https://ria.ru/20210311/arest-1600730329.html
Суд арестовал подозреваемого во взятках главу алтайского Минздрава
Суд арестовал подозреваемого во взятках главу алтайского Минздрава
Суд Горно-Алтайска арестовал подозреваемого в получении взяток главу минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко на 2 месяца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:42
2021-03-11T11:42
2021-03-11T11:47
республика алтай
происшествия
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БАРНАУЛ, 11 мар - РИА Новости. Суд Горно-Алтайска арестовал подозреваемого в получении взяток главу минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко на 2 месяца, сообщили РИА Новости в региональном СУСК."Министр (Коваленко - ред) арестован. До 09.05.21", - сообщили в управлении.Ранее сообщалось, что Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова заподозрили во взятках на 4,6 миллиона рублей за заключение госконтрактов и общее покровительство.По предварительным данным СК, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков "неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей" в виде вознаграждения за заключение госконтрактов, а также за общее покровительство, способствование их победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение последующего беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты.Возбуждено несколько уголовных дел в отношении обоих фигурантов.Их подозревают в получении взяток, совершенных организованной группой, в крупном и особо крупном размерах. Коваленко и Туюнчеков задержаны.Кроме того, в отношении взяткодателей – руководителей трех коммерческих организаций - также возбуждены уголовные дела о даче взяток.Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210307/taganrog-1600276779.html
https://ria.ru/20210305/arest-1600135200.html
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республика алтай, происшествия
БАРНАУЛ, 11 мар - РИА Новости.
Суд Горно-Алтайска арестовал подозреваемого в получении взяток главу минздрава Республики Алтай
Сергея Коваленко на 2 месяца, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.
"Министр (Коваленко - ред) арестован. До 09.05.21", - сообщили в управлении.
Ранее сообщалось, что Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова заподозрили во взятках на 4,6 миллиона рублей за заключение госконтрактов и общее покровительство.
По предварительным данным СК, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков "неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей" в виде вознаграждения за заключение госконтрактов, а также за общее покровительство, способствование их победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение последующего беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты.
Возбуждено несколько уголовных дел в отношении обоих фигурантов.
Их подозревают в получении взяток, совершенных организованной группой, в крупном и особо крупном размерах. Коваленко и Туюнчеков задержаны.
Кроме того, в отношении взяткодателей – руководителей трех коммерческих организаций - также возбуждены уголовные дела о даче взяток.
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей.