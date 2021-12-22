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СК возбудил уголовное дело против мэра Краснодара
СК возбудил уголовное дело против мэра Краснодара - РИА Новости, 22.12.2021
СК возбудил уголовное дело против мэра Краснодара
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, возглавивший город в середине ноября, оказался под следствием. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T12:21
2021-12-22T12:51
происшествия
краснодар
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, возглавивший город в середине ноября, оказался под следствием."Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю по материалам, предоставленным УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Краснодарского края, в настоящее время являющегося главой администрации МО город Краснодар, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России)", — сообщили в Следственном комитете.Как полагает ведомство, Алексеенко, будучи первым заместителем главы Краснодарского края, в 2018 году получил через посредника ружье стоимостью около 1,6 миллиона рублей, взятка полагалась за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на недостатки.Сейчас в администрации идут обыски, а с мэром работает следователь.Вопрос о задержании Алексеенко еще не решен, уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Пока ведется обыск в его присутствии. Обыск закончат, потом примут решение о его задержании — или нет", — сказал собеседник агентства.Утром в краснодарских пабликах появились сообщения о следственных действиях дома и на работе главы администрации и его задержании.Предыдущий мэр Евгений Первышов оставил пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего городской представительный орган объявил конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в нем по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.Новый глава города в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им во время своего назначения. Представляя свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел", и, развивая мысль, отметил, что краснодарцам нужны новые дороги, школы, детсады.
https://ria.ru/20211220/yaroslavl-1764555931.html
https://ria.ru/20211209/sk-1763031972.html
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происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф)
12:21 22.12.2021 (обновлено: 12:51 22.12.2021)
 
СК возбудил уголовное дело против мэра Краснодара

Против мэра Краснодара Алексеенко возбудили уголовное дело о получении взятки

CC BY 4.0 / Администрация муниципального образования город Краснодар / Андрей АлексеенкоМэр Краснодара Андрей Алексеенко
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
CC BY 4.0 / Администрация муниципального образования город Краснодар / Андрей Алексеенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Мэр Краснодара Андрей Алексеенко, возглавивший город в середине ноября, оказался под следствием.
"Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю по материалам, предоставленным УФСБ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя главы администрации Краснодарского края, в настоящее время являющегося главой администрации МО город Краснодар, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России)", — сообщили в Следственном комитете.
Как полагает ведомство, Алексеенко, будучи первым заместителем главы Краснодарского края, в 2018 году получил через посредника ружье стоимостью около 1,6 миллиона рублей, взятка полагалась за выдачу заключения курируемого им департамента о соответствии многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара, несмотря на недостатки.
Сейчас в администрации идут обыски, а с мэром работает следователь.
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Вопрос о задержании Алексеенко еще не решен, уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Пока ведется обыск в его присутствии. Обыск закончат, потом примут решение о его задержании — или нет", — сказал собеседник агентства.
Утром в краснодарских пабликах появились сообщения о следственных действиях дома и на работе главы администрации и его задержании.

Предыдущий мэр Евгений Первышов оставил пост в конце сентября ради депутатского кресла в Госдуме, после чего городской представительный орган объявил конкурс на вакантную должность. Кандидатуру Алексеенко, который участвовал в нем по предложению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, 17 ноября поддержали 40 из 46 присутствующих депутатов.
Новый глава города в тот же день "прославился" в СМИ после оговорки, допущенной им во время своего назначения. Представляя свою программу, он заявил, что горожане ждут от властей "разговоров, а не конкретных дел", и, развивая мысль, отметил, что краснодарцам нужны новые дороги, школы, детсады.
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