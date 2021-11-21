22:00 21.11.2021 (обновлено: 22:39 21.11.2021)
Умерла актриса Нина Русланова
Народная артистка России Нина Русланова умерла на 76-м году жизни
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения Национальной премии "Ника" Актриса Нина Русланова
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. После продолжительной болезни умерла актриса театра и кино Нина Русланова. Об этом РИА Новости сообщила директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина.
"Сегодня, 21 ноября, на 76-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат Госпремии Нина Ивановна Русланова", — сказала она.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкНина Русланова (слева) и Петр Вельяминов (справа) в фильме Валерия Ускова и Владимира Краснопольского "Тени исчезают в полдень"
Нина Русланова (слева) и Петр Вельяминов (справа) в фильме Валерия Ускова и Владимира Краснопольского "Тени исчезают в полдень"
Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области. В 1960-м окончила строительное училище, затем поступила в Харьковский театральный институт, а спустя два года уехала в Москву и стала студенткой Щукинского училища.
После вуза начала играть в Театре имени Евгения Вахтангова, где прослужила 15 лет. Впоследствии Русланова участвовала в постановках и в других театрах.
Кинодебют актрисы состоялся в 1967 году, когда она сыграла Надежду в картине Киры Муратовой "Короткие встречи". Ее партнером был Владимир Высоцкий. На счету актрисы около 150 кинофильмов, среди которых "Тени исчезают в полдень", "Мой друг Иван Лапшин", "Кин-дза-дза!", "Завтра была война", "Собачье сердце" и другие.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Мой друг Иван Лапшин". Режиссер Алексей Герман. Киностудия "Ленфильм". 1984 год. Актриса Нина Русланова в роли Наташи
Кадр из фильма "Мой друг Иван Лапшин". Режиссер Алексей Герман. Киностудия "Ленфильм". 1984 год. Актриса Нина Русланова в роли Наташи
В 1982 году она получила звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1998-м — народной артистки России. Актриса была удостоена Золотой медали имени А. Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000). Русланова — обладательница Гран-при Академии искусств Франции (2010), а также лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1986).