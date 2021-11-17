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Суд заключил под стражу врио вице-губернатора Владимирской области
Суд заключил под стражу врио вице-губернатора Владимирской области - РИА Новости, 17.11.2021
Суд заключил под стражу врио вице-губернатора Владимирской области
Суд избрал временно исполняющему обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому, обвиняемому во взяточничестве, меру пресечения в РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T15:13
2021-11-17T15:13
2021-11-17T15:13
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РЯЗАНЬ, 17 ноя - РИА Новости. Суд избрал временно исполняющему обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григорию Вишневскому, обвиняемому во взяточничестве, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Октябрьском районном суде Владимира.СК РФ во вторник сообщил, что в отношении Вишневского возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии следствия, с августа по ноябрь за общее покровительство он получил 600 тысяч рублей, пообещав коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из госконтрактов, а также при заключении и исполнении других контрактов. При получении очередной части взятки Вишневский был задержан."Ходатайство следователя удовлетворено, Вишневскому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть по 14 января 2022 года включительно", - говорится в сообщении суда.Вишневский был назначен врио заместителя губернатора Владимирской области 18 марта, когда регион возглавлял Владимир Сипягин, который в октябре подал в отставку после избрания депутатом Госдумы.В мае в отношении еще одного заместителя губернатора Владимирской области из команды Сипягина - Романа Годунина – СК возбудил дело о подстрекательстве и пособничестве к картельному сговору. Оно было связано с проведением торгов на строительно-монтажные работы на Рпенском проезде во Владимире на 2 миллиарда рублей.
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происшествия, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
Суд заключил под стражу врио вице-губернатора Владимирской области
Суд заключил под стражу врио вице-губернатора Владимирской области Вишневского