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Умерла актриса Нина Русланова

Умерла актриса Нина Русланова - РИА Новости, 21.11.2021

Умерла актриса Нина Русланова

После продолжительной болезни умерла актриса театра и кино Нина Русланова. Об этом РИА Новости сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T22:00

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. После продолжительной болезни умерла актриса театра и кино Нина Русланова. Об этом РИА Новости сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина."Сегодня, 21 ноября, на 76-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат Госпремии Нина Ивановна Русланова", — сказала она.Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. В 1960-м окончила строительное училище, затем поступила в Харьковский театральный институт, а спустя два года уехала в Москву и стала студенткой Щукинского училища.После вуза начала играть в Театре имени Евгения Вахтангова, где прослужила 15 лет. Впоследствии Русланова участвовала в постановках и в других театрах.Кинодебют актрисы состоялся в 1967 году, когда она сыграла Надежду в картине Киры Муратовой "Короткие встречи". Ее партнером был Владимир Высоцкий. На счету актрисы около 150 кинофильмов, среди которых "Тени исчезают в полдень", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Собачье сердце" и другие.В 1982 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1998-м — народной артистки России. Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000). Русланова — обладательница Гран-при Академии искусств Франции (2010), а также лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1986).

москва

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нина русланова, москва, харьковская область, владимир высоцкий (автор песен), кира муратова, россия