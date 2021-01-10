https://ria.ru/20210110/zavorotnyuk-1592431001.html

"Очень тяжело болеет": дочь Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы

"Очень тяжело болеет": дочь Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в истории в Instagram о здоровье актрисы. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T01:17

2021-01-10T01:17

2021-01-10T01:17

шоубиз

россия

анастасия заворотнюк

общество

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в истории в Instagram о здоровье актрисы.Подписчица поинтересовалась у девушки состоянием ее матери и извинилась, если этот вопрос задевает Анну."Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", — ответила ей дочь актрисы.В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.

https://ria.ru/20201113/zavorotnyuk-1584457527.html

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2021

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россия, анастасия заворотнюк, общество