Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210110/zavorotnyuk-1592431001.html
"Очень тяжело болеет": дочь Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы
"Очень тяжело болеет": дочь Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в истории в Instagram о здоровье актрисы. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T01:17
2021-01-10T01:17
шоубиз
россия
анастасия заворотнюк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155997/74/1559977488_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_b5ae79d44523eee7566c27e9dd7bf238.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в истории в Instagram о здоровье актрисы.Подписчица поинтересовалась у девушки состоянием ее матери и извинилась, если этот вопрос задевает Анну."Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", — ответила ей дочь актрисы.В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.
https://ria.ru/20201113/zavorotnyuk-1584457527.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155997/74/1559977488_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_1a6f88474b42c704c3019c6645fa0ab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, анастасия заворотнюк, общество

"Очень тяжело болеет": дочь Заворотнюк рассказала о здоровье актрисы

01:17 10.01.2021
 
© РИА Новости / Анна СергееваАнастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Анна Сергеева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в истории в Instagram о здоровье актрисы.
Подписчица поинтересовалась у девушки состоянием ее матери и извинилась, если этот вопрос задевает Анну.
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы
"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", — ответила ей дочь актрисы.
В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали серьезное заболевание: по некоторым сообщениям, рак мозга. Долгое время родственники Заворотнюк не давали никаких комментариев, однако затем подтвердили, что актриса проходит лечение от глиобластомы.
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 12:38Шоубиз
Стало известно об изменениях во внешности Анастасии Заворотнюк
 
ШоубизРоссияАнастасия ЗаворотнюкОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:26AP: в Яванском море обнаружили вероятное место крушения Boeing 737
07:21Названы главные ошибки при восстановлении сна после коронавируса
07:19Пострадавшего при сходе лавины под Норильском подростка сняли с ИВЛ
07:06Зарубежные СМИ заметили "исчезновение" китайского миллиардера Джека Ма
06:49Названа частая ошибка водителей, которая может привести к взрыву авто
06:28App Store удалил популярное у сторонников Трампа приложение
06:06Спрогнозирована стоимость доллара и евро на 2021 год
05:50NYT нашла сходства между захватом Капитолия и событиями в Донбассе
05:47Во всем Казахстане началось голосование на парламентских выборах
05:45CNN: Пенс допустил возможность использования 25-й поправки против Трампа
05:30Индонезийские спасители обнаружили части тел после крушения Boeing 737
05:25В Киргизии начались выборы президента
05:23США призвали мир осудить Иран в случае высылки инспекторов МАГАТЭ
05:22Российский водитель едва не утонул на автомойке
05:07Почти 200 беженцев вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе
04:35Состояние Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов
03:10NBC: вице-президент Пенс посетит инаугурацию Байдена
03:05Журналистка поделилась впечатлениями от общения с сыном Лукашенко
02:52Зеленский мог привиться российской вакциной, заявил депутат Рады
02:24Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине "Спутник V"
Лента новостейМолния