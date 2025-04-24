https://ria.ru/20250424/ruslanova-2013212401.html

Почему Нина Русланова ненавидела советский кинематограф

Почему Нина Русланова ненавидела советский кинематограф - РИА Новости, 24.04.2025

Почему Нина Русланова ненавидела советский кинематограф

Нина Русланова — одна из ярчайших актрис советского и российского кинематографа. Она оставила после себя не только обширное наследие, но и множество... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T18:40:00+03:00

2025-04-24T18:40:00+03:00

2025-04-24T18:40:00+03:00

харьковская область

ссср

москва

нина русланова

кира муратова

андрей миронов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/30474/98/304749870_0:232:1227:922_1920x0_80_0_0_79c176fff18be9ba263e4713fd44a1eb.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нина Русланова — одна из ярчайших актрис советского и российского кинематографа. Она оставила после себя не только обширное наследие, но и множество противоречивых высказываний о своей профессии и индустрии в целом. Несмотря на свою популярность и признание, артистка славилась тяжелым характером. За что Нина Русланова ненавидела советский кинематограф?Боролась за свое будущее с малых летПроисхождение актрисы неизвестно. В возрасте двух месяцев её нашли в городе Богодухове в Харьковской области и определили в детский дом. Там же девочке дали отчество Ивановна. Фамилию Русланова ей выбрала инспектор детских домов, назвав в честь певицы Лидии Руслановой.Даже день рождение будущая актриса выбрала себе сама — 5 декабря. В СССР это был выходной день — День Сталинской Конституции, в который устраивались импровизированные концерты, а в детском доме вкусно кормили. До своего совершеннолетия Нина сменила 5 детских домов, позже она отучилась на штукатура, а потом вовсе решила переехать в Москву и стать актрисой. Ей это удалось.Актриса очень не любила вспоминать свое детство, даже не говорила об этом с родными. Позже это подтвердит дочь артистки Олеся."Мама никому не открывается, не рассказывает, что с ней происходило в детстве. Для нее это очень тяжело", — рассказывала Олеся.Однажды актриса призналась, что в детской доме одна из воспитательниц сказала, что Русланова дочь немца из-за очень светлых волос. Тогда на девочку ополчились все из-за этих слов, ее называли фашисткой и даже избили. Именно поэтому Нина не хотела ностальгировать по прошлому.Покорила столицуУчеба в Щукинском училище Нине давалась легко. Ее однокурсниками стали Леонид Филатов, Борис Галкин, Анастасия Вертинская и другие будущие звезды. Однако за легкостью в обучении стояла кропотливая работа, актриса сама по ночам работала с речью, чтобы убрать украинский акцент.В 1969-м году 23-летняя выпускница получила предложения сразу от трех столичных театров, из которых она выбрала театр имени Вахтангова. Там она проработала 10 лет.Нина сыграла более 170 ролей в кино. Сниматься в кино Нина Русланова начала сразу с главной роли, а её партнёром стал великий Владимир Высоцкий. Позже её заметила режиссёр Кира Муратова и предложила сняться в мелодраме "Короткие встречи". За роль домработницы Надежды актриса получила премию "Ника". Правда награду ей дали только через двадцать лет, когда фильм вышел в повторный прокат. Кира Муратова считала актрису своим талисманом и сняла её в восьми своих фильмах.Проклята на всю жизньАктриса верила в мистику и была очень суеверна, потому это сильно отразилось на ее мышлении и восприятии жизни. Возможно, такие убеждения были у нее из-за тяжелого детства. Поэтому когда Нина подружилась с актером Александром Кайдановским, они решили закрепить дружбу необычным ритуалом. Они разрезали друг другу руки, слили в чашку по несколько капель крови и выпили. С той поры они были братом и сестрой "по крови".Также актриса боялась мрачных ролей и даже избегала их."Однажды исполняла роль алкоголички с трудной судьбой в фильме "Смиренное кладбище". И тогда решила — хватит! Я суеверна и боюсь, что одна страшная роль может преследовать тебя всю жизнь", — поделилась артистка.Более того, Нина была проклята лучшей подругой и верила в это проклятье. Дело в том, что актрисы Нина Русланова и Валентина Малявина были близкими подругами, пока у Малявиной не начался роман с актером Станиславом Жданько. Когда их карьеры пошли на спад, Жданько и Малявина начали пить. В 1978 году Малявина сообщила, что Жданько покончил с собой, заколов себя ножом. Суд сначала поверил в самоубийство, но родственники добились пересмотра дела.На повторном слушании Русланова неожиданно для всех выступила против подруги, заявив, что это было убийство. В ярости Малявина прокляла Нину и ее дочь: "Вы не будете счастливы!". Дочь Руслановой, Олеся Рудакова, смеялась над проклятием, но сама Нина Ивановна винила его в том, что Олеся так и не вышла замуж.Ненавидела пафос и понтыКоллеги и даже близкие боялись характера актрисы. Про свой же характер актриса говорила так: "Он у меня не сложный, он у меня просто есть!". Однако именно резкие и прямолинейные высказывания актрисы сыграли с ней злую шутку. За это ее многие не любили.На съёмочной площадке комедии "Будьте моим мужем" у Нины не сложились отношения с Андреем Мироновым. Русланова обратилась к нему по имени, а актёр не терпел фамильярности и потребовал удалить актрису с площадки. Потом режиссер Алексей Герман с трудом уговорил Нину сняться с Мироновым в драме "Мой друг Иван Лапшин". Герман дал слово, что актеры не будут встречаться вне кадра.Во время работы над "Афганским изломом" Русланову взбесило высокомерие Микеле Плачидо. Ситуацию спасало лишь то, что итальянец не понимал русский. Однако на премьеру в Италию актрису не пригласили. На съёмках фильма "Небеса обетованные" Нину так раздражала актриса Лия Ахеджакова, что дело кончилось дракой.На съёмках "Цыгана" Нина Русланова также подралась с Кларой Лучко. Драка задумывалась по сценарию, но режиссёру всё не хватало достоверности, и он требовал актрисам темпераментней. Обе актрисы уже начали злиться, Русланова ударила так, что у Лучко порвалось платье, и та не осталась в долгу. Обе упали в грязь, лупили друг друга полотенцами и рыдали.Нина Русланова не терпела пафоса, высокомерия, которое было свойственно многим актерам. Сама она была убеждена, что именно ее детство сделало сильной и боевой. Ни один из актеров, кто жил в тепличных условиях, не смог бы пережить того, с чем столкнулась она сама. Потому актриса была резкой в своих высказываниях. Со многими коллегами ее отношения не сложились. Русланова ненавидела советский бомонд за свойственные ему понты и выпендреж. Сама она была простой девушкой из народа и осталась ею навсегда.

харьковская область

ссср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, ссср, москва, нина русланова, кира муратова, андрей миронов