполнении других контрактов. При получении очередной части взятки он был задержан. 17 ноября суд избрал Вишневскому меру пресечения в виде заключения под стражу. 10 марта стало известно о задержании министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Его подозревают в получении взяток на 4,6 миллиона рублей. По предварительным данным, Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков с марта 2020 года по февраль 2021 года неоднократно брали "от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах". Следователи считают, что это было вознаграждение за заключение госконтрактов, общее покровительство и помощь в победе на аукционах на поставку медоборудования. Против Коваленко, Туюнчекова и глав фирм-взяткодателей возбудили несколько уголовных дел.11 марта Коваленко был арестован, а 31 марта отправлен в отставку с поста министра здравоохранения региона. 202018 ноября по итогам обысков и допросов был задержан заместитель председателя правительства – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин. Вместе с ним также были задержаны его первый заместитель Владислав Холодков и руководитель ООО "Оборонспецресурс" Максим Ан. По версии следствия, в 2013-2019 годы они организовали незаконные рубки леса и продажу полученной древесины по бросовым ценам.Апробирование массовой вырубки леса под видом санитарной (удаление погибших и больных деревьев, бурелома и т.п.) на территории воинских частей по фальсифицированным документам началось в Западном военном округе в 2014 году. Ущерб от действий фигурантов составит более 4 миллиардов рублей. Обвиняемые свою вину признают только частично.19 ноября 2020 года Басманный районный суд Москвы принял решение заключить под стражу Дмитрия Куракина и двух его предполагаемых сообщников. Только по обвинению во взятках Куракину грозит до 15 лет лишения свободы. Ущерб от коррупции, которая вменяется Куракину, составил почти три миллиарда рублей.18 сентября стало известно, что Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело в отношении министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева. По данным прокуратуры области, с 2011 года по июнь 2020 года супруга Зайцева фиктивно числилась инженером-лаборантом в дорожно-строительной организации и за эти девять лет получила в виде зарплаты более трех миллионов рублей, которые "предназначались министру за общее покровительство учредителям и руководителям дорожной организации". СК обвинил Зайцева в получении взятки в особо крупном размере. Суд 22 сентября отстранил его от должности на время следствия и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. 20 октября губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил в отставку министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Зайцева. 29 апреля был задержан бывший первый заместитель губернатора Курганской области –директор департамента агропромышленного комплекса региона Сергей Пугин. 9 декабря 2020 года ему предъявлено окончательное обвинение в совершении пяти коррупционных преступлений: один эпизод статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия" и четыре по статье "получение взятки". По версии следствия, в 2018-2019 годах Сергей Пугин, являвшийся куратором агропромышленного комплекса Курганской области, сговорившись с главой Шадринского района Владимиром Осокиным, а также его заместителем Вячеславом Розниным, организовал изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу ООО "Мультипласт". Компания была подрядчиком строительства объектов в Шадринском районе в рамках федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Следствие считает, что чиновники, достоверно зная, что работы не завершены, часть оборудования не поставлена и объекты не готовы к сдаче, приняли и оплатили строительство "в целях создания видимости полного и своевременного освоения средств, выделенных Курганской области из федерального бюджета". Всего подрядчику по фиктивным актам перечислили 18 миллионов рублей, из которых 15 миллионов похитило руководство компании. При этом объекты не были введены в эксплуатацию. Кроме того, за оказание общего покровительства подрядчику при выполнении муниципальных контрактов в рамках программы в 2015-2018 годах Сергей Пугин неоднократно получал взятки в размере от 50 до 500 тысяч рублей от коммерческого директора "Мультипласта" Михаила Третьякова. Общая сумма незаконного вознаграждения составила около 700 тысяч рублей. С момента задержания обвиняемый находится в следственном изоляторе. В ноябре 2021 года Курганский городской суд приговорил Сергея Пугина к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 1,96 миллиона рублей, а также лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в течение пяти лет. Из четырех вмененных чиновнику эпизодов получения взяток суд счел доказанным только один. Бывший замгубернатора вину не признал. 17 апреля был задержан исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии – министр строительства и ЖКХ Сергей Новиков по подозрению в получении взятки.По данным следствия, в декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта между учреждением Хакасии "Управление капитального строительства" и подрядной организацией был заключен государственный контракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Новиков хотел получить от представителя подрядной организации взятку не менее чем в 12 миллионов рублей за покровительство фирме в решении вопроса по заключению контракта, приеме работ и своевременном перечислении денег за выполненные работы. Как отмечают в СК, 17 апреля 2020 года Новиков во время личной встречи с представителем подрядной организации получил от него взятку в два миллиона рублей. В отношении Новикова завели дело по статье 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".В мае 2021 года городской суд Абакана приговорил Сергея Новикова к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 60,5 миллиона рублей. Кроме того, Сергей Новиков не имеет права в течение пяти лет после освобождения занимать должности в госорганах и на муниципальной службе. В сентябре Верховный суд Хакасии изменил приговор, смягчив дополнительное наказание в виде штрафа до размеров двукратной суммы взятки (24 миллиона рублей). 3 апреля по подозрению в получении взяток были задержаны министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин и вице-губернатор Андрей Плитко.4 апреля Плитко был арестован, а Шургин был отправлен под домашний арест. По данным следствия, в 2018 году Плитко, используя свои служебные полномочия, создал организованную преступную группу, участники которой получали взятки в виде денег в особо крупном размере от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Кировской области за заключение с КОГСАУ "Кировгослесхоз" договоров купли-продажи древесины. Плитко был задержан "при получении от регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина части взятки в размере 3,4 миллиона рублей. Следствием было установлено 20 фактов получения взяток на общую сумму не менее 10,5 миллиона рублей. Однако в ходе расследования уголовного дела были установлены дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов – еще четыре факта получения взяток на сумму 2,9 миллиона рублей. 29 января 2021 года Кировский областной суд изменил меру пресечения Андрею Плитко с заключения под стражу на домашний арест.В сентябре 2021 года Ленинский районный суд Кирова приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Плитко. Помимо него, на скамье подсудимых оказались еще два фигуранта дела – бывший директор "Кировгослесхоза" Андрей Туев и руководитель компании из Йошкар-Олы "Кокшайский лес" Алексей Ушнурцев. Оба они подозреваются в 17 эпизодах взяточничества. Уголовное дело в отношении экс-министра лесного хозяйства Кировской области Алексея Шургина рассматривается отдельно. Суд приступил к нему в октябре 2021 года. Он обвиняется в совершении 10 преступлений по фактам получения взятки в крупном размере и восьми преступлений – в особо крупном размере.Согласно гособвинению, все участники-исполнители организованной группы желали угодить ее предводителю – бывшему вице-губернатору Кировской области Андрею Плитко, а также получать привилегии и премии. Перед ними стояла задача: выявлять предпринимателей, заинтересованных в лесопользовании и лесозаготовке, которые гипотетически могли дать взятку.6 февраля правоохранительные органы задержали министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова в рамках уголовного дела, возбужденного по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере). В тот же день Кайдалов был уволен с должности министра. 8 февраля он был арестован. В конце февраля 2021 года расследование дела было завершено и отправлено в суд. По версии следствия, в период с октября 2019 года по февраль 2020 года Кайдалов, действуя по предварительному сговору с заместителем директора бюджетного учреждения "Аэропорт Петрозаводск" Игорем Волчеком (приговором суда признан виновным в указанных преступлениях и приговорен к четырем годам колонии строгого режима) получили взятку в виде 800 тысяч рублей в качестве первой части от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей, а также взятку в сумме один миллион рублей в качестве первой части от трех миллионов рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Кайдалов не признает свою вину. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В сентябре 2021 года Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-главы Минтранса Карелии Кайдалова. Адвокаты Кайдалова ходатайствовали о переводе обвиняемого в Санкт-Петербург, однако Верховный Суд РФ отказал в переводе. В конце февраля 2021 года расследование дела было завершено и отправлено в суд. По версии следствия, в период с октября 2019 года по февраль 2020 года Кайдалов, действуя по предварительному сговору с заместителем директора бюджетного учреждения "Аэропорт Петрозаводск" Игорем Волчеком (приговором суда признан виновным в указанных преступлениях и приговорен к четырем годам колонии строгого режима) получили взятку в виде 800 тысяч рублей в качестве первой части от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей, а также взятку в сумме один миллион рублей в качестве первой части от трех миллионов рублей за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Кайдалов не признает свою вину в отличие от Игоря Волчека. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.20197 ноября был задержан министр строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий. 8 ноября он был заключен под стражу по делу о злоупотреблении должностными полномочиями на 14 миллионов рублей. По версии следствия, с декабря 2017 по март 2018 года он подписал справки в рамках госконтракта по строительству легкоатлетического манежа на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола, монтаж которых не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена. Ущерб государству, по данным СК, составил 14 миллионов рублей. 11 ноября он был уволен с должности в связи с утратой доверия. 25 ноября 2019 года было возбуждено второе уголовное за взятку автомобилем Porsche Cayenne S стоимостью 7,8 миллиона рублей. После этого было возбуждено еще четыре уголовных дела: по подозрению в злоупотреблении полномочиями на 1,7 миллиона рублей при строительстве детской больницы, о получении взятки в размере 34 миллионов рублей, о получении взятки в размере 15,5 миллиона рублей, о покушении на получение взятки. 3 февраля 2021 года против Когарлыцкого было возбуждено седьмое уголовное дело. По данным следствия, в начале 2019 года подозреваемый через посредника получил взятку в размере одного миллиона рублей за решение в комитете градостроительства администрации города Ставрополя вопроса по узакониванию самовольного объекта строительства – многоэтажного офисного здания с автомойкой. Только по подозрению в превышении должностных полномочий ему грозит до семи лет колонии. 6 декабря 2021 года стало известно, что уголовное дело в отношении Когарлыцкого направлено в суд. Он заключил со следствием сделку, и его дело будет рассмотрено в особом порядке. 16 октября Следственный комитет России сообщил о задержании главы администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Зюзина подкупили, когда он был мэром города Зверево. Следствие выяснило, что чиновник вместе со своим замом Альбиной Порошиной в 2017 году "получил от директора коммерческой организации взятку более 2,6 миллиона рублей". В отношении Игоря Зюзина было возбуждено дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он был задержан и заключен под стражу в октябре 2019 года. В январе 2021 суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. В мае 2021 года Октябрьский районный суд Ростовской области признал Игоря Зюзина виновным в получении взятки. В качестве наказания ему назначен штраф три миллиона рублей, кроме того, его лишили права занимать определенные должности на три года. 8 августа СК РФ объявил, что мэра Туапсе (Краснодарский край) Владимира Зверева подозревают в превышении полномочий и подлоге, из-за которых бюджет города недосчитался свыше 23 миллионов рублей. В декабре следствие выявило второй эпизод, о получении крупной взятки, по делу мэра Туапсе. По версии следствия, чиновник потребовал от бизнесмена взятку за предоставление земельного участка в аренду и "оказание дальнейшего покровительства" в размере 1,6 миллиона рублей. Предприниматель согласился. Новое уголовное было дело соединено со старым в одно производство. В отношении главы Туапсе была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В январе 2021 года Владимир Зверев был признан виновным в мошенничестве, превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Вместе с ним также осуждены Маргарита Винтер, возглавлявшая отдел имущественных и земельных отношений администрации Туапсе и Начальник МБУ "Управление земельных ресурсов" Дмитрий Мокиенко. Из приговора следует, что в 2019 году глава городской администрации, договорившись с начальником отдела имущественных и земельных отношений, издал постановление о предоставлении жителю района в аренду с целью использования для предпринимательской деятельности земельного участка. В документе говорилось, что основанием для предоставления участка стало решение суда, хотя в действительности суд такого решения не выносил. Когда в администрации начались обыски, осужденные издали еще одно постановление, отменявшее прошлое, и подписали его прошедшей датой. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, взятка, россия