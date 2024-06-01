https://ria.ru/20240601/zavorotnyuk-1949891258.html

Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище

Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 01.06.2024

Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T15:59

2024-06-01T15:59

2024-06-01T21:27

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Место захоронения находится на аллее деятелей искусств. Рядом покоятся народные артисты Нина Русланова, Николай Сличенко, Вадим Абдрашитов, Валентин Гафт и другие. Погребение проходило под живую музыку в исполнении струнных инструментов.Заворотнюк умерла 30 мая после продолжительной болезни. Ей было 53 года.Церемония прощания состоялась в Покровском монастыре. Попрощаться с артисткой пришли сотни людей, которые выстраивались в длинные очереди. На прощании были муж Заворотнюк Петр Чернышев, дети Анна и Майкл, коллеги и друзья, среди которых пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с женой — фигуристкой Татьяной Навкой, журналист Сергей Майоров, певица Лолита, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, народный артист Геннадий Хазанов, фигурист и хореограф Илья Авербух, актеры Сергей Юшкевич и Денис Матросов, режиссер Игорь Угольников, олимпийский чемпион Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова и другие.Похороны актрисы прошли в более узком кругу семьи и друзей: среди них были ее муж и дети, мать, народная артистка Валентина Заворотнюк, а также друг семьи Татьяна Навка.Среди траурных венков видны присланные журналистами Андреем Малаховым и Александром Митрошенковым, руководством спортивного комплекса "Олимпийский", Союза кинематографистов, Школы-студии МХАТ, Первого канала, телеканала "Россия", худруком курса, на котором училась Заворотнюк, народным артистом Авангардом Леонтьевым, семьей певца Стаса Михайлова.Актриса родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Известность ей принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Снималась также в фильмах "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах Заворотнюк играла в Театре Олега Табакова, где исполнила роли в спектаклях "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи) и других. В 2006 году ее удостоили звания заслуженной артистки России.В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у артистки диагностировали серьезное заболевание. Долгое время ее родственники не давали никаких комментариев, но затем подтвердили, что она проходит лечение от глиобластомы. После этого Заворотнюк перестала вести соцсети и появляться на светских мероприятиях.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949313998.html

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Могила Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Место захоронения находится на аллее деятелей искусств. Рядом покоятся народные артисты Нина Русланова, Николай Сличенко, Вадим Абдрашитов, Валентин Гафт и другие. Процессия проходила под живую музыку в исполнении струнных инструментов. 2024-06-01T15:59 true PT0M13S

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москва, анастасия заворотнюк, нина русланова, вадим абдрашитов, новости культуры