https://ria.ru/20211122/ruslanova-1760191835.html

Мишустин выразил соболезнования родным Нины Руслановой

Мишустин выразил соболезнования родным Нины Руслановой - РИА Новости, 22.11.2021

Мишустин выразил соболезнования родным Нины Руслановой

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким актрисы Нины Руслановой, отметив, что она умела не просто играть, а жить на сцене РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:38

2021-11-22T15:38

2021-11-22T15:38

культура

михаил мишустин

нина русланова

новости культуры

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким актрисы Нины Руслановой, отметив, что она умела не просто играть, а жить на сцене и в кадре, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни."Ушла из жизни Нина Ивановна Русланова – одна из самых ярких и самобытных актрис, блистательная звезда театра и кино. Это большая утрата для близких, коллег, российской культуры. Для всех нас. Нина Ивановна была истинно народной, по-настоящему уникальной актрисой, талантливой, темпераментной, способной создать любой образ. Главное – умела не просто играть, а жить на сцене и в кадре. В каждой роли была убедительной и искренней, вкладывала в них частицу своей души", - говорится в телеграмме.По словам премьера, миллионы зрителей полюбили волевых, сильных духом, самоотверженных героинь Нины Руслановой из фильмов "Короткие встречи", "Тени исчезают в полдень", "Мой друг Иван Лапшин", "Настройщик", "Завтра была война". Мишустин отметил, что Русланова была творчески одаренным, сердечным человеком. Он добавил, что актриса всегда дарила свое внимание коллегам, друзьям, родным."Нины Ивановны больше нет с нами, но остались ее звездные роли. Осталась добрая память об этой многогранной актрисе, незаурядном, душевно щедром человеке. Прошу передать глубокие соболезнования родным и близким Нины Ивановны Руслановой, всем ее многочисленным поклонникам", - подчеркнул Мишустин.Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года. На ее счету около 150 киноролей. Она снималась в фильмах "Короткие встречи", где ее партнером был Владимир Высоцкий, "Познавая белый свет", "Среди серых камней", в многосерийных фильмах "Тени исчезают в полдень", "Цыган", телесериале "Мелочи жизни" и многих других. Актриса была удостоена Золотой медали имени Довженко (1988), премий "Ника" (1988, 1990, 2005, 2011), "Золотой Орел" (2006), театральной премии "Чайка" (2000).

https://ria.ru/20211122/prichina-1760098358.html

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михаил мишустин, нина русланова, новости культуры