https://ria.ru/20211116/zaderzhanie-1759249912.html
Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области - РИА Новости, 16.11.2021
Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
Правоохранители задержали временно исполняющего обязанности вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T11:21
2021-11-16T11:21
2021-11-16T11:49
происшествия
владимирская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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владимир
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МОСКВА/РЯЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали временно исполняющего обязанности вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Да, временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский задержан", - сказал собеседник агентства.По его словам, задержание проводилось сотрудниками ФСБ.Официальным комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.Григорий Вишневский был назначен врио заместителя губернатора Владимирской области 18 марта текущего года, когда регион возглавлял Владимир Сипягин, который в октябре подал в отставку после избрания депутатом Госдумы РФ. Ранее фигурантом уголовного дела стал еще один заместитель губернатора Владимирской области из команды Сипягина - Роман Годунин. В конце мая Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении в его отношении дела о "подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами... соглашения (картеля)". Оно было связано с проведением торгов на строительно-монтажные работы на Рпенском проезде во Владимире на 2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211115/proisshestvie-1759064835.html
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происшествия, владимирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир
11:21 16.11.2021 (обновлено: 11:49 16.11.2021)
Источник сообщил о задержании врио вице-губернатора Владимирской области
Источник: задержан врио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский