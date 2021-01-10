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"Очень тяжело болеет": дочь Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы
"Очень тяжело болеет": дочь Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в истории в Instagram о здоровье актрисы. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T01:17
2021-01-10T01:17
2021-01-10T01:17
шоубиз
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анастасия заворотнюк
общество
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в истории в Instagram о здоровье актрисы.Подписчица поинтересовалась у девушки состоянием ее матери и извинилась, если этот вопрос задевает Анну."Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", — ответила ей дочь актрисы.В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.
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россия, анастасия заворотнюк, общество
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Дочь Анастасии Заворотнюк
Анна рассказала в истории в Instagram
о здоровье актрисы.
Подписчица поинтересовалась у девушки состоянием ее матери и извинилась, если этот вопрос задевает Анну.
"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", — ответила ей дочь актрисы.
В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.