https://ria.ru/20211124/ruslanova-1760478545.html

В Москве началась церемония прощания с Ниной Руслановой

В Москве началась церемония прощания с Ниной Руслановой - РИА Новости, 24.11.2021

В Москве началась церемония прощания с Ниной Руслановой

Прощание с актрисой и народной артисткой РФ Ниной Руслановой началось в среду в 11.00 в Доме кино, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2021

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прощание с актрисой и народной артисткой РФ Ниной Руслановой началось в среду в 11.00 в Доме кино, передаёт корреспондент РИА Новости.Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни.В ходе прощания друзья и коллеги Руслановой сказали трогательные слова, поделились воспоминаниями об артистке и выразили соболезнования родным."Ее назвали в честь Лидии Руслановой. Нина не только оправдала эту фамилию, она приумножила эту славу. Две звёзды на небосклоне искусства носят эту фамилию. Я помню ее ещё студенческие работы, я знал ее ещё студенткой. Было понятно, что пришла непростая девушка", - сказал коллега Руслановой, актёр Сергей Никоненко.По его словам, режиссеры стояли в очереди, чтобы пригласить актрису в свой фильм. "Светлая память тебе. Таких актрис у нас совсем немного. А может быть, и нет больше. Одна была — Нина Русланова", — заключил Никоненко.Актёр Александр Пашутин рассказал, что работать с ней было удовольствием."Великое счастье работать сниматься с такой выдающейся, уникальной актрисой, как Ниночка Русланова. Вы знаете, говорят, животное переиграет любого актёра… Нина Русланова могла переиграть даже животное. Это уникальный талант человеческий", — поделился Пашутин.Пашутин вспомнил, что Русланова много импровизировала, целиком отдаваясь работе. "Она была такая искрометная вся", - сказал Пашутин.Русланова родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней"; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других.Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).

https://ria.ru/20211122/kino-1760152947.html

https://ria.ru/20211121/ruslanova-1760093110.html

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общество, владимир высоцкий (автор песен), нина русланова, новости культуры, культура, сергей никоненко, умерла нина русланова