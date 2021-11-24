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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211124/ruslanova-1760478545.html
В Москве началась церемония прощания с Ниной Руслановой
В Москве началась церемония прощания с Ниной Руслановой - РИА Новости, 24.11.2021
В Москве началась церемония прощания с Ниной Руслановой
Прощание с актрисой и народной артисткой РФ Ниной Руслановой началось в среду в 11.00 в Доме кино, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:28
2021-11-24T12:23
культура
общество
владимир высоцкий (автор песен)
нина русланова
новости культуры
культура
сергей никоненко
умерла нина русланова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прощание с актрисой и народной артисткой РФ Ниной Руслановой началось в среду в 11.00 в Доме кино, передаёт корреспондент РИА Новости.Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни.В ходе прощания друзья и коллеги Руслановой сказали трогательные слова, поделились воспоминаниями об артистке и выразили соболезнования родным."Ее назвали в честь Лидии Руслановой. Нина не только оправдала эту фамилию, она приумножила эту славу. Две звёзды на небосклоне искусства носят эту фамилию. Я помню ее ещё студенческие работы, я знал ее ещё студенткой. Было понятно, что пришла непростая девушка", - сказал коллега Руслановой, актёр Сергей Никоненко.По его словам, режиссеры стояли в очереди, чтобы пригласить актрису в свой фильм. "Светлая память тебе. Таких актрис у нас совсем немного. А может быть, и нет больше. Одна была — Нина Русланова", — заключил Никоненко.Актёр Александр Пашутин рассказал, что работать с ней было удовольствием."Великое счастье работать сниматься с такой выдающейся, уникальной актрисой, как Ниночка Русланова. Вы знаете, говорят, животное переиграет любого актёра… Нина Русланова могла переиграть даже животное. Это уникальный талант человеческий", — поделился Пашутин.Пашутин вспомнил, что Русланова много импровизировала, целиком отдаваясь работе. "Она была такая искрометная вся", - сказал Пашутин.Русланова родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней"; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других.Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).
https://ria.ru/20211122/kino-1760152947.html
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общество, владимир высоцкий (автор песен), нина русланова, новости культуры, культура, сергей никоненко, умерла нина русланова
11:28 24.11.2021 (обновлено: 12:23 24.11.2021)
 
В Москве началась церемония прощания с Ниной Руслановой

В Москве началась церемония прощания с народной артисткой России Ниной Руслановой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНина Русланова
Нина Русланова - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Прощание с актрисой и народной артисткой РФ Ниной Руслановой началось в среду в 11.00 в Доме кино, передаёт корреспондент РИА Новости.
Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни.
В ходе прощания друзья и коллеги Руслановой сказали трогательные слова, поделились воспоминаниями об артистке и выразили соболезнования родным.
"Ее назвали в честь Лидии Руслановой. Нина не только оправдала эту фамилию, она приумножила эту славу. Две звёзды на небосклоне искусства носят эту фамилию. Я помню ее ещё студенческие работы, я знал ее ещё студенткой. Было понятно, что пришла непростая девушка", - сказал коллега Руслановой, актёр Сергей Никоненко.
Кадр из фильма Зимняя вишня
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По его словам, режиссеры стояли в очереди, чтобы пригласить актрису в свой фильм. "Светлая память тебе. Таких актрис у нас совсем немного. А может быть, и нет больше. Одна была — Нина Русланова", — заключил Никоненко.
Актёр Александр Пашутин рассказал, что работать с ней было удовольствием.
"Великое счастье работать сниматься с такой выдающейся, уникальной актрисой, как Ниночка Русланова. Вы знаете, говорят, животное переиграет любого актёра… Нина Русланова могла переиграть даже животное. Это уникальный талант человеческий", — поделился Пашутин.
Пашутин вспомнил, что Русланова много импровизировала, целиком отдаваясь работе. "Она была такая искрометная вся", - сказал Пашутин.
Русланова родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней"; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других.
Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).
Церемония вручения Национальной премии Ника Актриса Нина Русланова - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
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Биография Нины Руслановой
 
КультураОбществоВладимир Высоцкий (автор песен)Нина РуслановаНовости культурыКультураСергей НиконенкоУмерла Нина Русланова
 
 
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