https://ria.ru/20211122/krym-1760163732.html
Подозреваемую в получении взятки министра культуры Крыма уволили
Подозреваемую в получении взятки министра культуры Крыма уволили - РИА Новости, 22.11.2021
Подозреваемую в получении взятки министра культуры Крыма уволили
Министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей, отправили в отставку. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:44
2021-11-22T13:44
2021-11-22T15:32
республика крым
политика
симферополь
сергей аксенов (политик)
арина новосельская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости. Министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей, отправили в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Документ опубликован на сайте крымского правительства.Против чиновницы возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере"). В прошлый четверг СК сообщил РИА Новости, что обвиняемую задержали. Суд отправил ее под арест, Новосельская будет находиться в СИЗО как минимум до 17 января 2022 года.Ей может грозить штраф до пяти миллионов рублей, либо в размере зарплаты или другого дохода за период от трех до пяти лет, либо в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет. Санкция также может предусматривать до 15 лет тюрьмы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без него и с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет или без него.По данным следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства.Старое здание Театра кукол находилось в центре Симферополя, напротив здания городской администрации. Его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. На новое здание, как заявляла Новосельская еще в 2017-м, планировалось потратить более миллиарда рублей, но его так и не ввели в эксплуатацию. По данным СМИ, договор с подрядчиком расторгли в прошлом году.Вера Новосельская родилась 14 января 1976 года в Екатеринбурге. В 1979 году ее семья переехала в Крым. В феврале 2014 года она стала министром культуры полуострова.
https://ria.ru/20211005/krym-1753140470.html
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республика крым, политика, симферополь, сергей аксенов (политик), арина новосельская
13:44 22.11.2021 (обновлено: 15:32 22.11.2021)
Подозреваемую в получении взятки министра культуры Крыма уволили
В Крыму уволили подозреваемую в получении взятки министра культуры Новосельскую
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости.
Министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в 25 миллионов рублей, отправили в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов
.
"Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия", — написал он в телеграм-канале.
Документ опубликован на сайте крымского правительства.
Против чиновницы возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России ("Получение взятки в особо крупном размере"). В прошлый четверг СК сообщил РИА Новости, что обвиняемую задержали. Суд отправил ее под арест, Новосельская будет находиться в СИЗО как минимум до 17 января 2022 года.
Ей может грозить штраф до пяти миллионов рублей, либо в размере зарплаты или другого дохода за период от трех до пяти лет, либо в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет. Санкция также может предусматривать до 15 лет тюрьмы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без него и с лишением права занимать определенные должности на срок до 15 лет или без него.
По данным следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ на стройке Крымского государственного центра детского театрального искусства.
Старое здание Театра кукол находилось в центре Симферополя
, напротив здания городской администрации. Его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. На новое здание, как заявляла Новосельская еще в 2017-м, планировалось потратить более миллиарда рублей, но его так и не ввели в эксплуатацию. По данным СМИ, договор с подрядчиком расторгли в прошлом году.
Вера Новосельская родилась 14 января 1976 года в Екатеринбурге. В 1979 году ее семья переехала в Крым. В феврале 2014 года она стала министром культуры полуострова.