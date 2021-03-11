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Суд арестовал подозреваемого во взятках главу алтайского Минздрава
Суд арестовал подозреваемого во взятках главу алтайского Минздрава
Суд Горно-Алтайска арестовал подозреваемого в получении взяток главу минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко на 2 месяца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:42
2021-03-11T11:47
республика алтай
происшествия
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БАРНАУЛ, 11 мар - РИА Новости. Суд Горно-Алтайска арестовал подозреваемого в получении взяток главу минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко на 2 месяца, сообщили РИА Новости в региональном СУСК."Министр (Коваленко - ред) арестован. До 09.05.21", - сообщили в управлении.Ранее сообщалось, что Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова заподозрили во взятках на 4,6 миллиона рублей за заключение госконтрактов и общее покровительство.По предварительным данным СК, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков "неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей" в виде вознаграждения за заключение госконтрактов, а также за общее покровительство, способствование их победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение последующего беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты.Возбуждено несколько уголовных дел в отношении обоих фигурантов.Их подозревают в получении взяток, совершенных организованной группой, в крупном и особо крупном размерах. Коваленко и Туюнчеков задержаны.Кроме того, в отношении взяткодателей – руководителей трех коммерческих организаций - также возбуждены уголовные дела о даче взяток.Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210307/taganrog-1600276779.html
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республика алтай, происшествия

Суд арестовал подозреваемого во взятках главу алтайского Минздрава

11:42 11.03.2021 (обновлено: 11:47 11.03.2021)
 
© Фото : официальная страница Сергея Коваленко в сети VkontakteМинистр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко
Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : официальная страница Сергея Коваленко в сети Vkontakte
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 11 мар - РИА Новости. Суд Горно-Алтайска арестовал подозреваемого в получении взяток главу минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко на 2 месяца, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.
"Министр (Коваленко - ред) арестован. До 09.05.21", - сообщили в управлении.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 14:41
СК завел дело о взятке против зампрокурора Таганрога
Ранее сообщалось, что Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова заподозрили во взятках на 4,6 миллиона рублей за заключение госконтрактов и общее покровительство.
По предварительным данным СК, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков "неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей" в виде вознаграждения за заключение госконтрактов, а также за общее покровительство, способствование их победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение последующего беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 18:34
В Челябинской области арестовали обвиняемого в даче взятки депутата
Возбуждено несколько уголовных дел в отношении обоих фигурантов.
Их подозревают в получении взяток, совершенных организованной группой, в крупном и особо крупном размерах. Коваленко и Туюнчеков задержаны.
Кроме того, в отношении взяткодателей – руководителей трех коммерческих организаций - также возбуждены уголовные дела о даче взяток.
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей.
 
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