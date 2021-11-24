https://ria.ru/20211124/ruslanova-1760538246.html

Нину Русланову похоронили на Троекуровском кладбище

Нину Русланову похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 24.11.2021

Нину Русланову похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку РФ Нину Русланову похоронили на Троекуровском кладбище в среду, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Дома кино Елена Ретумская. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:28

2021-11-24T15:28

2021-11-24T15:28

культура

общество

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дом кино

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Народную артистку РФ Нину Русланову похоронили на Троекуровском кладбище в среду, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Дома кино Елена Ретумская.Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни."Нину Русланову похоронили на Троекуровском кладбище", - сказала Ретумская.Русланова родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней"; в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других.Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).

https://ria.ru/20211121/ruslanova-1760093110.html

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