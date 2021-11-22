https://ria.ru/20211122/ruslanova-1760117730.html

Собянин выразил соболезнования из-за смерти Нины Руслановой

Собянин выразил соболезнования из-за смерти Нины Руслановой - РИА Новости, 22.11.2021

Собянин выразил соболезнования из-за смерти Нины Руслановой

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки России Нины Руслановой, скончавшейся на 76-м году жизни, сообщается на... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T10:04

2021-11-22T10:04

2021-11-22T10:04

культура

москва

сергей собянин

нина русланова

новости культуры

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки России Нины Руслановой, скончавшейся на 76-м году жизни, сообщается на официальном портале мэра Москвы."Ушла из жизни народная артистка России Нина Ивановна Русланова, вписавшая много светлых и незабываемых страниц в летопись отечественной культуры. Беззаветное служение искусству, яркая индивидуальность, сильный характер и душевная щедрость снискали Нине Ивановне всенародную любовь и уважение в профессиональном творческом сообществе. Светлая память о выдающейся актрисе и замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и многочисленных поклонников", - цитируется телеграмма мэра.Актриса Нина Русланова умерла после продолжительной болезни на 76-м году жизни, сообщила ранее РИА Новости директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.Русланова родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней"; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других. Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).

https://ria.ru/20211121/ruslanova-1760093110.html

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москва, сергей собянин, нина русланова, новости культуры