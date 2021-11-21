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Биография Нины Руслановой
Биография Нины Руслановой - РИА Новости, 21.11.2021
Биография Нины Руслановой
Нина Ивановна Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов Харьковской области (Украина), воспитывалась в детском доме. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T23:39
2021-11-21T23:39
справки
нина русланова
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Нина Ивановна Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов Харьковской области (Украина), воспитывалась в детском доме.В 1960 году окончила строительное училище, работала штукатуром, затем поступила в Харьковский театральный институт.Проучившись там два года, переехала в Москву и поступила в Театральное училище (ныне — институт) им. Б.В. Щукина (мастерская Веры Львовой и Леонида Шихматова). Училась на одном курсе с Леонидом Филатовым, Александром Кайдановским, Иваном Дыховичным, Яном Арлазоровым и др.После окончания училища в 1969 году, Нина Русланова была приглашена сразу в несколько московских театров — "Современник", "Таганку", Театр им. Евг. Вахтангова. Выбрав последний, проработала там 15 лет.В 1982-1983 годах играла в спектаклях Московского драматического театра "Сфера".В 1985-1988 годах работала в Театре им. Вл. Маяковского, в театре им. Рубена Симонова.Играла в спектаклях "Мещанин во дворянстве"(1969), "Ричард III" (1976), "Юбилей" (1992), "Старинные русские водевили" (1997), "Воительница" (1998), "Смеяться, право, не грешно" (2001) и др.Была занята в антрепризных спектаклях "Путем взаимной переписки" (2000, Театр "Игроки", режиссеры Рудольф Саркисов, Александр Тютин), "Гипнотизер" (режиссер Нина Чусова), "Необыкновенный сеанс" (режиссер Михаил Козаков), "Кадриль" (режиссер Сергей Алдонин).Кинодебют Нины Руслановой состоялся в 1967 году в роли Надежды в фильме Киры Муратовой "Короткие встречи".На счету актрисы более 80 киноролей. Она снималась в фильмах "Познавая белый свет" (1978), "Среди серых камней" (1983) Киры Муратовой; "Мой друг Иван Лапшин" (1984), "Хрусталев, машину!" (1998) Алексея Германа; "Егор Булычов и другие" (1973) Сергея Соловьева; "Афоня" (1975), "Слезы капали" (1983) Георгия Данелии; "Не стреляйте в белых лебедей" (1980) Родиона Нахапетова; "Будьте моим мужем" (1981) Аллы Суриковой; "Завтра была война" (1987) Юрия Кары; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень" (1971) Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, "Цыган" (1980) и "Возвращение Будулая" (1986) Александра Бланка, телесериале "Мелочи жизни" (1992-1995) и многих других.Среди работ Нины Руслановой в 2000-е годы — роли в картинах "Чеховские мотивы" (2002), "Настройщик" (2004), "Китайская бабушка" (2010), "Жила-была одна баба" (2011), "Мы из джаза 2" (2011), "Мамы" (2012), "Вий" (2014) и др.Нина Русланова озвучила анимационные фильмы "Аленушка и солдат" (1974), "Бездомные домовые" (1981), "Рыбья упряжка" (1982), "Мартынко" (1987), "Карпуша" (1988), "Музыкальный магазинчик" (1989), "Моя любовь" (2006).Нина Русланова — народная артистка России (1998), лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых (1986), Государственной премии Белорусской ССР (1988), Государственной премии Украинской ССР имени Т. Шевченко (1988).Среди наград актрисы Золотая медаль имени А. Довженко (1988), премии "Ника" (1987, 1989, 2004, 2010), "Золотой Орел" (2005), театральная премия "Чайка" (2000).Нина Русланова была обладательницей Гран-при Академии искусств Франции.Актриса официально была замужем за юристом и предпринимателем Геннадием Рудаковым, в браке родилась дочь Олеся. Со своим вторым супругом, оператором Рафкатом Габитовым, актриса много лет живет в гражданском браке.21 ноября 2021 года, на 76-м году Нина Русланова ушла из жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, нина русланова
23:39 21.11.2021
 

Биография Нины Руслановой

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения Национальной премии "Ника" Актриса Нина Русланова
Церемония вручения Национальной премии Ника Актриса Нина Русланова - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Нина Ивановна Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов Харьковской области (Украина), воспитывалась в детском доме.
В 1960 году окончила строительное училище, работала штукатуром, затем поступила в Харьковский театральный институт.
Проучившись там два года, переехала в Москву и поступила в Театральное училище (ныне — институт) им. Б.В. Щукина (мастерская Веры Львовой и Леонида Шихматова). Училась на одном курсе с Леонидом Филатовым, Александром Кайдановским, Иваном Дыховичным, Яном Арлазоровым и др.
После окончания училища в 1969 году, Нина Русланова была приглашена сразу в несколько московских театров — "Современник", "Таганку", Театр им. Евг. Вахтангова. Выбрав последний, проработала там 15 лет.
В 1982-1983 годах играла в спектаклях Московского драматического театра "Сфера".
В 1985-1988 годах работала в Театре им. Вл. Маяковского, в театре им. Рубена Симонова.
Играла в спектаклях "Мещанин во дворянстве"(1969), "Ричард III" (1976), "Юбилей" (1992), "Старинные русские водевили" (1997), "Воительница" (1998), "Смеяться, право, не грешно" (2001) и др.
Была занята в антрепризных спектаклях "Путем взаимной переписки" (2000, Театр "Игроки", режиссеры Рудольф Саркисов, Александр Тютин), "Гипнотизер" (режиссер Нина Чусова), "Необыкновенный сеанс" (режиссер Михаил Козаков), "Кадриль" (режиссер Сергей Алдонин).
Кинодебют Нины Руслановой состоялся в 1967 году в роли Надежды в фильме Киры Муратовой "Короткие встречи".
На счету актрисы более 80 киноролей. Она снималась в фильмах "Познавая белый свет" (1978), "Среди серых камней" (1983) Киры Муратовой; "Мой друг Иван Лапшин" (1984), "Хрусталев, машину!" (1998) Алексея Германа; "Егор Булычов и другие" (1973) Сергея Соловьева; "Афоня" (1975), "Слезы капали" (1983) Георгия Данелии; "Не стреляйте в белых лебедей" (1980) Родиона Нахапетова; "Будьте моим мужем" (1981) Аллы Суриковой; "Завтра была война" (1987) Юрия Кары; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень" (1971) Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, "Цыган" (1980) и "Возвращение Будулая" (1986) Александра Бланка, телесериале "Мелочи жизни" (1992-1995) и многих других.
Среди работ Нины Руслановой в 2000-е годы — роли в картинах "Чеховские мотивы" (2002), "Настройщик" (2004), "Китайская бабушка" (2010), "Жила-была одна баба" (2011), "Мы из джаза 2" (2011), "Мамы" (2012), "Вий" (2014) и др.
Нина Русланова озвучила анимационные фильмы "Аленушка и солдат" (1974), "Бездомные домовые" (1981), "Рыбья упряжка" (1982), "Мартынко" (1987), "Карпуша" (1988), "Музыкальный магазинчик" (1989), "Моя любовь" (2006).
Нина Русланова — народная артистка России (1998), лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых (1986), Государственной премии Белорусской ССР (1988), Государственной премии Украинской ССР имени Т. Шевченко (1988).
Среди наград актрисы Золотая медаль имени А. Довженко (1988), премии "Ника" (1987, 1989, 2004, 2010), "Золотой Орел" (2005), театральная премия "Чайка" (2000).
Нина Русланова была обладательницей Гран-при Академии искусств Франции.
Актриса официально была замужем за юристом и предпринимателем Геннадием Рудаковым, в браке родилась дочь Олеся. Со своим вторым супругом, оператором Рафкатом Габитовым, актриса много лет живет в гражданском браке.
21 ноября 2021 года, на 76-м году Нина Русланова ушла из жизни.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиНина Русланова
 
 
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