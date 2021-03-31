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Главу алтайского Минздрава, обвиняемого во взятке, отправили в отставку
Главу алтайского Минздрава, обвиняемого во взятке, отправили в отставку
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отправил в отставку министра здравоохранения региона Сергея Коваленко, которого ранее арестовали по обвинению в крупном... РИА Новости, 31.03.2021
2021-03-31T14:02
2021-03-31T14:04
олег хорохордин
россия
республика алтай
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БАРНАУЛ, 31 мар - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отправил в отставку министра здравоохранения региона Сергея Коваленко, которого ранее арестовали по обвинению в крупном взяточничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Михаил Максимов.Три недели назад суд арестовал министра здравоохранения региона Коваленко на два месяца, его доставили в следственный изолятор в Кызыл-Озеке Майминского района. Ранее сообщалось, что Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявили обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Речь шла об общей сумме 4,6 миллиона рублей, которую чиновники получили за заключение госконтрактов и покровительство, способствование победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты.Позже стало известно о предъявлении обвинений ряду предпринимателей в даче взяток министру и его помощнику, тут фигурируют более крупные суммы - свыше 16 миллионов рублей. Источник в силовых структурах региона говорил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей. Врио главы минздрава назначили заместителя Коваленко Анну Григорян.
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олег хорохордин, россия, республика алтай

Главу алтайского Минздрава, обвиняемого во взятке, отправили в отставку

14:02 31.03.2021 (обновлено: 14:04 31.03.2021)
 
© Фото : официальная страница Сергея Коваленко в сети VkontakteМинистр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко
Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
© Фото : официальная страница Сергея Коваленко в сети Vkontakte
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БАРНАУЛ, 31 мар - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отправил в отставку министра здравоохранения региона Сергея Коваленко, которого ранее арестовали по обвинению в крупном взяточничестве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Михаил Максимов.
"Сегодня глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал указ об освобождении министра здравоохранения Сергея Коваленко от занимаемой должности в связи с утратой доверия", - рассказал Максимов.
Три недели назад суд арестовал министра здравоохранения региона Коваленко на два месяца, его доставили в следственный изолятор в Кызыл-Озеке Майминского района. Ранее сообщалось, что Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявили обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Речь шла об общей сумме 4,6 миллиона рублей, которую чиновники получили за заключение госконтрактов и покровительство, способствование победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты.
Позже стало известно о предъявлении обвинений ряду предпринимателей в даче взяток министру и его помощнику, тут фигурируют более крупные суммы - свыше 16 миллионов рублей. Источник в силовых структурах региона говорил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей. Врио главы минздрава назначили заместителя Коваленко Анну Григорян.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 03:11
В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
 
Олег ХорохординРоссияРеспублика Алтай
 
 
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