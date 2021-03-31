https://ria.ru/20210331/altay-1603622728.html

Главу алтайского Минздрава, обвиняемого во взятке, отправили в отставку

Главу алтайского Минздрава, обвиняемого во взятке, отправили в отставку

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отправил в отставку министра здравоохранения региона Сергея Коваленко, которого ранее арестовали по обвинению в крупном... РИА Новости, 31.03.2021

2021-03-31T14:02

2021-03-31T14:02

2021-03-31T14:04

олег хорохордин

россия

республика алтай

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БАРНАУЛ, 31 мар - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отправил в отставку министра здравоохранения региона Сергея Коваленко, которого ранее арестовали по обвинению в крупном взяточничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Михаил Максимов.Три недели назад суд арестовал министра здравоохранения региона Коваленко на два месяца, его доставили в следственный изолятор в Кызыл-Озеке Майминского района. Ранее сообщалось, что Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявили обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Речь шла об общей сумме 4,6 миллиона рублей, которую чиновники получили за заключение госконтрактов и покровительство, способствование победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты.Позже стало известно о предъявлении обвинений ряду предпринимателей в даче взяток министру и его помощнику, тут фигурируют более крупные суммы - свыше 16 миллионов рублей. Источник в силовых структурах региона говорил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей. Врио главы минздрава назначили заместителя Коваленко Анну Григорян.

https://ria.ru/20210330/vzyatki-1603384881.html

россия

республика алтай

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олег хорохордин, россия, республика алтай