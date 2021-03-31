https://ria.ru/20210331/altay-1603622728.html
Главу алтайского Минздрава, обвиняемого во взятке, отправили в отставку
Главу алтайского Минздрава, обвиняемого во взятке, отправили в отставку
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отправил в отставку министра здравоохранения региона Сергея Коваленко, которого ранее арестовали по обвинению в крупном... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:02
2021-03-31T14:02
2021-03-31T14:04
олег хорохордин
россия
республика алтай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600570260_0:165:2426:1530_1920x0_80_0_0_901d033f6544386fef7ff8b38c7f93a0.jpg
БАРНАУЛ, 31 мар - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отправил в отставку министра здравоохранения региона Сергея Коваленко, которого ранее арестовали по обвинению в крупном взяточничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Михаил Максимов.Три недели назад суд арестовал министра здравоохранения региона Коваленко на два месяца, его доставили в следственный изолятор в Кызыл-Озеке Майминского района. Ранее сообщалось, что Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявили обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Речь шла об общей сумме 4,6 миллиона рублей, которую чиновники получили за заключение госконтрактов и покровительство, способствование победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты.Позже стало известно о предъявлении обвинений ряду предпринимателей в даче взяток министру и его помощнику, тут фигурируют более крупные суммы - свыше 16 миллионов рублей. Источник в силовых структурах региона говорил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей. Врио главы минздрава назначили заместителя Коваленко Анну Григорян.
https://ria.ru/20210330/vzyatki-1603384881.html
россия
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600570260_0:0:2426:1821_1920x0_80_0_0_c4743cb3665d09930e68266811d5c0cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег хорохордин, россия, республика алтай
БАРНАУЛ, 31 мар - РИА Новости.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин
отправил в отставку министра здравоохранения региона Сергея Коваленко, которого ранее арестовали по обвинению в крупном взяточничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Михаил Максимов.
"Сегодня глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ об освобождении министра здравоохранения Сергея Коваленко от занимаемой должности в связи с утратой доверия", - рассказал Максимов.
Три недели назад суд арестовал министра здравоохранения региона Коваленко на два месяца, его доставили в следственный изолятор в Кызыл-Озеке Майминского района. Ранее сообщалось, что Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявили обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Речь шла об общей сумме 4,6 миллиона рублей, которую чиновники получили за заключение госконтрактов и покровительство, способствование победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты.
Позже стало известно о предъявлении обвинений ряду предпринимателей в даче взяток министру и его помощнику, тут фигурируют более крупные суммы - свыше 16 миллионов рублей. Источник в силовых структурах региона говорил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей. Врио главы минздрава назначили заместителя Коваленко Анну Григорян.