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Врио главы Владимирской области прокомментировал задержание своего зама
Врио главы Владимирской области прокомментировал задержание своего зама - РИА Новости, 16.11.2021
Врио главы Владимирской области прокомментировал задержание своего зама
Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев завил журналистам, что категорически осуждает любые проявления коррупции, комментируя задержание временно РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:43
2021-11-16T16:43
происшествия
владимирская область
александр авдеев
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РЯЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев завил журналистам, что категорически осуждает любые проявления коррупции, комментируя задержание временно исполняющего обязанности своего заместителя Григория Вишневского, подозреваемого во взяточничестве.СК РФ во вторник сообщил, что в отношении Вишневского возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере). По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года за общее покровительство Вишневский получил "вознаграждение" в размере не менее 600 тысяч рублей, пообещав коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов, а также при заключении и исполнении других контрактов. При получении очередной части взятки он был задержан. В ведомстве сообщили, что следствие намерено просить суд об аресте Вишневского."По подозрению в получении взятки в крупном размере задержан врио заместителя губернатора области Григорий Вишневский. Категорически осуждаю любые проявления коррупции. Вместе с правоохранительными органами мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить прозрачность в деятельности органов публичной власти федерального, регионального и муниципального уровня. Прозрачность в сфере распоряжения бюджетными средствами, государственным и муниципальным имуществом, взаимоотношения с бизнесом и обществом", - сказал Авдеев.Он подчеркнул, что основные требования для любого чиновника и человека, облеченного властью, - доверие жителей области, соблюдение их интересов, справедливость и исполнение законов."Те, кто не соблюдает эти нормы, не должны работать в наших рядах", - подчеркнул Авдеев.Григорий Вишневский был назначен врио заместителя губернатора Владимирской области 18 марта текущего года, когда регион возглавлял Владимир Сипягин, который в октябре подал в отставку после избрания депутатом Госдумы РФ. Ранее фигурантом уголовного дела стал еще один заместитель губернатора Владимирской области из команды Сипягина - Роман Годунин. В конце мая Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении в его отношении дела о "подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами... соглашения (картеля)". Оно было связано с проведением торгов на строительно-монтажные работы на Рпенском проезде во Владимире на 2 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211116/prokuratura-1759272127.html
https://ria.ru/20210820/korruptsiya-1746518078.html
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происшествия, владимирская область, александр авдеев
16:43 16.11.2021
 
Врио главы Владимирской области прокомментировал задержание своего зама

Врио владимирского губернатора Авдеев прокомментировал задержание своего зама Вишневского

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ / Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ /
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РЯЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев завил журналистам, что категорически осуждает любые проявления коррупции, комментируя задержание временно исполняющего обязанности своего заместителя Григория Вишневского, подозреваемого во взяточничестве.
СК РФ во вторник сообщил, что в отношении Вишневского возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере). По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года за общее покровительство Вишневский получил "вознаграждение" в размере не менее 600 тысяч рублей, пообещав коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов, а также при заключении и исполнении других контрактов. При получении очередной части взятки он был задержан. В ведомстве сообщили, что следствие намерено просить суд об аресте Вишневского.
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"По подозрению в получении взятки в крупном размере задержан врио заместителя губернатора области Григорий Вишневский. Категорически осуждаю любые проявления коррупции. Вместе с правоохранительными органами мы должны сделать все для того, чтобы обеспечить прозрачность в деятельности органов публичной власти федерального, регионального и муниципального уровня. Прозрачность в сфере распоряжения бюджетными средствами, государственным и муниципальным имуществом, взаимоотношения с бизнесом и обществом", - сказал Авдеев.
Он подчеркнул, что основные требования для любого чиновника и человека, облеченного властью, - доверие жителей области, соблюдение их интересов, справедливость и исполнение законов.
"Те, кто не соблюдает эти нормы, не должны работать в наших рядах", - подчеркнул Авдеев.
Григорий Вишневский был назначен врио заместителя губернатора Владимирской области 18 марта текущего года, когда регион возглавлял Владимир Сипягин, который в октябре подал в отставку после избрания депутатом Госдумы РФ. Ранее фигурантом уголовного дела стал еще один заместитель губернатора Владимирской области из команды Сипягина - Роман Годунин. В конце мая Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении в его отношении дела о "подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами... соглашения (картеля)". Оно было связано с проведением торгов на строительно-монтажные работы на Рпенском проезде во Владимире на 2 миллиарда рублей.
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