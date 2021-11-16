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Врио вице-губернатора Владимирской области заподозрили во взяточничестве
Врио вице-губернатора Владимирской области заподозрили во взяточничестве - РИА Новости, 16.11.2021
Врио вице-губернатора Владимирской области заподозрили во взяточничестве
Врио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский подозревается во взяточничестве, он обещал покровительство коммерсанту, сообщила пресс-служба СК... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:57
2021-11-16T15:57
2021-11-16T15:57
происшествия
владимирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Врио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский подозревается во взяточничестве, он обещал покровительство коммерсанту, сообщила пресс-служба СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Он подозревается в совершении преступления… "получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года за общее покровительство Вишневский получил "вознаграждение" в размере не менее 600 тысяч рублей.При получении очередной части взятки он был задержан."Согласно имеющимся сведениям, Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов", - подчеркнули в СК РФ.Кроме того, в ведомстве сообщили, что следствие намерено просить суд об аресте Вишневского.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Врио вице-губернатора Владимирской области заподозрили во взяточничестве
СК: врио вице-губернатора Владимирской области подозревается во взяточничестве
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Врио вице-губернатора Владимирской области
Григорий Вишневский подозревается во взяточничестве, он обещал покровительство коммерсанту, сообщила пресс-служба СК
РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении врио заместителя губернатора Владимирской области Григория Вишневского. Он подозревается в совершении преступления… "получение лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации
, взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года за общее покровительство Вишневский получил "вознаграждение" в размере не менее 600 тысяч рублей.
При получении очередной части взятки он был задержан.
"Согласно имеющимся сведениям, Вишневский пообещал коммерсанту не допустить возможные негативные последствия для его фирмы по одному из государственных контрактов в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов", - подчеркнули в СК РФ.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что следствие намерено просить суд об аресте Вишневского.