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Биография Нины Руслановой
Биография Нины Руслановой
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Нина Ивановна Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов Харьковской... РИА Новости, 05.12.2020
2020-12-05T00:42
2020-12-05T00:42
россия
нина русланова
справки
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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Нина Ивановна Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов Харьковской области Украины, воспитывалась в детском доме. Обстоятельств своего рождения, по ее словам, не знает. В 1960 году окончила строительное училище, работала штукатуром, затем поступила в Харьковский театральный институт. Проучившись там два года, переехала в Москву и стала студенткой Высшего театрального училища (ныне – института) им. Б. В. Щукина (мастерская Веры Львовой и Леонида Шихматова). Училась на одном курсе с Леонидом Филатовым, Александром Кайдановским, Иваном Дыховичным, Яном Арлазоровым и другими известными в дальнейшем деятелями культуры.После окончания училища в 1969 году Нина Русланова была приглашена сразу в несколько московских театров – "Современник", "Таганку", Театр им. Евгения Вахтангова. Выбрав последний, проработала там 15 лет.В 1982-1983 годах играла в спектаклях Московского драматического театра "Сфера".В 1985-1988 годах работала в Театре им. Владимира Маяковского, в театре им. Рубена Симонова. Играла в спектаклях "Мещанин во дворянстве" (1969), "Ричард III" (1976), "Юбилей" (1992), "Старинные русские водевили" (1997), "Воительница" (1998), "Смеяться, право, не грешно" (2001) и других. Была занята в антрепризных спектаклях "Путем взаимной переписки" (Театр "Игроки", режиссеры Рудольф Саркисов, Александр Тютин), "Гипнотизер" (режиссер Нина Чусова), "Необыкновенный сеанс" (режиссер Михаил Козаков), "Кадриль" (режиссер Сергей Алдонин).Кинодебют Нины Руслановой состоялся в 1967 году – она сыграла Надежду в фильме Киры Муратовой "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий.На счету актрисы около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Познавая белый свет" (1978), "Среди серых камней" (1983) Киры Муратовой; "Мой друг Иван Лапшин" (1984), "Хрусталев, машину!" (1998) Алексея Германа; "Егор Булычов и другие" (1973) Сергея Соловьева; "Афоня" (1975), "Слезы капали" (1983) Георгия Данелии; "Не стреляйте в белых лебедей" (1980) Родиона Нахапетова; "Будьте моим мужем" (1981) Аллы Суриковой; "Завтра была война" (1987) Юрия Кары; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень" (1971) Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, "Цыган" (1980) и "Возвращение Будулая" (1986) Александра Бланка, телесериале "Мелочи жизни" (1992-1995) и многих других.Среди работ Нины Руслановой в 2000-е годы – роли в картинах "Чеховские мотивы" (2002), "Настройщик" (2004), "Китайская бабушка" (2010), "Жила-была одна баба" (2011), "Мы из джаза 2" (2011), "Мамы" (2012), "Вий" (2014), в сериале "Жила-была одна баба" (2015).Нина Русланова озвучила персонажей анимационных фильмов "Аленушка и солдат" (1974), "Бездомные домовые" (1981), "Рыбья упряжка" (1982), "Мартынко" (1987), "Карпуша" (1988), "Музыкальный магазинчик" (1989), "Моя любовь" (2006). Нина Русланова – народная артистка России (1998), лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых (1986), Государственной премии Белорусской ССР (1988), Государственной премии Украинской ССР имени Т. Шевченко (1988).Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).Нина Русланова является обладательницей Гран-при Академии искусств Франции (2010).Актриса официально была замужем за юристом и предпринимателем Геннадием Рудаковым, в этом браке родилась дочь. Со своим вторым супругом, оператором Рафкатом Габитовым, актриса много лет прожила в гражданском браке. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, нина русланова, справки

Биография Нины Руслановой

00:42 05.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНина Русланова. Архив
Нина Русланова. Архив - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России Нина Ивановна Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов Харьковской области Украины, воспитывалась в детском доме. Обстоятельств своего рождения, по ее словам, не знает.
В 1960 году окончила строительное училище, работала штукатуром, затем поступила в Харьковский театральный институт. Проучившись там два года, переехала в Москву и стала студенткой Высшего театрального училища (ныне – института) им. Б. В. Щукина (мастерская Веры Львовой и Леонида Шихматова). Училась на одном курсе с Леонидом Филатовым, Александром Кайдановским, Иваном Дыховичным, Яном Арлазоровым и другими известными в дальнейшем деятелями культуры.
После окончания училища в 1969 году Нина Русланова была приглашена сразу в несколько московских театров – "Современник", "Таганку", Театр им. Евгения Вахтангова. Выбрав последний, проработала там 15 лет.
В 1982-1983 годах играла в спектаклях Московского драматического театра "Сфера".
В 1985-1988 годах работала в Театре им. Владимира Маяковского, в театре им. Рубена Симонова.
Играла в спектаклях "Мещанин во дворянстве" (1969), "Ричард III" (1976), "Юбилей" (1992), "Старинные русские водевили" (1997), "Воительница" (1998), "Смеяться, право, не грешно" (2001) и других.
Была занята в антрепризных спектаклях "Путем взаимной переписки" (Театр "Игроки", режиссеры Рудольф Саркисов, Александр Тютин), "Гипнотизер" (режиссер Нина Чусова), "Необыкновенный сеанс" (режиссер Михаил Козаков), "Кадриль" (режиссер Сергей Алдонин).
Кинодебют Нины Руслановой состоялся в 1967 году – она сыграла Надежду в фильме Киры Муратовой "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий.
На счету актрисы около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Познавая белый свет" (1978), "Среди серых камней" (1983) Киры Муратовой; "Мой друг Иван Лапшин" (1984), "Хрусталев, машину!" (1998) Алексея Германа; "Егор Булычов и другие" (1973) Сергея Соловьева; "Афоня" (1975), "Слезы капали" (1983) Георгия Данелии; "Не стреляйте в белых лебедей" (1980) Родиона Нахапетова; "Будьте моим мужем" (1981) Аллы Суриковой; "Завтра была война" (1987) Юрия Кары; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень" (1971) Владимира Краснопольского и Валерия Ускова, "Цыган" (1980) и "Возвращение Будулая" (1986) Александра Бланка, телесериале "Мелочи жизни" (1992-1995) и многих других.
Среди работ Нины Руслановой в 2000-е годы – роли в картинах "Чеховские мотивы" (2002), "Настройщик" (2004), "Китайская бабушка" (2010), "Жила-была одна баба" (2011), "Мы из джаза 2" (2011), "Мамы" (2012), "Вий" (2014), в сериале "Жила-была одна баба" (2015).
Нина Русланова озвучила персонажей анимационных фильмов "Аленушка и солдат" (1974), "Бездомные домовые" (1981), "Рыбья упряжка" (1982), "Мартынко" (1987), "Карпуша" (1988), "Музыкальный магазинчик" (1989), "Моя любовь" (2006).
Нина Русланова – народная артистка России (1998), лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых (1986), Государственной премии Белорусской ССР (1988), Государственной премии Украинской ССР имени Т. Шевченко (1988).
Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).
Нина Русланова является обладательницей Гран-при Академии искусств Франции (2010).
Актриса официально была замужем за юристом и предпринимателем Геннадием Рудаковым, в этом браке родилась дочь. Со своим вторым супругом, оператором Рафкатом Габитовым, актриса много лет прожила в гражданском браке.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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