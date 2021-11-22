Путин направил телеграмму с соболезнованиями дочери Руслановой

Нина Ивановна своих родителей не знала, росла в детдоме. Фамилию ей дали там же, в честь певицы Лидии Руслановой.

"Пришла инспектор детских садов, такая очень уважаемая, великая женщина, очень солидная, с большой коробкой шоколадных конфет, — вспоминала потом актриса. — "Вот запомни, девочка, что фамилия у тебя теперь будет Русланова, есть такая известная певица". И я думаю, что это ее дар, талант (Руслановой. — Прим. ред.) передался мне".