https://ria.ru/20211222/krasnodar-1764874710.html

СК возбудил уголовное дело против мэра Краснодара

СК возбудил уголовное дело против мэра Краснодара - РИА Новости, 22.12.2021

СК возбудил уголовное дело против мэра Краснодара

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, возглавивший город в середине ноября, оказался под следствием. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T12:21

2021-12-22T12:21

2021-12-22T12:51

происшествия

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, возглавивший город в середине ноября, оказался под следствием."Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю по материалам, предоставленным УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Краснодарского края, в настоящее время являющегося главой администрации МО город Краснодар, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России)", — сообщили в Следственном комитете.Как полагает ведомство, Алексеенко, будучи первым заместителем главы Краснодарского края, в 2018 году получил через посредника ружье стоимостью около 1,6 миллиона рублей, взятка полагалась за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на недостатки.Сейчас в администрации идут обыски, а с мэром работает следователь.Вопрос о задержании Алексеенко еще не решен, уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Пока ведется обыск в его присутствии. Обыск закончат, потом примут решение о его задержании — или нет", — сказал собеседник агентства.Утром в краснодарских пабликах появились сообщения о следственных действиях дома и на работе главы администрации и его задержании.Предыдущий мэр Евгений Первышов оставил пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего городской представительный орган объявил конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в нем по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.Новый глава города в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им во время своего назначения. Представляя свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел", и, развивая мысль, отметил, что краснодарцам нужны новые дороги, школы, детсады.

https://ria.ru/20211220/yaroslavl-1764555931.html

https://ria.ru/20211209/sk-1763031972.html

краснодар

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происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)